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Andy Murray Brisbane'den çekildi; kalça ameliyatı korkusunu artırdı

Murray Brisbane International'dan çekildi

Djokovic için yeni sakatlık sorunları

Avustralya Açık 15 Ocak'ta başlıyor

Sakatlığı nedeniyle Temmuz ayından bu yana oynamayan eski dünya 1 numarası Andy Murray, sağ kalçasındaki uzun süreli sorunlar nedeniyle bu haftaki Brisbane International'dan çekildi ve ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.

Avustralya Açık 15 Ocak'ta başlayacakken Britanyalı oyuncunun Brisbane'den çekilmesi, 30 yaşındaki oyuncunun beş kez ikincilikle bitirdiği yılın ilk büyük turnuvasına katılımıyla ilgili şüpheleri arttırdı.

Instagram sayfasında uzun bir paylaşımda bulunan Murray, önümüzdeki birkaç gün boyunca Avustralya'da kalacağını ve hafta sonu Down Under'da mı kalacağına yoksa Britanya'ya mı döneceğine karar vereceğini söyledi.

"Kısa vadede, kalçamın biraz yatışıp yatışmadığını görmek için önümüzdeki birkaç gün Avustralya'da kalacağım ve bundan sonra ne yapacağımı değerlendirmek için burada mı kalacağıma yoksa eve mi uçacağıma hafta sonu karar vereceğim" dedi.

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Geçen yıl turun ikinci yarısında yer almayan 12 grand slam şampiyonu Novak Djokovic de dönüşünü geciktirdi ve geçen hafta sağ dirseğinde "ağrı hissetmeye başladığını" söyledi.

Bu arada dünya 1 numarası Rafael Nadal, Kasım ayındaki Dünya Turu Finalleri'nden diz sakatlığı nedeniyle çekildikten sonra spora dönüşünü önümüzdeki hafta Melbourne'de düzenlenecek bir gösteri etkinliğinde yapacağını açıkladı.

İspanyol oyuncu geçen hafta Brisbane International'dan "geçen yılki uzun sezonun ardından hala hazır olmadığını" söyleyerek çekilmiş ancak Avustralya Açık'ta oynamayı planladığını söylemişti.

Stan Wawrinka (diz), Milos Raonic (bilek), Kei Nishikori (bilek) Avustralya Açık başlamadan önce sakatlık sorunlarını aşmaya çalışan diğer önemli isimler.

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Murray için 'zor dönem'

Şu anda dünya 16'ncısı olan Murray, Ağustos ayında Amerika Açık'ta geri dönmeyi denedi ancak turnuvanın başlamasından iki gün önce çekildi ve o zamandan beri sahaya çıktığı tek maç sergiler oldu.

Instagram'da "Açıkçası uzun zamandır kalçamla ilgili gerçekten zor bir dönemden geçiyorum ve bir dizi kalça uzmanından danışmanlık aldım" diye ekledi.

"Amerika Açık'tan bu yana kalçamı konservatif bir şekilde tedavi etmem önerildiği için rehabilitasyon açısından benden istenen her şeyi yaptım ve sahalara geri dönmek için son derece sıkı çalıştım.

"Brisbane'de bazı üst düzey oyuncularla antrenman setleri oynadıktan sonra ne yazık ki bu henüz beni istediğim seviyeye getirmedi, bu yüzden seçeneklerimi yeniden değerlendirmek zorundayım. Açıkçası rehabilitasyona devam etmek ve kalçama iyileşmesi için daha fazla zaman tanımak bir seçenek.

"Ameliyat da bir seçenek ancak başarılı bir sonuç alma şansım istediğim kadar yüksek değil, bu da bunu ikinci seçeneğim haline getirdi ve umudum bundan kaçınmaktı. Ancak bu, düşünmek zorunda kalabileceğim bir şey ama umarım öyle olmaz."

Muguruza çekiliyor, Serena dönüyor

Brisbane'deki kadınlar kurasında Wimbledon şampiyonu Garbine Muguruza, Sırp Aleksandraw Krunic ile oynadığı maç sırasında şiddetli kramp nedeniyle yere yığıldıktan sonra emekli olmak zorunda kaldı.

Ancak 2018, anne olduktan dört aydan kısa bir süre sonra hafta sonu Abu Dabi'deki Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda korta dönen 23 kez grand slam şampiyonu Serena Williams'ın dönüşüne işaret edecek.

"Korta geri dönmek gerçekten çok güzel. Abu Dabi'de ilk kez oynuyorum... ilk maçlar her zaman inanılmaz derecede zordur, ama harikaydı ve bunu burada yapabildiğim için mutluyum," dedi Williams Jelena Ostapenko'ya 6-2 3-6 10-5 yenildikten sonra.

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Şu anda dünya 22 numarası olan Williams, Avustralya Açık tacını korumak için turnuvaya katıldı.

Williams'ın 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşması halinde Avustralyalı Margaret Court ile kadınlarda ya da erkeklerde tüm zamanların grand slam birinciliğini paylaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com