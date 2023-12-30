Amir Malik golfü Müslümanlar için daha kapsayıcı hale getirmeye çalışıyor

Kingston upon Thames, Londra'daki çocukluğundan beri sadık bir spor hayranı olan Malik, ilk vuruşunu yapmadan çok önce golften etkilenmişti. Ancak golf oynayan başka kimseyi tanımayan Malik, kenarda oturmakla yetiniyordu.

Tüm bunlar 2012'de eski patronu onu golf sahasında şansını denemeye davet ettiğinde değişti.

"İlk toptan itibaren 'İşte bu' diye düşündüm. Bu oyun inanılmaz," diyor şimdi 38 yaşında olan Malik CNN'e.

"Pek çok spor yaptım ama yatağa girdiğinizde bunu düşünüp kalkmak ve tekrar oynamak için sabırsızlandığınız çok fazla spor yok."

Sonunda Malik oyununu bir üst seviyeye taşımaya hazırdı. 2017'de bir belediye kulübüne katılarak Pazar sabahı turnuvalarında yarışmaya başladı.

Kulüp kültürü ile Müslüman inancının sarsıcı çatışması nedeniyle kendini yalnız hisseden Malik için oyunun "çirkin yüzü" bu etkinliklerde hızla ortaya çıktı.

Malik, İslam'da kumar yasak olduğu için kulüp içi müsabakalarda bahislere katılmayı reddetmesi nedeniyle sorgulayıcı bakışlara maruz kaldığını söylerken, rahatsızlık daha topa vurulmadan başlıyordu. Sahada, namaz kılmak için kenara çekilmek - günde beş kez yapılan ritüel İslami ibadetler - endişelerini daha da artırdı.

"Kendinizi korkmuş, sindirilmiş hissedersiniz. İnsanlar nasıl tepki verecek?" diye hatırlıyor.

"Her zaman yoldan çekildiğimizden emin olurduk ama kendinizi çok ama çok rahatsız hissederdiniz."

Yarışmalardan sonra kulüp binasında içki içme geleneği Malik'in tedirginliğini daha da artırmış. Malik alkol kullanmadığı için skor kartını teslim etmek ve erken bir çıkış yapmak zorunda kalmış.

Kendini geliştirdikçe ve daha prestijli sahalarda oynadıkça, rahatsızlığı sık sık düpedüz düşmanlığa dönüştü. Pakistan kökenli Malik, golf sahasında ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

"Ortaya çıkıyorsunuz ve hemen havayı, atmosferi, sizinle nasıl konuşulduğunu, size nasıl davranıldığını hissedebiliyorsunuz" dedi.

"Ve 'Vay be, sırf sakalım var, esmerim ve sana benzemiyorum diye muhtemelen oynayamayacağımı ya da görgü kurallarını bilmediğimi düşünüyorsun' diyorsunuz.

"Bu beni gerçekten sinirlendiriyordu çünkü bunu hissediyorsunuz, içinde büyüyorsunuz, nasıl bir his olduğunu biliyorsunuz. Ve ancak çim sahanın ortasına doğru bir vuruş yaptığınızda - bir drive'ı içtiğinizde - insanlar 'Oh, oynayabilir' diye düşünüyor ve o zaman çok geç oluyor."

Havalanma

Malik'in golf tutkusu yaşadığı deneyimler nedeniyle azalmadı. Aksine, bu deneyimler onu oyuna olan sevgisini paylaşan diğer Britanyalı Müslümanları keşfetmeye teşvik etti.

Seyahatleri sırasında gördüğü ilgi "ceplerinden" cesaret alan Malik, Aralık 2019'da yeni girişimine bir isim verdi - Müslüman Golf Derneği (MGA) - ve Londra'nın hemen dışındaki prestijli bir mekan olan The Grove'da bir yardım golf günü için davetiyeler gönderdi.

MGA'nın ilk etkinliği tüm dinlere açık olacaktı; ibadet olanakları sağlanacak ve alkol ya da kumar olmayacaktı. Malik gelen tepkiler karşısında şaşkına döndü. 24 saat içinde 72 yerin tamamı rezerve edilmişti ve hafta sonuna kadar 100'den fazla kişi bekleme listesindeydi.

Ağustos 2020'de düzenlenen etkinlikte hayır işleri için 18.000 sterlin toplandı ve Grove'un avlusunda birlikte dua eden 60'tan fazla oyuncunun görüntüsü Malik için bir dönüm noktası oldu.

"Bu benim için inanılmaz bir şeydi," dedi. "Kendimizi güvende ve rahat hissederek kendi platformumuzda bir araya gelebildik."

O zamandan beri MGA, 2021'den itibaren üç serilik bir turnuva düzenlemek için Marriott otel zinciriyle ortaklık kurdu ve bu yılki turnuvanın kazananları, Türkiye'nin golf cenneti Belek'e tüm masrafları karşılanan bir seyahat kazandı.

