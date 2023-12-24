Andy Murray: Feminist bir şampiyon olan büyük sporcu

32. yaş gününe dört ay kala, Britanya'nın tartışmasız en büyük sporcusu olan İskoçyalı, çoraplarını giymeyi bile bir çileye dönüştüren kalçasındaki bitmek bilmeyen ağrının, oyunculuk günlerini erken sona erdireceğini gözyaşları içinde itiraf etti. Pazartesi günü İspanyol Roberto Bautista Agut ile oynayacağı Avustralya Açık ilk tur maçı onun son maçı olabilir.

Dünya sıralamasında 230'a kadar gerileyen Britanyalı, Cuma günü Melbourne'de düzenlediği duygusal basın toplantısında "Acı çok fazla," dedi.

Kendini toparlamak için odadan çıkmak zorunda kalan Agut, geri döndüğünde "uzun zamandır" mücadele ettiğini itiraf etti. 31 yaşındaki oyuncunun odada ağlayan tek kişi olmadığı bildirildi. Bazı gazeteciler de tuzlu bir gözyaşı döktüler çünkü karşılarında büyük başarılara imza atmış ama Erkekler Turu'na ilk çıktığında çenesi düşük, yetenekli ve kıllı bir gençken olduğu gibi değişmemiş bir adam vardı.

Esprili, dürüst, çalışkan, terbiyeli - hepsi de son birkaç saat içinde iki çocuk babasını tanımlamak için kullanılan sıfatlar.

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'En büyük etki henüz gelmedi'

Olağanüstü bir kariyere sahip: üç grand slam şampiyonluğu, 77 yıl sonra Wimbledon'ı kazanan ilk erkek Britanyalı, 2016'da Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi, 45 şampiyonluk, iki Olimpiyat altını, 61 milyon dolardan fazla para ödülü, bir Davis Kupası galibi. Sahada şüphesiz bir şampiyon ama belki de saha dışında daha büyük bir şampiyon.

Çünkü Murray, cinsiyetçilik tartışmalarının neredeyse Trump yönetiminin görevden ayrılmaları kadar sık yaşandığı bir sporda eşitliği savunan tek erkek sesi olarak da hatırlanacak.

Tenisin büyük ismi Billie Jean King , İskoç tenisçiye hitaben attığı tweet'te "Dünya üzerindeki en büyük etkiniz henüz gelmemiş olabilir" dedi. "Eşitlik için sesin gelecek nesillere ilham verecek."

Murray'nin acısı hafifledikten sonra nasıl bir etki yaratabileceğini öngörmek için, eski dünya 1 numarasının erkekler oyununun altın çağında tenis dağının tepesindeyken söylediklerine ve yaptıklarına bir göz atmak gerekiyor.

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2012'nin başında Britanyalı oyuncu, Ivan Lendl'ı kadrosuna katarak eski bir tenis büyüğünü koç olarak istihdam eden ilk oyuncu oldu. Bunu diğerleri izledi: Novak Djokovic önce Boris Becker'i, ardından Andre Agassi'yi getirdi; Roger Federer Stefan Edberg'i aradı.

Süper koç dönemini müjdeleyen Murray, daha sonra Fransa'nın eski kadın 1 numarası Amelie Mauresmo'ya döndü ve bir kadını koç olarak işe alan ilk yüksek profilli tenisçi oldu.

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Mauresmo'nun işe alınması bir trend başlatmasa da oyuncuyu aydınlattı. İki yıllık ortaklıkları sırasında eski Wimbledon şampiyonunun üzerine yığılan inceleme sürpriz oldu. "Bu benim zihnimi açtı" dedi.

Murray, iki kez grand slam şampiyonu olan Mauresmo ile geçirdiği dönem için "Her kaybettiğimde eleştiriliyordu, ki bu benim eski koçlarımın hiç yaşamadığı bir şeydi" demişti.

Başka bir röportajında ise şöyle demişti: "Birlikte çalıştığım diğer antrenörlerle kıyaslandığında aldığı eleştiri miktarı hiç de kıyaslanabilir değil. Kesinlikle üzerinde çok fazla düşünmediğim birkaç şeyin altını çizdi."

