Andy Murray Avustralya Açık'ta Roberto Bautista Agut'a kaybetti

Kalçasından rahatsız olan üç grand slam şampiyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada yaşadığı ağrılar nedeniyle bu yıl sporu bırakacağını duyurdu.

Ancak sakatlıklarla geçen 18 ayın ardından dünya sıralamasında 229'a gerileyen Murray, ilk turdaki mağlubiyetinin ardından, daha önce hiç kazanamadığı bir turnuvada tekrar oynamak için "mümkün olan her şeyi yapacağını" söyleyerek Avustralya'ya olası bir dönüşün kapısını araladı.

Murray, inatçı İspanyol karşısında iki set geriye düştüğü Pazartesi günü keskin bir çıkış yapacak gibi görünüyordu, ancak 31 yaşındaki oyuncu acıya meydan okudu ve kahramanca 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-7 (4-7) 6-2 kaybetmeden önce maçı belirleyici bir beşinci sete taşımak için olağanüstü bir geri dönüşle Melbourne kalabalığını uyandırdı.

Üçüncü ve dördüncü setlerdeki geri dönüş İskoç'a pahalıya patladı ve Bautista Agut son sette iki kez kolaylıkla kırarak Murray karşısında kariyerinin ilk zaferini elde etti. Gerçekten de İspanyol tenisçi daha önce eski dünya 1 numarasına karşı hiç set kazanamamıştı.

Andy Murray'nin destansı Avustralya Açık vedası

Henüz bitmedi mi?

Hasta olan Murray Cuma günü yaptığı açıklamada Temmuz ayında, 2013 yılında Britanya'nın 77 yıllık erkekler şampiyonluğu kuraklığına son vererek tarih yazdığı Wimbledon'da veda etmek istediğini söyledi.

Ancak Pazartesi günkü maratonun ardından ilk antrenörlerinden biri olan saha içi röportajcısı Mark Petchey'e konuşan Murray, Avustralya Açık 'ta tekrar oynamayı göz ardı etmedi ancak maç sonrası basın toplantısında iki seçeneği olduğunu açıkladı.

Murray Melbourne'e dönebilmesi için sağ kalçasından bir büyük ameliyat daha geçirmesi gerektiğini ve bu durumda bile son on yılda alıştığı seviyede yarışabileceğinin garantisi olmadığını söyledi. "Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde" bir karar vereceğini söyledi.

"Birincisi, önümüzdeki dört buçuk ayı dinlenerek geçirmek, sonra toparlanmak ve Wimbledon'da oynamak," dedi. "Yani, gerçekten zorlanıyorum. Şu anda doğru düzgün yürüyemiyorum."

Devam etti: "Böyle bir ameliyat geçirdikten sonra tekrar oynayabileceğimin hiçbir garantisi yok. Bunun tamamen farkındayım. Bu gerçekten büyük bir operasyon.

"Ama bir olasılık var çünkü bunu daha önce yapanlar oldu. Bob Bryan şu anda bunu yapıyor," diye ekledi efsanevi çiftler uzmanına atıfta bulunarak. "Diğer bazı sporcular da bunu denedi. Ama dediğim gibi, hiçbir şeyin garantisi yok. Bu benim vermem gereken bir karar, ameliyat olarak bir maç daha yapamama ihtimalim var.

"Eğer ameliyat olursam ve iyileşemezsem bir daha oynayamam. Bunun farkındayım. Vermek zorunda olduğum karar bu.

"Yaşam kalitemi artıracak, etrafta dolaşmak, ayakkabılarımı ve çoraplarımı giymek gibi normal şeyleri yaparken daha az acı çekeceğim.

"Eğer bugün [Pazartesi] son maçımsa, bitirmek için harika bir yoldu. Bu muhtemelen dikkate alacağım bir şey.

"İnanılmaz bir atmosfer vardı. Kelimenin tam anlamıyla sahada her şeyimi verdim, elimden geldiğince iyi mücadele ettim ve bu kadar antrenman ve çalışma yapmadan yapmam gerekenden çok daha iyi bir performans sergiledim. Bunun son maçım olması benim için sorun değil."

Eğer beş kez turnuva finalisti olarak Melbourne'e dönerse, "Büyük Dörtlü "nün diğer üyeleri Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in yanı sıra eski dünya 1 numaraları Caroline Wozniacki ve Karolina Pliskova'nın da yer alacağı bir anma videosu biraz erken olacaktır. Bunu sadece zaman gösterecek.

