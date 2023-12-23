Öne çıkan hikayeler

Andretti takımı Formula E'de 'büyük çocuklarla yarışmayı' umuyor

Andretti dördüncü Formula E sezonunda

Motor sporlarında ünlü Amerikalı aile

Elektrik şampiyonasında zirveye ulaşmayı umuyor

Amerikalı ailenin üç nesli Formula 1'den Indy Car'a, NASCAR'dan Formula E'ye kadar yarış yelpazesinin her yerinde yarıştı.

Mario Andretti, F1'de 1978'de dünya şampiyonluğunu kazanan baskın bir güç olarak çoğu kişinin aşina olduğu bir isimdir - bunu yapan son Amerikalı ve 1978 Hollanda Grand Prix'sinde kazandığı zaferle bir yarış bile kazanan son Amerikalı.

Ayrıca dört Indy Car şampiyonluğu elde etmiş, 1969'da Indy 500'ü kazanmış ve tüm yarış türlerinde 879 kariyer başlangıcında 111 galibiyete sahiptir; Andretti isminin motor sporları üzerinde büyük bir etkisi olması şaşırtıcı değildir.

Oğul Michael 1980'ler ve 90'lar boyunca Andretti bayrağını dalgalandırdı ve 1991'de kazandığı CART şampiyonasının büyük bölümünde yarıştı. Kazandığı 42 yarış zaferi onu Amerikan açık tekerlek tarihinin en başarılı üçüncü pilotu yapıyor ve bu başarısını en gurur verici başarısı olarak nitelendiriyor.

Oğlu Marco Andretti Indy Car takımında pilotluk yapan Michael CNN'e verdiği demeçte "Andretti gibi bir isme sahip olmak açıkçası birlikte büyüdüğümüz ve gurur duyduğumuz bir şey" dedi.

"Bunu babam başlattı. Yarışlarda başarılı olmak için yapabileceğiniz her şeyi yaptı ve biz de bunu devam ettirmek istedik. İsmi devam ettirebilmek bizim için gerçekten harika oldu."

OKU: Daniel Abt Meksika'da ilk zaferini kazandı

Elektrikli Odyssey

Birey olarak kazanmak bir şeydir; takım olarak kazanmak da son zamanlarda bir aile trendi haline geldi.

2009'dan bu yana Michael'ın sahibi olduğu Andretti Autosport, dört Indy Car serisi şampiyonu ve üçü son dört yarışta olmak üzere beş Indy 500 kazananı ile Indy Car'da baskın bir güç.

Ancak son yıllarda Andretti ismi yeni bir alana girdi.

Tamamen elektrikli yarış serisi 2014'te başladığından beri Formula E'de yarışan ekip, kısa sürede boyundan büyük işlere kalkışmayı öğrendi.

"Biz bir takım olarak, Renault, Jaguar ve Mahindra gibi bütçeleri bizden beş, altı, on kat fazla olan büyük takımlara karşı mücadele eden küçük bir özel takımız," diyor Michael.

"Bu biraz zor, bu yüzden bizi daha rekabetçi hale getirmek için BMW gibi bir üreticinin yardımına ihtiyacımız var. Beşinci sezonda [gelecek sezon] büyük çocuklarla mücadele edebileceğimizi umuyorum."

OKUYUN: Formula E aracı çitaya karşı - hangisi kazanır?

'Yeni bir şey'

Pistteki sonuçlar istikrarlı oldu. Formula E'nin önceki üç şampiyonasında Andretti takım sıralamasında iki kez yedinci ve bir kez de altıncı oldu.

Bu yılki takıma Portekizli sürücü Antonio Felix da Costa liderlik ediyor ve şu ana kadarki en iyi sonucu Hong Kong'daki sezon açılış yarışını altıncı sırada bitirmek oldu.

Rakipleriyle kıyaslandığında genç bir şampiyona olan Formula E'nin rakipleri karşısındaki durumu nedir?

"Formula E'nin Formula 1 ve Indy Car'ın yerini alacağını düşünüyor muyum? Bilmiyorum, Formula E'nin amacının bu olduğunu sanmıyorum. Formula E kendi başına bir şey," diyor Andretti.

"Bir Formula E etkinliğine geldiğinizde zihninizi açmanız gerekiyor çünkü oldukça farklı.

"Yüksek ses ya da bunun gibi şeyler yok, ama bu yeni bir şey, yeni bir teknoloji, bu yüzden daha açık fikirli gelmeniz gerekiyor ve bence buraya geldiğinizde bunu görüyorsunuz, buna bağlanıyorsunuz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com