Andy Murray ABD Açık yenilgisinin ardından Stefanos Tsitsipas'a 'saygısını kaybettiğini' söyledi

İkili beş setlik heyecan dolu mücadelede dört buçuk saatten fazla mücadele etti ve Tsitsipas sonunda 2-6 7-6 3-6 6-3 6-4 galip gelerek Flushing Meadows'da ikinci tura yükseldi.

Ancak Murray rakibinin kort dışında geçirdiği süre nedeniyle hayal kırıklığına uğradı; Tsitsipas yedi dakikadan uzun iki tuvalet molası verdi ve ayrıca tıbbi mola aldı.

Murray maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Hayal kırıklığı yarattı çünkü bunun maçın sonucunu etkilediğini düşünüyorum," dedi. "O maçı mutlaka kazandığımı söylemiyorum elbette ama molalardan sonra olanları etkiledi.

"Onu çok takdir ediyorum. Harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence oyun için harika biri ama benim bu tür şeylere ayıracak hiç vaktim yok ve ona olan saygımı kaybettim."

Herhangi bir kuralı ihlal etmeyen Tsitsipas, ikinci ve dördüncü setlerin sonunda uzun tuvalet molaları aldı ve dördüncü setten önce belirgin bir ayak sakatlığı nedeniyle tıbbi mola aldı.

Murray'nin başhakem Nico Helwerth ve ABD Açık maç sorumlusu Gerry Armstrong'a Tsitsipas'ın aldığı süreden şikayet ettiği duyuldu.

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İskoç oyuncu, maçtan önce takımına "işler yolunda gitmediğinde" rakibinden bunu "beklemesini" söylediğini ve bu uzun duraklamaların yaşanmasını önlemek için kuralların değiştirilmesi konusunda tartışmalar yapıldığını açıkladı.

Murray, "Nihayetinde onlar [hakemler] bir şey yapamaz çünkü kurallar orada," dedi. "Ama ben oyuncu konseyinde oturuyorum ve bu kuralları değiştirmek, kuralların istismar edilmesini daha az kolaylaştırmaya çalışmak hakkında her zaman konuşuyoruz, sanırım.

"Bazı öneriler, diyelim ki benim servisimden önce tıbbi mola ya da mola alırsanız, oyunu kaybedersiniz. Ben sete bir-0 önde başlıyorum. Bu tartışılan şeylerden biri. Diğer birkaç şey de, maç sırasında iki tane beş dakikalık mola hakkınız olması gibi şeyler - hepsi bu. Ortada çeşitli farklı öneriler var.

"Ben böyle hissediyorum ama eğer diğer herkes bunun tamamen normal olduğunu ve bir sorun olmadığını düşünüyorsa, o zaman belki de mantıksız davranan ben oluyorum ama bence bu saçmalık - ve o da bunun farkında."

Murray yenilgiye rağmen hala neşeli olduğunu tweet atarak gösterdi: "Günün gerçeği. Stefanos Tsitipas'ın tuvalete gitmesi Jeff Bazos'un uzaya uçmasından iki kat daha uzun sürüyor. İlginç."

Maçtan sonra Tsitsipas yanlış bir şey yapmadığında ısrar etti ve Murray'e karşı herhangi bir kırgınlığı olmadığını söyledi.

Gazetecilere "Bana söylemesi gereken bir şey varsa, neyin yanlış gittiğini anlamak için ikimiz konuşmalıyız" dedi. "Herhangi bir kuralı çiğnediğimi düşünmüyorum. Kurallara göre oynadım, her şey nasılsa öyle. Evet, kesinlikle ikimizin de sohbet etmesi ve emin olması gereken bir şey.

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"Ben sahada maç yaparken rakibimin nasıl hissettiğini bilmiyorum. Bu benim önceliğim değil. Kurallara göre oynadığım ve ATP'nin adil olduğunu söylediği şeylere sadık kaldığım sürece gerisi sorun değil. Ona karşı hiçbir şeyim yok. Kesinlikle hiçbir şey."

İlk grand slam şampiyonluğunu kovalayan Tsitsipas, tuvalet molaları sırasında neden bu kadar çok zaman aldığını açıklamaya devam etti.

"Korttan ayrılırken kıyafetlerimi yanıma aldığımın açık olduğunu düşünüyorum," dedi. "Kıyafetlerimi değiştirmem ve sahaya geri yürümem biraz zaman alıyor.

"Bununla ilgili bir kural varsa bile ne olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla beş setlik maçlarda iki, üç setlik maçlarda ise bir tuvalet molası verip üstünüzü değiştirmenize izin veriliyor.

"Tüm kariyerim boyunca buna uydum. Hiçbir kuralı çiğnemedim, bu yüzden bunun bir sorun olması için bir neden göremiyorum."

Başka bir yerde, tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka açılış turundaki maçını Marie Bouzkova karşısında düz setlerle kazandı.

Haziran ayında Fransa Açık'tan çekilmesinden bu yana ilk grand slam maçına çıkan Osaka, Çek rakibi tarafından ilk sette zorlandı ve maçı 6-4 6-1 ile rahat bir şekilde tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

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Kaynak: edition.cnn.com