Amerika'nın 'mavi bölgelerinden' gelen bu yemeklerle daha uzun yaşayın

İtalya'nın Sardunya adasında ilk asırlık gruplardan biri üzerinde çalışıldı; kısa süre sonra Yunanistan'ın Ikaria, Japonya'nın Okinawa, Kosta Rika'nın Nicoya ve Kaliforniya'nın Loma Linda kentlerinde de benzer uzun ömürlü insanlar keşfedildi.

Mavi bölgelerin 9 ortak özelliği

Mavi bölgelerdeki insanlar günlük yaşamlarının bir parçası olarak yürür, bahçeyle ilgilenir ve bisiklete binerler. Arkadaşlarına ve ailelerine yakındırlar, hayatta bir amaçları vardır, stresle iyi başa çıkarlar ve genellikle sosyal veya dini bir grubun üyesidirler. Bitki temelli beslenirler ve doymadan önce yemek yemeyi bırakırlar.

National Geographic makaleleri ve daha sonra yazdığı kitaplarla mavi bölg eleri ilk kez kamuoyunun gündemine getiren Dan Buettner, mavi bölge yeme düzenini bir "diyet" olarak adlandırmaktan hoşlanmıyor. Bunun yerine, sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olduğunu söyleyen Buettner, nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve nerede beslenirlerse beslensinler - ABD gibi yüksek oranda işlenmiş, gıda takıntılı kültürlerde bile - herkesin kopyalayabileceğine inanıyor.

"Mavi bölge beslenme düzeni %98 oranında bitki bazlı gıdalardan oluşuyor - tam gıda bazlı ve yüksek karbonhidratlı. Ama sadece kompleks karbonhidratlar, tuzlu atıştırmalıklar, şekerlemeler ve gazoz gibi basit karbonhidratlar değil," diyor Buettner CNN'e. "Karbonhidrat dediğinizde insanlar dehşete kapılıyor ama gıda sistemimizdeki en sağlıklı gıdalar kompleks karbonhidratlardır."

Fasulye, bezelye, sebze ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratlar, işlenmiş ve rafine gıdalarda eksik olabilen vitamin, mineral ve lifleri sağlar. Ayrıca, Amerikan Kalp Derneği'ne göre, daha yavaş sindirilirler ve lif daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

ABD'deki mavi bölgeler nelerdir?

Buettner, araştırmacıların da yardımıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen geleneksel gıdalarda mavi bir parıltı aramak için onlarca saat harcadı. Bulmuş ama kendi soyunda değil.

Buettner, "Anlaşıldığı kadarıyla Avrupalı atalarım uzun ömürlü bir diyet getirmemişler," dedi. Bunun yerine Afrikalı, Asyalı, Latin ve Amerikan yerlileri "mavi bölge tarzına neredeyse tıpatıp benzeyen bir diyetle beslenmişler."

Buettner bulgularını "The Blue Zones American Kitchen" adlı bir yemek kitabına dönüştürdü:100 Yaşına Kadar Yaşamak için 100 Tarif."

Buettner, "Verilere bakarak mavi bölgelerdeki insanların tam olarak ne yediğini bulmak için çok hassas olmaya çalıştım" dedi. "Mavi bölge de dahil olmak üzere her uzun ömürlü diyetin beş temel direği tam tahıllar, mevsiminde sebzeler, yumrular, fındık ve fasulyedir. Aslında, uzun ömürlü bir diyetin temel taşının fasulye olduğunu iddia ediyorum."

Mavi bölge beslenme tarzı, sağlık için en iyi genel diyet olarak her yıl altın madalya kazanan Akdeniz tarzına benzemektedir. Ancak Buettner, mavi bölge beslenme düzeni ile Akdeniz beslenme düzeni arasında da farklılıklar olduğunu belirtiyor.

"Mavi bölgelerdeki insanlar Akdeniz diyetinin öngördüğü kadar balık yemiyor, haftada sadece üç kez ve sadece 3 ons" dedi. "Et ayda sadece beş kez yeniyor. Hiçbir mavi bölgede inek sütü yok."

Bunun yerine insanlar beyaz peynir ve pecorino gibi keçi ve koyun sütü peynirleri yiyor.

Mavi bölgede ne var?

Kitaptaki görsel olarak en çarpıcı tariflerden biri, Buettner'in Okinawa'nın mavi bölgesindeki insanlar için önemli bir uzun ömürlü temel gıda maddesi olarak gördüğü mor tatlı patateslerden yapılıyor.

"1975 yılına kadar Okinawalıların beslenme kaynağı mor tatlı patateslerdi" diyor. "Bunun insanlık tarihindeki en uzun ömürlü nüfusu oluşturduğunu iddia edebilirim."

Mavi bölge tarifleri, Georgia, Florida, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'daki Deniz Adaları'na yerleşen köleleştirilmiş Afrikalıların torunları tarafından geliştirilen bir pişirme yöntemi olan Gullah Geechee mutfağında da bulunmuştur. Güveçler ve çorbalar, köle gemileriyle getirilen susam tohumlarının yadigâr bir versiyonu olan benne tohumlarıyla koyulaştırılabilir.

Yemek kitabındaki hiçbir tarifte et yok, buna tavuğun lezzetini ve dokusunu taklit eden bitki bazlı bir et ikamesi olan seitandan yapılan "göğüs eti" de dahil. Seitan ve diğer tüm tarifler Buettner'ın et ve patates seven babası Roger tarafından denenmiş ve onunla birlikte ülke çapında seyahat edilmiştir.

Buettner, az bilinen malzemelerle yapılan tariflere yer vermenin yanı sıra, yemek kitabını atalarının yemeklerini yapan ve tanıtan şeflerin hikayeleriyle de doldurmuş.

New Orleans'taki restoranında kendi ülkesinin yemeklerine Creole esintileri katan Senegalli şef Serigne Mbaye, Buettner'a köle tüccarlarının köleleştirilmiş atalarını nasıl börülce ve palmiye yağı yemeye zorladıklarını anlatmış.

Neden mi? Amerika'ya gönderilmeden önce en az 125 kilo olmaları gerekiyormuş. Mbaye, köleler yemek yemez ve kilo almazlarsa vurulduklarını söyledi. Onların onuruna Mbaye, ilave taze sebzeler ve baharatlar kullanarak "son yemek "in daha lezzetli bir versiyonunu yarattı.

Buettner, günümüzün hızlı dünyasında bu 100 tarifi yapmanın çok zahmetli olduğunu düşünenler için, birçoğunun 20 dakika içinde ya da herhangi bir programlanabilir düdüklü tencerede hazırlanabileceğine dikkat çekiyor.

"Kitapta yer alan tek tencerelik yemeklerin çoğu aynı zamanda çok iyi donuyor" dedi. "Başka bir hızlı öğün istediğinizde, çıkarıp mikrodalgaya atıyorsunuz ve kompleks karbonhidratlar, mikro besinler ve çeşitli liflerle dolu bir öğününüz oluyor.

Buettner, "Üstelik porsiyonu 2 doların altında, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor ve babama göre tadı küçük bir hamburgerden çok daha iyi," diye ekledi. "Kaybedecek ne var ki?"

