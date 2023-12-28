Gerçekler

Amerika Birleşik Devletleri'nde Mpox Hızlı Bilgiler

Kasım 2022'de DSÖ, damgalayıcı olmayan, saldırgan olmayan sosyal ve kültürel isimlendirme kullanarak virüsü yeniden adlandırmak için Uluslararası Virüs Taksonomisi Komitesi (ICTV) ile çalıştıktan sonramonkeypox virüsünü mpox olarak yeniden adlandırdı.

(Kaynak: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri)

Mpox bir poxvirüstür. Genellikle sivilce veya kabarcık benzeri lezyonlara ve ateş gibi grip benzeri semptomlara neden olur. Hastalık nadiren ölümcüldür.

Mpox yakın temas yoluyla yayılır. Bu, lezyonlarla doğrudan fiziksel temasın yanı sıra yüz yüze etkileşim yoluyla paylaşılan "solunum salgılarını" ve mpox lezyonları veya sıvıları tarafından kontamine olmuş nesnelere dokunmayı içerir. Virüs ayrıca plasenta yoluyla fetüse de geçebilir.

Herkes mpox hastalığına yakalanabilir, ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2022 salgınında ABD'deki mpox vakalarının %99'undan fazlasının erkeklerle seks yapan erkekler arasında görüldüğünü söylüyor. Bununla birlikte, mpox genellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmez.

Mpox genellikle Batı ve Orta Afrika'da görülür, ancak son yıllarda Birleşik Krallık da dahil olmak üzere Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde ek vakalar görülmüştür. Bu vakalar tipik olarak uluslararası seyahat veya poxvirus ile enfekte ithal hayvanlarla bağlantılıdır.

Vaka Takibi

CDC Mpox Haritası ve Vaka Sayısı

DSÖ Durum Raporları

Zaman Çizelgesi ve 2022 Salgını

1958 - Mpox, araştırma için tutulan maymunların Kopenhag, Danimarka'da iki salgına neden olmasıyla keşfedildi.

1970 - İlk insan vakası Zaire'de (şimdiki Demokratik Kongo Cumhuriyeti) kaydedildi.

2003 - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir salgın, Gana'dan ithal edilen enfekte evcil çayır köpekleriyle bağlantılıdır ve 80'den fazla vakayla sonuçlanır.

16 Temmuz 2021 - CDC ve Dallas'taki yerel sağlık yetkilileri Nijerya'dan gelen bir yolcuda görülen mpox vakasını araştırdıklarını duyurdu. "Kişi, Nijerya'dan Dallas'a seyahat eden ve 9 Temmuz 2021'de Love Field havaalanına varan bir Dallas Şehri sakini. Kişi Dallas'ta hastaneye kaldırılmıştır ve durumu stabildir." Dallas County Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamada.

17 Mayıs 2022 - 2022 salgınında ABD 'de teyit edilen ilk mpox vakası, Kanada'dan Massachusetts'e dönen bir yolcuda CDC'ye bildirildi.

19 Mayıs 2022 - DSÖ, salgında ölüm oranlarının %3 ile %6 arasında olduğunu bildirdi.

23 Mayıs 2022 - CDC, ülkenin Stratejik Ulusal Stoklarından "yüksek riskli kişiler" için mpox aşı dozlarının serbest bırakıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki dozluk Jynneos aşısı çiçek hastalığını ve özellikle de mpoksu önlemek için ruhsatlandırılmıştır.

26 Mayıs 2022 - CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Amerika Birleşik Devletleri 'nin aşıyı bildirilen vakaların bulunduğu eyaletlere dağıttığını duyurdu ve mpox geçiren biriyle doğrudan temas nedeniyle enfeksiyon riski en yüksek olan kişilere aşı yapılmasını önerdi.

22 Haziran 2022 - CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde test kapasitesini artırmak için beş ticari laboratuvarla ortaklık kurduğunu duyurdu.

