Analistlere göre Çin'in deniz kuvvetlerinden iki önemli askeri atama Xi'nin bölgesel hırslarını yansıtıyor

(CNN) - Xi Jinping geçen hafta Amiral Dong Jun 'u Çin'in savunma bakanı olarak atadığında, ilk kez bir deniz subayı bu pozisyona yükselmiş oldu ve analistler bunun Çinli liderin öncelikleri hakkında net bir fikir verdiğini söylüyor - Tayvan bunların başında geliyor.

Rhode Island'daki ABD Deniz Harp Akademisi'ne bağlı Çin Denizcilik Çalışmaları Enstitüsü (CMSI) tarafından hazırlanan bir rapora göre Dong'un hem Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) başkanı olarak hem de Çin ordusunun Doğu ve Güney tiyatro komutanlıklarında operasyonel görevler üstlenerek edindiği deneyim, kendisine savunma bakanlığı pozisyonu için "benzeri görülmemiş bir arka plan" sağlıyor.

CMSI analistleri Andrew Erickson ve Christopher Sharman raporlarında Schuster'in özgeçmişinin "Xi'nin yönetiminde Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki ihtilaflı egemenlik iddialarına yönelik artan potansiyel uygulamalarla birlikte ciddi bir ortak ve donanma odağını yansıttığını ve bunların hiçbirinin Tayvan'dan daha önemli olmadığını" yazdılar.

ABD Pasifik Komutanlığı'nın Ortak İstihbarat Merkezi'nin eski operasyon direktörü Carl Schuster, Dong'un "lider Xi Jinping'in Çin'in toprak iddialarına yönelik en agresif iddialarının ön saflarında yer alan iki tiyatroda uluslararası, ortak ve kapsamlı denizcilik deneyimine sahip olduğunu" söyledi.

Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi Çin'i "gençleştirerek" dünya çapında güçlü ve itibarlı bir konuma getirme hedefinin temel taşlarından biri haline getiren Xi, geçtiğimiz ay Tayvan'ın Çin ile " yeniden birleşmesinin" "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi, hiçbir zaman kontrol etmemiş olmasına rağmen Tayvan'ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyor. Çinli yetkililer barışçıl bir "yeniden birleşme" hedeflediklerini söylüyorlar ancak adanın kontrolünü ele geçirmek için güç kullanmayı da göz ardı etmiyorlar.

Çin ordusu Xi döneminde Tayvan üzerindeki diplomatik, ekonomik ve askeri baskıyı arttırdı.

Çin jetleri artık sık sık Tayvan' ın hava savunma tanımlama bölgesinin yanı sıra Tayvan Boğazı boyunca uzanan gayri resmi ancak yakın zamana kadar büyük ölçüde uyulan "ortay hat" üzerinden geçiyor.

Çin savaş gemilerinin orta hattı geçişleri de çok daha sık hale geldi.

Pekin, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in Diaoyus olarak adlandırdığı Senkuku Adaları konusunda Japonya ile ve Güney Çin Denizi'nde neredeyse tamamının kendi toprağı olduğunu iddia ettiği tartışmalı resifler, sığlıklar ve adalar konusunda bir avuç hükümetle başka egemenlik anlaşmazlıklarına da girmiş durumda.

Çin'de savunma bakanlığı, diğer ülkelerle askeri diplomasinin kamuya açık yüzü olarak hizmet veren büyük ölçüde törensel bir rol olsa da, Erickson ve Sharman, Dong'un tecrübesiyle "yabancı mevkidaşlarıyla güçlü bir muhatap" olacağını söyledi.

Asya'nın olası parlama noktaları

Bölgede gerilim tırmanıyor ve sertleşen tutumlar ve öngörülemeyen olaylar karşısında diplomasi her zamankinden daha hayati hale geliyor.

Tayvan'da bu ay yapılacak başkanlık seçiminin adanın Çin ile ilişkileri ve Tayvan Boğazı'ndaki gerilimler üzerinde büyük etkileri olabilir.

Güney Çin Denizi'nde Çin Sahil Güvenliği, tartışmalı İkinci Thomas Sığlığı'ndaki bir Filipin askeri karakoluna ikmal yapmaya çalışan Filipin gemileriyle daha agresif karşılaşmalar yaşıyor.

Japonya tarafından kontrol edilen ancak Çin'in hak iddia ettiği Senkaku zincirinde ise, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın Aralık ayında verdiği istatistiklere göre, ayda 100'den fazla Çin Sahil Güvenlik ve diğer gemiler Japonya'nın adalar etrafındaki bitişik bölgesine giriyor.

Bu arada geçen yılın sonlarında Pekin, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından Washington ile atıl hale gelen önemli bir askeri iletişim hattını yeniden açtı.

Hem Filipinler hem de Japonya ABD'nin karşılıklı savunma anlaşması müttefikleri olduğundan ve Washington Tayvan'ın öz savunmasını desteklemekle yükümlü olduğundan, Dong'un her üç bölgede de herhangi bir askeri tırmanmayı önlemek için ABD'li muhataplarıyla konuşma becerisi barış için hayati önem taşıyabilir.

Ancak analistler, çatışmaların patlak vermesi halinde Dong'un başkomutan Xi'nin önemli bir danışmanı olabileceğini belirtiyor.

Erickson ve Sharman, "PLA'nın en deneyimli ortak komutanlarından biri olan Amiral Dong, savaşın operasyonel düzeyinde derin bir uzmanlığa sahip" diye yazdı.

