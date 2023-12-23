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Andy Murray Avustralya Açık'tan çekildi

Murray sezonun ilk grand slam'inden çekildi

Avustralya Açık 15 Ocak'ta başlıyor

Kei Nishikori de çekildi

"Tüm seçenekleri değerlendirmek için kısa süre içinde eve uçacağım."

Williams'ın 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşması, kadınlarda ya da erkeklerde tüm zamanların grand slam birinciliği için tartışmalı Avustralyalı Margaret Court'u geride bırakmasını sağlayacak.

Britanyalı'nın ameliyat olma konusundaki isteksizliği anlaşılabilir. Geçmişte kalça ameliyatı olan eski dünya 1 numaraları Gustavo Kuerten ve Lleyton Hewitt gibi oyuncular formlarını yeniden yakalamakta zorlandılar.

İki kez grand slam şampiyonu olan Hewitt 2008'de ameliyat olduktan sonra grand slam'lerin son aşamalarına ulaşamazken, Kuerten'in 2002'de bıçak altına yattıktan sonraki en iyi derecesi Avustralya Açık üçüncü turu oldu.

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Murray bu hafta başında Instagram 'da "Açıkçası uzun süredir kalçamla ilgili gerçekten zor bir dönemden geçiyorum ve bir dizi kalça uzmanından konsey istedim" diye yazdı.

"Amerika Açık'tan bu yana kalçamı konservatif bir şekilde tedavi etmem önerildiği için rehabilitasyon açısından benden istenen her şeyi yaptım ve sahalara geri dönmek için son derece sıkı çalıştım.

"Brisbane'de bazı üst düzey oyuncularla antrenman setleri oynadıktan sonra ne yazık ki bu beni istediğim seviyeye getirmek için henüz işe yaramadı, bu yüzden seçeneklerimi yeniden değerlendirmek zorundayım. Açıkçası rehabilitasyona devam etmek ve kalçama iyileşmesi için daha fazla zaman vermek bir seçenek.

"Ameliyat da bir seçenek ancak başarılı bir sonuç alma şansım istediğim kadar yüksek değil, bu da bunu ikinci seçeneğim haline getirdi ve umudum bundan kaçınmaktı. Ancak bu, düşünmek zorunda kalabileceğim bir şey ama umarım öyle olmaz."

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Avustralya Açık 15 Ocak'ta başlıyor ve Murray çekilen tek yüksek profilli oyuncu değil.

Kei Nishikori, bileğindeki sakatlığı henüz tam olarak atlatamadığı için üst üste ikinci grand slam turnuvasını kaçıracak.

ABD Açık finalisti Nishikori, Ağustos ayından bu yana yarışmadı ve bu nedenle dünya sıralamasında 22'ye düştü.

"Rehabilitasyonum iyi gidiyor ama beş setlik maçlara geri dönmek için henüz %100 hazır değilim," dedi 28 yaşındaki oyuncu.

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Toplam 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avustralya Açık'a katılıp katılmayacağına iki gösteri müsabakasına katıldıktan sonra karar vereceğini söyledi.

Altı kez Avustralya Açık şampiyonu olan Djokovic geçen yıl da turun ikinci yarısında yer almamış ve geçen hafta sağ dirseğinde "ağrı hissetmeye başladığını" söyleyerek geri dönüşünü ertelemişti.

Ancak 30 yaşındaki Sırp oyuncu bu hafta resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Kooyong Classic'e (10-12 Ocak) ve 10 Ocak'taki Tie Break Tens'e katılacağını söyledi.

Dünya 1 numarası Rafael Nadal da sakatlıktan dönüşünü - Kasım ayındaki Dünya Turu Finallerinden dizindeki sakatlık nedeniyle çekilmişti - Melbourne'deki Tie Break Tens'te yapacak ve Instagram 'da havaalanında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Avustralya Açık'ta yarışacağına dair umutları arttırdı: "Avustralya Açık yolda."

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Kaynak: edition.cnn.com