23 Haziran 2022 - New York City, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk mpox aşılama kliniğini açtı.

28 Haziran 2022 - ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ve Biden yönetimi geliştirilmiş bir aşılama stratejisini duyurdu ve bugüne kadar 9.000 dozdan fazla aşı dağıtıldığını bildirdi.

22 Temmuz 2022 - İki Amerikalı çocuk, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilk olan mpox hastalığına yakalandı. CDC'ye göre bu iki vakanın birbiriyle ilgisi yok.

23 Temmuz 2022 - DSÖ, mpox'u "hastalığın uluslararası yayılımı yoluyla diğer ülkeler için halk sağlığı riski oluşturabilecek ve uluslararası koordineli bir yanıt gerektirebilecek olağanüstü bir olay" olarak uluslararası önem taşıyan bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

27 Temmuz 2022 - HHS'ye göre, haftalar boyunca mpox aşılarının sınırlı miktarda tedarik edilmesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde 786.000'den fazla ek doz kullanıma sunuldu.

29 Temmuz 2022 - New York, mpox salgınına yanıt olarak acil durum ilan etti.

1 Ağustos 2022 -Kaliforniyave Illinois acil durum ilan etti. CDC'nin verilerine göre Kaliforniya 800'den fazla, Illinois ise 500'den fazla vaka bildirdi.

2 Ağustos 2022 - Biden yönetimi tarafından bir mpox müdahale ekibi oluşturuldu. Başkan Joe Biden, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (FEMA) Robert Fenton'u Beyaz Saray ulusal mpox müdahale koordinatörü olarak atadı.

2 Ağustos 2022 - İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre, 31 ve 44 yaşlarında olan ve birbiriyle ilgisi olmayan vakalarda mpox nedeniyle hayatını kaybeden iki erkekte de viral enfeksiyonların tetikleyebildiği ensefalit ya da beyin şişmesi gelişmişti. Ensefalit, mpox ile ilişkili olduğu bilinen çok nadir bir durumdur. Batı Afrika'da mpox hastası olan kişilerde ve 2003 yılında ithal çayır köpekleriyle bağlantılı küçük bir salgın sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastada rapor edilmiştir.

4 Ağustos 2022 - Biden yönetimi mpox salgınını ulusal bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti.

5 Ağustos 2022 - CDC tarafından yayınlanan bir rapor, vakaların %94'ünün yakın zamanda başka bir erkekle cinsel veya yakın temasta bulunmuş erkekler arasında olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, vakaların %54'ü Siyah Amerikalılar ve Latinler arasındaydı.

9 Ağustos 2022 - Jynneos mpox aşısının sınırlı arzını genişletmek amacıyla federal sağlık yetkilileri, farklı bir enjeksiyon yöntemi kullanarak daha küçük dozların uygulanmasına izin verdi. Yeni enjeksiyon stratejisi , sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha büyük dozda deri altına, derinin altındaki yağ tabakasına enjeksiyon yapmak yerine, standart dozun beşte biri büyüklüğünde deri içine, deri katmanları arasına sığ enjeksiyonlar yapmasına olanak tanıyor.

18 Ağustos 2022 - Beyaz Saray, HHS aşı dağıtım takviminin hızlandırıldığını ve ilave 1,8 milyon doz Jynneos aşısının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Ek aşılar büyük LGBTQI+ etkinliklerine ev sahipliği yapan topluluklara dağıtılacak.

19 Ağustos 2022 - Seattle'ı da içeren Washington'un King County bölgesi, kaydedilen 270'ten fazla vaka nedeniyle mpox'u halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.

12 Eylül 2022 - ABD'de mpoksa bağlı ilk ölüm vakası Los Angeles County, Kaliforniya'da teyit edildi.

11 Mayıs 2023 - DSÖ, mpox salgınının artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını ilan etti.

26 Ekim 2023 - CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi veya ACIP, mpox'a yakalanma riski yüksek olan 18 yaş ve üstü belirli bireylerin cinsel sağlık bakımlarının rutin bir parçası olarak aşı olmaya devam etmelerini tavsiye etmek içinoybirliğiyle oy kullandı.

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Kaynak: edition.cnn.com