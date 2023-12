Anaokulu öğrencileri arasında zorunlu aşı kapsamı üst üste ikinci yıl düştü

Okul zorunlulukları, en az 20 eyalette okul zorunluluklarına dahil edilmesi açıkça yasaklanmış olan Covid-19 aşısını içermemektedir. Ancak bu aşı, bu yıl CDC'nin hem çocuklar hem de yetişkinler için önerilen aşı programının bir parçası olacak.

2021-22 eğitim-öğretim yılında kayıtlı anaokulu öğrencilerinin yaklaşık %93'ü kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR); difteri, tetanos ve aselüler boğmaca (DTaP); ve çocuk felci dahil olmak üzere gerekli aşıları yaptırmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle aşı kapsamı üst üste ikinci yılda da düşerek bir önceki yılki %94 seviyesinden %95'lik federal hedefin altına geriledi.

CDC araştırmacıları çalışmada, "Okullar yüz yüze eğitime dönerken, çocukları ve toplumları aşıyla önlenebilir hastalıklardan korumaya devam etmek için yüksek aşılama kapsamı kritik önem taşıyor" diye yazdı. Aşılanmamış çocuk kümelerinin salgınlara yol açabileceğini ve yaklaşık %93,5'lik bir aşılama oranının kızamığa karşı korunmamış yaklaşık 250.000 anaokulu öğrencisi bıraktığını söylediler.

Amerikan Pediatri Akademisi'nin bulaşıcı hastalıklar komitesi başkanı Dr. Sean O'Leary, çocuklar arasındaki yüksek aşılama oranlarının toplumun genelini de korumaya yardımcı olduğunu söylüyor.

"Bunun bu toplumlardaki herkesi etkilediğini tekrar vurgulamak önemlidir. Yüksek aşılama oranları herkesin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur" dedi.

Ohio, geçen okul yılında anaokulu öğrencilerinin %90'ından daha azının kızamık aşısı olduğu dokuz eyaletten biri. Columbus bölgesinde Kasım ayında başlayan bir salgın, büyük çoğunluğu aşılanmamış olan çocuklar arasında 83 vakayla sonuçlandı.

"Bunun gibi salgınlar tamamen önlenebilir. Bu salgınlar çocuklara zarar vermekte ve öğrenme, büyüme ve gelişme fırsatlarında önemli kesintilere yol açmaktadır" diyen O'Leary, New York'ta yakın zamanda görülen çocuk felci vakasına da atıfta bulundu.

"Çocukluk dönemi boyunca aşılanma şarttır çünkü çocukların bağışıklık sistemlerini hastalıkları tanıyacak ve onlara karşı koyacak şekilde donatır, böylece gelişir ve yetişkinlikte sağlıklı bir yaşam sürerler. Sağlıklı bir çocukluk sağlıklı bir yetişkinliğe katkıda bulunur."

Rapora göre, yüz yüze eğitim ülke genelinde okullara geri dönmüş olsa da Covid-19 aşı değerlendirme ve kapsamını aksatmaya devam ediyor. Eyaletlerin yaklaşık yarısı aşı randevularına erişimin azaldığını, uygulama sürelerinin uzadığını ve veri toplamada gecikmeler yaşandığını belirtmiştir.

Kaiser Aile Vakfı'nın yakın zamanda yaptığı bir anket, bireysel seçim seçeneği sağlık riskleri yaratabilecek olsa bile, ebeveynlerin üçte birinden fazlasının okullarda aşı zorunluluğuna karşı çıktığını ortaya koymuştur.

Uzmanlar, pandemi sırasında artan aşı tereddütlerine çok dikkat ettiklerini söylüyorlar, ancak anaokulu öğrencileri arasında aşılama oranlarındaki düşüşün tek bir faktörden daha karmaşık olması muhtemel.

"Bence bunun bir kısmı, iyi çocuk ziyaretlerinin kaçırılmış olması ve insanların hala bu iyi çocuk ziyaretlerine yetişmeye çalışıyor olması. Ayrıca, okullardan gelen verilere baktığımızda, okulların odaklanması gereken çok şey olduğunu ve bazı durumlarda aşılarla ilgili tüm belgeleri toplayamadıklarını biliyoruz," dedi CDC'nin Bağışıklama Hizmetleri Bölümü Direktörü Dr. Georgina Peacock Perşembe günü.

"Çocukların ihtiyaç duydukları eğitimi aldıklarından emin olmak için test yapmaya ve pandemiyle ilgili diğer tüm şeyleri yapmaya odaklanırken buna önem verilmemiş olabilir."

CDC'ye göre anaokulu öğrencilerinin %3'ünden daha azı, çoğu tıbbi olmayan nedenlerle olmak üzere, gerekli aşılardan resmi olarak muaf tutulmuştur. Bu oran bir önceki yıla göre biraz artmış ancak düşük kalmıştır.

Anaokulu öğrencilerinin %4'ü ise tam olarak aşılanmamış veya resmi olarak muaf tutulmamış ancak geçici kayıt için tanınan ek süre boyunca okula devam etmelerine izin verilmiştir. CDC araştırmacılarına göre, bu öğrenci grubu özellikle "titizlikle uygulanan okul aşılama gerekliliklerinin, okul temelli aşılama kliniklerinin, hatırlatma ve geri çağırma sistemlerinin ve aşılanmamış öğrencilerin okul hemşireleri tarafından takip edilmesinin" önemini vurgulamaktadır; çoğu eyalet, bu anaokulu öğrencilerinin hepsinin gerekli aşılarını yaptırması halinde kızamığa karşı %95 kapsama oranına ulaşabilir.

CNN'in 2020-21 eğitim-öğretim yılına ait veriler üzerinde yaptığı yeni bir analiz, daha katı okul aşısı gereklilikleri olan eyaletlerdeki öğrencilerin aşı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Okul gerekliliklerinin yanı sıra CDC, 2 yaşına gelmeden önce çocuklar için 14 hastalığa karşı rutin aşılama önermektedir. CDC tarafından Perşembe günü yayınlanan bir başka çalışma, Covid-19 salgını sırasında 2 yaşına giren 2018 ve 2019 doğumlu çocuklar için aşılama oranlarının "çoğu aşı için yüksek ve sabit" kaldığını ortaya koydu. Bu çocukların %1'inden daha azı 2 yaşına geldiklerinde tamamen aşısızdı ki bu oran Sağlıklı İnsanlar 2030 hedeflerinde belirtilen federal hedeften daha iyi.

Covid-19 pandemisinin genel olarak aşılama oranlarını etkilemediği görülmüştür. Çoğu aşı için, 2018 ve 2019'da doğan çocuklar arasındaki kapsama oranları, iki yıl önce doğan çocuklara göre biraz daha yüksekti.

Bununla birlikte, önemli eşitsizlikler kaydedilmiştir. Federal yoksulluk seviyesinin altında yaşayan ve kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar için aşılama oranları düşmüş, yedi aşılık birleşik serinin kapsamı yüzde 4 ila 5 puan azalmıştır.

CDC araştırmacılarına göre, aşılama kapsamındaki eşitliği iyileştirmenin temel yöntemleri arasında ebeveynler arasındaki aşı tereddütlerinin giderilmesi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının güçlü ve ısrarlı tavsiyeleri ve aşılara erişimin önündeki lojistik ve mali engellerin azaltılması yer almaktadır.

Kaynak: edition.cnn.com