Schuster, Dong'un Güney Çin Denizi'ni de kapsayan Güney Tiyatro Komutanlığı'nda, Güney Tiyatro'daki tüm PLA kuvvetlerinin komutan yardımcılığı ve buradaki PLA Donanma birliklerinin komutanlığı da dahil olmak üzere uzun yıllara dayanan deneyimine dikkat çekiyor.

Schuster, Dong'un aynı zamanda Doğu Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda faaliyet gösteren Doğu Deniz Filosu'nun komutan yardımcılığını da yaptığını söyledi.

Schuster, bunun Dong'un "Xi'nin Güney Çin Denizi ve Tayvan planları için kritik olabilecek deneyimlere verdiği önceliği" somutlaştırdığını gösterdiğini söyledi.

Analistlere göre Xi'nin geçen hafta atadığı Dong da Çinli liderin önceliklerine işaret ediyor.

Denizaltılara odaklanma

Xi, Dong'u savunma bakanlığına getirmeden günler önce, Amiral Hu Zhongming'i PLA Donanmasının genel komutanı olarak atadı.

Güney Çin Denizi'nde operasyon ve komuta deneyimine sahip, kariyer sahibi bir denizaltı subayı olan Hu, analistler tarafından bu görev için mantıklı bir seçim olarak değerlendiriliyor.

Denizaltılar, PLA Donanması'nın potansiyel rakibi ABD Donanması'nın gerisinde kaldığı düşünülen önemli bir alandır.

Genel olarak Çin denizaltılarının Amerikalı muadillerine göre daha gürültülü ve takip edilmelerinin daha kolay olduğu düşünülüyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde emeritus stratejik çalışmalar profesörü olan Paul Dibb, Aralık ayında Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün web sitesinde "ABD hala denizler altındaki savaşa hükmediyor" diye yazdı.

"Örneğin, Çin'in stratejik nükleer denizaltıları (SSBN'ler) Pekin'e garantili bir nükleer ikinci vuruş gücü sağlamıyor çünkü ABD saldırı denizaltılarına (SSN'ler) karşı çok savunmasızlar" diye yazdı.

Schuster'e göre Çin'in denizaltı savunma savaşında ABD'nin gerisinde olduğu da düşünülüyor, ancak son yıllarda bu alanda iyileştirmeler yapmak için yatırım yapıyor.

Londra'daki King's College'da savaş ve strateji profesörü olan Alessio Patalano, Hu'nun PLA'nın denizaltı kuvvetlerinde iyileştirmeler yapmak için mükemmel bir kişi gibi göründüğünü söyledi.

Patalano, "Riskleri yönetme ve eğitimi geliştirme konusunda önemli deneyime sahip bir denizaltıcı olarak Amiral Hu, Çin'in en önemli stratejik kabiliyetinin en yüksek standartlara getirilmesini sağlayacaktır" dedi.

Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, Hu'nun komuta deneyimi, felaketle sonuçlanabilecek olayları önlediği ve bu olayların tekrarlanmasını önlemek için tasarlanmış eğitim prosedürleri geliştirmesine yol açan iki örneği içeriyor.

Analistler Hu'nun geniş bölgelerdeki PLA güçlerini denetleyen bir tiyatro komutanı olarak deneyimini vurguladılar.

Sharman ve Erickson, "Çok filolu deneyim, Amiral Hu'ya her bir filonun güçlü ve zayıf yönleri hakkında benzersiz bir içgörü kazandırarak, PLAN'ın hazır olmasını sağlamak için organizasyonel ve eğitimsel iyileştirmeler sağlamasının yanı sıra PLAN'ın operasyonel ve taktiksel iyileştirmeleri için benzersiz bir şekilde uyarlanmış rehberlik sunmasını sağlayacaktır" diye yazdı.

Donanma lehine

Xi, Çin'in askeri hiyerarşisi içinde iki pozisyonu doldururken, bu atamalar dokuz askeri figürün Çin'in kauçuk damgalı yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ndeki pozisyonlarından çıkarıldığı sırada geldi - PLA'da daha geniş bir tasfiyeye işaret eden nadir bir hareket.

Analistler Dong'un atanmasından önce savunma bakanlığı makamının iki aydır boş olduğuna, Li Shangfu'nun uzun süre kamuoyunun gözünden uzak kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın görevden alındığına dikkat çektiler.

Xi, Çin'in askeri kademelerindeki yolsuzluğun üzerine on yıldır gittiğinden, özellikle dokuz askeri yetkilinin görevden alınması, bu kişilerin yolsuzluğa karışmış olabileceği yönündeki spekülasyonları körüklüyor.

Herhangi bir suçlama açıklanmadı ancak görevden alınan dokuz yetkilinin mensubiyetleri Çin'de neler olabileceğine dair bazı ipuçları veriyor.

Dokuz kişiden sadece biri donanmadandı. Çoğu, Çin'in kara konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzelerinden sorumlu olan PLA Roket Gücü'ndendi.

Patalano, Çin Komünist Partisi'nin sıkı kontrol edilen hiyerarşisinde işaretlerin açık olduğunu söyledi.

"İki deniz subayının bu kilit görevlere, özellikle de savunma bakanlığına atanması iki şeyi güçlü bir şekilde gösteriyor: Deniz kuvvetleri Xi'ye en sadık servis olarak görülüyor; ve aynı zamanda teknik ve profesyonel bilgi ile Çin'in yakın çevresine güç yansıtmasını sağlama amaçlarını birleştiren bir servis."

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Kaynak: edition.cnn.com