Tüm spor dallarında eşitlik için mücadele

Kadın düşmanlığının sinsiliğinin farkında olan Murray, konuşmaya, eleştirmeye ve eşitlik çağrısında bulunmaya devam etti. BBC için tüm spor dallarında cinsiyet eşitliğinin önemi hakkında bir makale yazdı. Bir feminist oldu.

Tartışmaya katılmaya hazır tek üst düzey erkek oyuncu olması, mesajın daha yüksek sesle duyurulması için ünlü bir erkeğin önyargıları vurgulamasının gerekmesi, eşitlik sağlanmadan önce sporda ve toplumda yapılması gereken daha ne kadar çok şey olduğunun altını çiziyor.

Murray, geçen yıl bir röportajda kendisine kadınları savunan tek erkek oyuncu olduğunu hissedip hissetmediği sorulduğunda "Biraz" yanıtını vermişti.

Özgürlük ve eşitlik için öncülük eden King, bir keresinde tenisin eşit haklar konusundaki lider adamı için şöyle demişti "Andy harikaydı ve muhtemelen bunun farkında bile değildi."

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2016 yılında Murray, 11 yaşından beri tanıdığı Novak Djokovic'i, Sırp oyuncunun erkek oyuncuların daha fazla seyirci çektikleri ve daha fazla gelir elde ettikleri için kadınlardan daha fazla para ödülünü hak ettiklerini savunmasının ardından eleştirdi.

Djokovic o zamandan beri özür diledi ama yine de Murray, 14 kez grand slam şampiyonu olan Djokovic'in görüşlerinin "doğru olmadığını" söyleyerek başını yukarı kaldırdı.

"Erkekler tenisi son dokuz ya da 10 yıldır sahip olduğu oyuncularla şanslıydı. Bu harika bir şey ama sadece erkekler değil tüm tenis bundan faydalanmalı" dedi.

Birkaç ay sonra Rio Olimpiyatları'nda, sunucu oyuncuyu teniste iki altın kazanan ilk kişi olduğu için tebrik ettiğinde sırıtan Murray BBC'den John Inverdale'i düzeltti. Aslında o, teklerde arka arkaya altın madalya kazanan ilk kişiydi.

Inverdale'in "İki Olimpiyat tenis altın madalyası kazanan ilk kişisiniz, bu olağanüstü bir başarı, değil mi?" sorusuna Murray şu yanıtı verdi "Sanırım Venus ve Serena dörder tane kazanmıştır..."

Geçen yıl Wimbledon'da Sam Querrey'e yenildikten sonra yine medyaya karşı açık sözlüydü. Bir gazeteci büyük servis atan Querrey'i 2009'dan bu yana bir grand slam'de yarı finale çıkan ilk Amerikalı oyuncu olarak tanımladığında, Murray hemen karşılık verdi: "Erkek oyuncu." Elbette Serena Williams ve Sloane Stevens da bu süre içinde büyük şampiyonluklar kazanmıştı.

Murray de sadece tenisin sınırları içinde kalmadı. Ada Hegerberg 'in futbolda Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk kadın olmasının ardından sahnede twerk yapmasının istenmesine yanıt olarak İskoç oyuncu Instagram'da bir paylaşımda bulundu: "Sporda hala var olan saçma cinsiyetçiliğin bir başka örneği. Neden kadınlar hala bu saçmalığa katlanmak zorunda? Hayatım boyunca sporla uğraştım ve cinsiyetçiliğin seviyesi gerçek dışı."

Eşit ücret, etrafı kadınlarla çevrili olarak büyümek - tenis koçu olan annesi Judy, onu zafere giden yolda yönlendiren kişidir - ve feminizm hakkında konuştu.

"Feminist oldum mu? Eğer feminist olmak bir kadının bir erkek gibi muamele görmesi için mücadele etmekse, evet, sanırım oldum," diye yazdı Murray 2015 yılında kendi web sitesinde.

Murray parlak bir şampiyon, potansiyelini gerçekleştirmiş olağanüstü bir sporcu olarak anılacak, ama aynı zamanda kadınların savunucusu olarak da bir miras bırakacak. Akranları sessiz kalırken, Murray sporda cinsiyetçiliğe karşı mücadelede kendisini ön saflara koydu.

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Kaynak: edition.cnn.com