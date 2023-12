Amerikan yerlisi aktivist ve oyuncu Sacheen Littlefeather 75 yaşında öldü

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Pazartesi günü Twitter'da paylaştığı bir gönderiyle ölümünü duyurdu.

Apaçi ve Yaqui kökenli oyuncunun bir fotoğrafının da yer aldığı tweette şu ifadeler yer aldı "Sacheen Littlefeather, Marlon Brando'nun 1973 En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nü ünlü bir şekilde reddeden Kızılderili sivil haklar aktivisti, 75 yaşında öldü."

Ölüm nedeni hakkında hemen bir açıklama yapılmazken, Littlefeather geçen yıl Ocak ayında yaptığı bir Facebook paylaşımında metastaz yapmış meme kanseri olduğunu açıklamıştı.

Littlefeather, Amerikan yerlilerinin beyaz perdede tasvir edilmesini protesto etmek amacıyla ödül törenini boykot etme kararı alan "The Godfather" yıldızı Brando adına 1973 Oscar töreninde sahneye çıktığında tarihe geçmişti. Brando aynı zamanda Amerikan Yerli Hareketi üyelerinin Güney Dakota'nın Wounded Knee kasabasını işgaline federal kolluk kuvvetlerinin verdiği tepkiye de tepki gösteriyordu.

Geyik derisinden bir elbise ve mokasenler giydiği kısa konuşması yuhalama ve alkışların karışımıyla karşılandı. Bu olay, "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" ve "The Trial of Billy Jack" gibi filmlerde rol alan çiçeği burnunda aktrisin kariyerine mal oldu ve kısa süre sonra film endüstrisinden kara listeye alınarak eğlence dünyası tarafından dışlandı.

Ağustos ayında Akademi, Littlefeather 'dan konuşması sırasında ve takip eden yıllarda maruz kaldığı kötü muamele nedeniyle resmen özür diledi .

Eski Akademi Başkanı David Rubin'in Littlefeather'a gönderdiği mektupta maruz kaldığı kötü muamelenin "yersiz ve haksız" olduğu belirtildi.

Rubin mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Yaşadığınız duygusal yükün ve sektörümüzdeki kariyerinizin uğradığı zararın telafisi mümkün değildir. Gösterdiğiniz cesaret çok uzun süre takdir edilmedi. Bunun için hem en derin özürlerimizi hem de en içten hayranlığımızı sunuyoruz."

Özrü "gerçekleşen bir rüya" olarak nitelendiren Littlefeather şunları söyledi: "Biz Hintliler çok sabırlı insanlarız - sadece 50 yıl oldu!

"Bu konuda mizah anlayışımızı her zaman korumamız gerekiyor. Bu bizim hayatta kalma yöntemimiz" diye ekledi.

Geçtiğimiz ay Akademi, Los Angeles'taki film müzesinde Littlefeather'ın diğer Yerli sanatçılarla birlikte açılış konuşmacısı olarak yer aldığı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

CNN'den Scottie Andrew bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com