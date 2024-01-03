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Amy Robach, Andrew Shue'dan boşanırken 'dünyevi varlıklarının' çoğunu kaybettiğini söylüyor

Amy Robach, "Melrose Place" yıldızı Andrew Shue'dan boşanmasının kendisine neye mal olduğunu paylaştı.

 and  Wendy Allen
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Amy Robach 2022'de..aussiedlerbote.de
Amy Robach 2022'de..aussiedlerbote.de

Amy Robach, Andrew Shue'dan boşanırken 'dünyevi varlıklarının' çoğunu kaybettiğini söylüyor

Şu anki aşkı ve eski "GMA3" iş arkadaşı T. J. Holmes ile birlikte yeni podcast'lerinin son bölümünde ikili, 2023'te öğrendikleri dersleri değerlendirdi.

Robach, "Aşkı seçmek her zaman buna değer," diye farkına vardığını söyledi.

Holmes ise "2023'te kaybettiğim ve bir daha asla geri gelmeyecek arkadaşlıklarım var" dedi.

Holmes ve Robach, 2022'de manşetlere taşınan fotoğrafların, gazetecilerin ve eski yardımcı sunucuların yasal olarak başkalarıyla evliyken romantik bir ilişki yaşadıkları spekülasyonlarına yol açmasının ardından ABC ile yollarını ayır dı.

İkili o zamandan bu yana eski eşlerini aldattıklarını reddederek, birlikte fotoğrafları ilk ortaya çıktığında her ikisinin de "boşanmanın ortasında" olduğunu belirtti.

İkili kısa süre önce yeni bir podcast yayınladı ve o zamandan bu yana hayatlarının nasıl geliştiğini tartıştılar.

Robach, "2023 yılında işinizi kaybedebileceğinizi, itibarınızı kaybedebileceğinizi, arkadaşlarınızı kaybedebileceğinizi ve dünyevi varlıklarınızın çoğunu kaybedebileceğinizi ve yine de mutlu olabileceğinizi öğrendim" dedi.

Bu söz Holmes'u güldürdü ve "Dünyevi varlıklarınızın çoğunu mu kaybettiniz?" diye sordu.

"Evet," dedi Robach. "Çok fazla satış oldu, çok fazla elden çıkarma oldu."

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Kaynak: edition.cnn.com

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