Malik, "Golfe baktım ve bunun beyaz, yaşlı, zengin erkekler tarafından oynanan bir spor olduğunu düşündüm, nokta" dedi. "Şimdi elimizde dünyaya Beyaz olmayanların da bu oyunu oynayabileceğini ve bunda oldukça iyi olduğumuzu gösterme fırsatı var."

Müslüman kadınlar arasında MGA etkinliklerine gösterilen yoğun ilgi Malik için de aynı derecede heyecan vericiydi. Geçen yıl Birmingham'da üç pilot oturum başlattıktan sonra, önümüzdeki iki ay boyunca ülke çapında planlanan sadece kadınlara yönelik bir dizi deneme etkinliğine şimdiden 1.000 oyuncu kaydoldu.

Malik, Birleşik Krallık'taki Müslüman kadınların, kadınlara özel tesislerin ve seansların eksikliği nedeniyle daha fazla spora katılmaktan alıkonulduğuna inanıyor.

MGA'nın kıyafet yönetmeliği yok, bu da kadınların isterlerse peçe (yüz peçesi) ve abaya (uzun cübbe) ile oynayabilecekleri anlamına geliyor ve yeni oyuncular için rahat bir deneyim sağlamak amacıyla deneme etkinlikleri için sahaların bazı bölümlerini özel kullanım için kiralıyor.

Malik, "Gelen tepkiler kesinlikle inanılmazdı, akıllara durgunluk veriyordu," dedi. "Kadınlara 'Ne giydiğiniz, nasıl göründüğünüz umurumda değil, sadece bir gülümseme ve bir çift spor ayakkabısıyla gelin, geri kalan her şeyle biz ilgileniriz' diyorum. Devrimsel bir şey yapmadık, sadece erişilebilir hale getirdik ve talep inanılmaz."

'Golf sahası ayrımcılık yapmaz'

MGA etkinlikleri bugüne kadar 1.300'ün üzerinde katılımcının ilgisini çekmiştir. İleriye dönük olarak organizasyon, mümkün olduğunca çok sayıda yeni oyuncuya ulaşmak için çabalarını küresel boyuta taşımayı hedefliyor.

Malik büyürken, İngiliz kriket oyuncusu Moeen Ali gibi Müslüman rol modelleri için diğer spor dallarına bakmak zorunda kaldı. Muhammed Ali'den Kareem Abdul-Jabaar'a ve Mohamed Salah'a kadar sayısız Müslüman sporcu çeşitli spor dallarında parlak kariyerlere imza atmış olsa da profesyonel golfte bu örneklerin sayısı oldukça az.

Ülkenin amatör golfü yöneten kurumu England Golf tarafından yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'deki golfçülerin sadece %5'i etnik çeşitliliğe sahip gruplardan geliyor.

England Golf'ün işletme müdürü Richard Flint, MGA gibi gruplarla ilişki kurarak oyundaki çeşitlilik eksikliğine katkıda bulunan engellerin anlaşılabileceğine ve yıkılabileceğine inanıyor.

CNN'e konuşan Flint, "Hiç kimse yaşı, ırkı, etnik kökeni ya da cinsiyeti nedeniyle bir golf kulübünün ya da tesisinin kapısından içeri girerken kendini rahatsız hissetmemelidir" dedi.

"Modern ve ileri görüşlü bir kuruluş olarak golfün herkese açık olmasını ve oyunla ilgili geçmişte kalan olumsuz algıların değişmesini istiyoruz."

Malik yakında profesyonel turlarda yarışan Müslüman oyuncular görmeyi umarken, MGA'yı Müslüman bir Tiger Woods üretmek için kurmadığını söylüyor.

"Eğer bu bir yan ürün olarak gerçekleşirse, o zaman harika olur" dedi. "Ancak golf endüstrisinin kendisine uzun uzun bakmasını ve kendisini erişilebilir, açık ve çeşitli hale getirmesini sağlayabilirsek, o zaman bu büyük bir başarı olur.

"Golf sahası ayrımcılık yapmaz. Top size hangi renkten, ırktan ya da cinsiyetten olduğunuzu sormaz ... yine de çok az insana açık olan çok kapalı bir kulüp olmuştur.

Malik artık değişim zamanının geldiğine inanıyor. "Golfün hala sağlam tutması gerektiğini düşündüğüm pek çok istisnai değeri ve geleneği var, ancak gelişmek zorunda... Eğer kendini açarsa ve diğer kültürlerin ve geleneklerin bu oyuna tüm bu harika şeyleri getirmesine izin verirse, kesinlikle harika olabilir."

Bu haber England Golf'ün MGA ile olan ilişkisini netleştirmek üzere güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com