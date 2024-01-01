Andy Murray Avustralya Açık'ta grand slam dönüşü yapacak

Murray, Avustralya Açık'ta gözyaşları içinde yaptığı basın toplantısında bir süredir ciddi ağrılar içinde oynadığını ve emekli olmayı düşündüğünü itiraf ettikten sonra bu yılın Ocak ayında kalçasından ikinci bir ameliyat geçirdi.

Bir zamanlar Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile birlikte tenisin "Büyük Dörtlüsü "nün bir parçası olarak görülen üç kez grand slam şampiyonu, Haziran ayında profesyonel tura geri döndü ve başlangıçta sadece çiftlerde yarıştı.

Geçen hafta Çin Açık'ta dünya 289 numarası olan İskoç, bir yıldan uzun bir süredir ilk ATP Turu tekler çeyrek finaline ulaştı ve nihai turnuva şampiyonu Dominic Thiem'e yenildi.

Salı günü Murray, Juan Ignacio Londero'yu yenerek iki yıldan uzun bir süredir ilk Masters 1000 zaferini kaydettikten sonra Şangay Masters'ın ikinci turunda İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak.

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Tiley'e göre, beş kez Avustralya Açık ikincisi olan Murray, korunan 2 numara sıralamasıyla geri dönecek.

32 yaşındaki oyuncu teklerde dönüşünü Ağustos ayında Cincinnati'de yaptı ve ilk turda Fransız Richard Gasquet'ye kaybetti.

ABD Açık'ı ikinci kademe Challenger Turu'ndaki Rafa Nadal Açık lehine es geçti ve ameliyattan bu yana ilk tekler maçını kazandı.

Murray Ocak 2018'de ilk kez kalça ameliyatı geçirdi ancak spora dönüşünde zorlandı ve rehabilitasyona odaklanmak için yıl boyunca birkaç turnuvadan çekildi.

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Kaynak: edition.cnn.com