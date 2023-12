Kişisel

Andrew Yang Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: January 13, 1975

Doğum yeri: Schenectady, New York

Doğum adı: Andrew M. Yang

Baba: Kei-Hsiung Yang, IBM ve GE'de araştırmacı

Anne: Nancy L. Yang, sistem yöneticisi

Evlilik: Evelyn (Lu) Yang (2011-günümüz)

Çocukları: İki oğlu var.

Eğitim: Brown Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, 1996; J.D. Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999

Din: Protestan

Diğer Gerçekler

Ailesi aslen Tayvanlıdır.

Siyasi platformunun ana önerisi evrensel temel gelir (UBI) fikriydi. Bu "Özgürlük Temettüsü" her vatandaşa ayda 1.000 dolar veya yılda 12.000 dolar sağlayacaktı.

Yang, evrensel temel geliri teşvik etmek için aylık nakit ödemeleri şahsen finanse ettiği bir pilot program olan Freedom Dividend'i kurdu.

2016 yapımı "Generation Startup" belgeselinde yer aldı.

Kampanya sloganı "MATH" ya da "Make America Think Harder" idi.

1992 yılında ABD Ulusal Münazara Takımı'nın bir üyesi olarak Londra'ya gitti.

Columbia'dan mezun olduktan sonra Yang, kariyer odağını start-up'lara ve girişimciliğe çevirmeden önce kısa bir süre avukatlık yaptı.

Zaman Çizelgesi

2002-2005 - Bir sağlık kuruluşunda başkan yardımcılığı.

2006-2011 - Bir sınava hazırlık şirketi olan Manhattan Prep'in genel müdürü ve ardından CEO'su.

2009 - Kaplan, Manhattan Prep'i 10 milyon dolardan fazla bir fiyata satın aldı.

Eylül 2011 - Yeni üniversite mezunlarını start-up'larla buluşturan ve kâr amacı gütmeyen Venture for America'yı kurdu. 2017'de şirketten ayrılır.

2012 - Başkan Barack Obama tarafından "Değişim Şampiyonu" olarak tanındı.

Nisan 2012 - Fast Company'nin İş Dünyasındaki En Yaratıcı 100 Kişi listesinde 27. sırada yer aldı.

4 Şubat 2014 - "Akıllı İnsanlar Bir Şeyler İnşa Etmeli: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America" adlı kitabı yayınlandı.

11 Mayıs 2015 - Obama Yang 'ı küresel girişimcilik elçisi olarak atadı.

6 Kasım 2017 - 2020 başkanlık adaylığı içinFEC evraklarını doldurur.

2 Şubat 2018 - YouTube ve Twitter üzerinden başkanlığa adaylığını açıkladı.

3 Nisan 2018 - "Normal İnsanlara Karşı Savaş" adlı kitabı yayımlandı.

Mart 2019 -Yang, aynı anda iki veya üç yerde uzaktan kampanya yapabilmek için3D hologram kullanma olasılığını araştırıyor.

4 Ocak 2020 - Eyaletin oy pusulasına erişim yasalarına tam olarak uyamamasının ardından Mart 2020'deOhio Demokratik önseçimleri için bir yazım kampanyası başlattı.

11 Şubat 2020 - Yang, New Hampshire'da başkanlık kampanyasını askıya aldı.

19 Şubat 2020 -CNN, Yang'ın siyasi yorumcu olarak kanala katılacağınıduyurdu.

5 Mart 2020 -Web sitesine göre, "Evrensel Temel Gelir, insan merkezli kapitalizm ve diğer uyumlu politikaları her düzeyde benimseyen siyasi adayları destekleyecek ve onlara kaynak sağlayacak" kar amacı gütmeyen bir grup olanHumanity Forward 'ıbaşlattı. Yang ayrıca bir podcast başlatacağını da duyurdu.

23 Aralık 2020 - Şehir kayıtlarına göre New York'un 2021 belediye başkanlığı yarışına katılmak içinevraklarını doldurdu.

13 Ocak 2021 - Yang, New York belediye başkanlığınaadaylığını açıkladı .

22 Haziran 2021 - Yang, New York belediye başkanlığı yarışını kabul etti.

4 Ekim 2021 - Yang bir blog yazısında Demokrat Parti'den "ayrıldığını" ve bağımsız olarak kaydolduğunu duyurdu

27 Temmuz 2022 - Yang, eski New Jersey Valisi Christine Todd Whitman ve bir grup eski Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkiliyle birlikte Forward adlı yeni bir siyasi parti kurdu.

12 Eylül 2023 - Yang'ın Stephen Marche ile birlikte yazdığı politik gerilim romanı "Son Seçim" yayımlandı.

Kaynak: edition.cnn.com