"İskoçya'yı gururlandırdınız, Britanya'yı gururlandırdınız, siz bir Sir'sünüz. Bunu kim söyleyebilir?" Federer övgü konuşmasında Murray'nin 2016'da şövalyelik unvanı almasına atıfta bulundu.

Murray'nin 2013 Wimbledon finalinde mağlup ettiği Djokovic ise şunları ekledi: "Kalbinizi ve enerjinizin son damlasına kadar kortta bıraktığınız için her zaman teşekkür ederim."

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Murray için erken endişeler

Murray'nin "inanılmaz" olarak tanımladığı mücadelede Bautista Agut'un iki set öne geçmesiyle dört saat dokuz dakikaya uzayan bu ilk tur karşılaşmasını çok az kişi tahmin edebilirdi.

Fiziksel olarak, Bautista Agut karşısındaki durumunda ilk iyileşme işaretleri vardı.

Ancak Bautista Agut, çocukluk arkadaşı ve dünya 1 numarası Djokovic'i yenerek bu ay Doha'da dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı.

İskoç tenisçinin ilk servis yüzdesinde zorlandığı çekişmeli ilk sette, Bautista Agut bir önceki oyunda bir kırılma puanı kurtardıktan sonra 5-4'lük skoru yakaladı.

İkinci set de aynı skorla bitti ve Murray gözle görülür bir şekilde zorlanmaya başladı. Yerden vuruşlarında yükselme sağlayamıyordu ve bu da filede hatalar yapmasına neden oluyordu.

Ancak Murray, üçüncü sette 2-2'yi yakalamak için açılı bir Bautista Agut backhand'inden bir backhand winner çıkararak harika kapsama alanını gösterdiğinde - Melbourne Arena'da onu destekleyen taraftarların ezici çoğunluğu gibi - neşelenecek bir şey buldu.

Bu, maçın gidişatını değiştiren kilit bir noktaydı.

Britanyalı patladı ve İskoç'un annesi Judy ve kardeşi Jamie'nin de aralarında bulunduğu kalabalık onu ayakta alkışladı. Murray'nin ikinci rüzgârı, boğucu bir günde herkese enerji vermişti.

Murray 4-4'te bir break şansını backhand ile çizgiden kurtarırken yumruğunu sıktı ve hatta 5-4'te bir set sayısı üretti. Uzun bir değiş tokuşun ardından forehand vuruşunda hata yapınca seyirciler homurdandı ama Murray servislerinin de yardımıyla eşitlik bozma vuruşunda işi bitirdi.

İlk servis yüzdesi inişli çıkışlı olsa da Murray maçta 19 ace vuruşu yaptı.

Dördüncü sette Murray'nin geri dönüşü devam etti. Bautista Agut 5-4'te ikinci tura yükselmekten bir oyun uzaktaydı ancak iki kez Wimbledon şampiyonunun aşka gelen tutuşu durumu eşitledi ve sonucu belirlemek için bir eşitlik bozma gerekti.

Beşinci tur için

Murray 4-1 öne geçti ve maça tutundu, bir başka eşitlik bozma maçından daha üstün çıkarken yüksek sesle kükredi. Ancak beşinci rauntta bocaladı ve maç puanı kurtarmasına rağmen, maçı eşitlemek için çok şey verdikten sonra açıkça mücadele ediyordu.

1-5'te kalabalığa el salladı ve servis atarken gözyaşlarına boğuldu.

Ardından hem kendisini hem de seyircileri coşturmak için harika bir ralli sırasında kısa bir voleyle bir maç puanı kurtararak karşılaşmayı geçici olarak uzattı.

Ancak ikinci maç sayısında, Bautista Agut hataya zorlamak için çizgiden aşağı bir forehand yolladı.

"Bugün inanılmaz bir geceydi," dedi Bautista Agut, şimdi "Büyük Dörtlü" olarak adlandırılanlara karşı 3-20.

"Andy buradaki atmosferi ve onu izlemeye gelen herkesi hak ediyor" diye ekledi 30 yaşındaki oyuncu, ikinci turda Avustralyalı John Millman'la karşılaşacağı için kalabalığın büyük bir kısmı yine ona karşı olacak.

"Tenis için yaptığı her şey için onu tebrik etmek istiyorum."

Murray'den gelecek daha çok şey olabilir ama eğer bu bir sonsa, Murray'nin cesur ve tarihi kariyerine uygun bir final oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com