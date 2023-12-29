Andy Murray kalça ameliyatından sonra 'ağrısız' olduğunu söyledi

Üç kez grand slam kazanan Murray, Ocak ayında Avustralya Açık'ta ilk turda elenmeden önce, uzun süredir devam eden kalça sorunundan kaynaklanan ağrılarla baş etmekte zorlandığı için emeklilik sinyalleri vermişti.

Murray, Liverpool merkezli spor markası Castore ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını resmen onaylamak üzere Queen's Club'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Oynamaya devam etmek istiyorum" dedi. "Bunu Avustralya'da da söyledim. Sorun şu ki bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum.

Ocak ayında geçirdiği kalça yenileme ameliyatına atıfta bulunarak, "Ameliyattan kesinlikle iki ay öncesine göre çok daha mutluyum," diye ekledi. "Artık kalçamda hiç ağrı yok. Uzun süredir acı çekiyordum.

"Rehabilitasyon yavaş ve oldukça iyi gidiyor ve sadece bekleyip işlerin nasıl ilerlediğini görmem gerekiyor. Eğer mümkün olursa, kesinlikle yeniden yarışmak isterim."

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Mutluluk

Çiftler oyuncusu Bob Bryan, kalça yenileme ameliyatı geçirdikten sonra rekabetçi tenise geri dönen oyunculardan biri.

CNN'e konuşan Murray, kanıtlayacak bir şeyi olmadığını, ancak kendi zevki için kariyerini uzatmak istediğini açıkladı. "Bunun yapabileceğim bir şey olup olmadığını denemek ve görmek istiyorum" dedi. "Bu bana mutluluk veriyor ve bundan çok keyif alıyorum.

"Eğer yapabiliyorsam, deneyeceğim. Mesele kimseye bir şey kanıtlamak ya da belli bir sonuca ulaşmak ya da Wimbledon'ı tekrar kazanmak değil. Mesele bu değil. Mesele yapmayı sevdiğim bir şeyi yapmak ve bunu yaparken acı çekmemek."

Kalçasının neden olduğu sürekli ağrının yanı sıra, sorunu kamuoyundan uzak tutmaya çalışırken devam eden bir zihinsel savaş verdiğini de sözlerine ekledi.

"Benim için zor olan şey, bir sporcu olarak, bir sorununuz olduğunda, bunu her zaman rakiplerinizden uzak tutmaya çalışmanız ve iyimser olmaya ve insanlara her şeyin iyi olduğunu söylemeye çalışmanızdı" dedi.

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"Sporcu ve yarışmacı olarak yaptığımız şeyin bir parçası bu - en yakın rakibiniz kalçanızın nasıl olduğunu sorduğunda ona söylemeyeceğiz. 'Kesinlikle berbat, zar zor hareket edebiliyorum ve bu iğneler acıtıyor' demeyeceksiniz.

"O [basın toplantısı], uzun zamandır bana soran herkese bunun gerçekten çok zor olduğunu, mücadele ettiğimi ve bunun bir şeye dönüştüğünü ilk kez söylediğim andı."

Eğer iyileşmesini tamamlarsa - ki ilk tur mağlubiyetinden önce Melbourne'de gözyaşları içinde konuştuğunda bu pek olası görünmüyordu - metal bir kalçayla oynayan ilk profesyonel tekler oyuncusu olacak.

Murray, Melbourne Park'ta Roberto Bautista Agut tarafından beş sette mağlup edilmiş ve seyirciler tarafından ayakta alkışlanmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com