Amerika Birleşik Devletleri Ay'a uluslararası astronot indirme planını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri daha önce gelecekteki Artemis görevlerinde uluslararası astronotları Ay'ın etrafında uçurmayı taahhüt etmiş olsa da, bugünkü duyuru bu taahhüdü bir adım öteye taşıyarak bunlardan birinin Ay'ın yüzeyinde gerçekten yürümesine izin veriyor - böylece şu ana kadar sadece 12 üyesi olan seçkin bir kulübe katılıyor.

Harris Çarşamba günü Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Ulusal Uzay Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Artemis programında oynadıkları önemli rolün bilinciyle, on yılın sonuna kadar Amerikalı astronotların yanı sıra uluslararası bir astronotu da Ay yüzeyine indirmeyi planladığımızı açıklamaktan gurur duyuyorum." Toplantıya Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da katıldı.

Planlanan her Artemis aya iniş görevinde dört astronot için yer olacak, ancak her astronot ayda yürümeyecek. Görev başına sadece iki astronot ayın yüzeyine inecek, kalan iki astronot ise Orion uzay aracı ya da Gateway adı verilen küçük bir uzay istasyonuyla ayın yörüngesinde dolaşacak.

CNN'e konuşan bir NASA yetkilisi, "NASA, Avrupa Uzay Ajansı astronotlarının Gateway'e uçması için üç fırsat, Kanada Uzay Ajansı astronotlarının Gateway'e uçması için bir fırsat ve Artemis II'de bir fırsat ve bir Japon (JAXA) astronotunun Gateway'e uçması için bir fırsat taahhüt etti" dedi. "Artemis II'nin ötesinde, bu mürettebat fırsatları belirli Artemis görevlerine tahsis edilmemiştir."

Artemis II görevi, Apollo programının sona ermesinden bu yana insanların Ay'ın yörüngesine ilk kez çıkacağı görev olacak. Kasım 2024'te fırlatılması planlanan Artemis II'nin mürettebatı arasında Çarşamba günü başkan yardımcısını takdim eden Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen de yer alıyor.

"NASA bunu tek başına yapmayı seçebilirdi, ancak Kanada'yı ve giderek büyüyen bir uluslararası ortaklar listesini dahil etmeyi bilinçli olarak seçtiler. ABD liderliğinin bu olağanüstü örneği, kolektif uzmanlığımızdan yararlanmaktadır ve bu sadece içtenlikle takdir edilmekle kalmayıp, bugün dünyada acilen ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Ay'a inecek ilk görev olan Artemis III'ün en azından 2025'in sonuna kadar fırlatılması planlanmıyor. Ancak uzay ajansı, Artemis III için iniş aracı olarak hizmet verecek ve astronotları Ay yüzeyine indirecek bir SpaceX aracının geliştirilmesini yakından takip ettiği için bu zaman çerçevesi şimdiden sorgulanmaya başlandı.

NASA yetkilisi, "NASA, görev parametreleri ve mürettebat kriterleri tanımlandıkça her göreve daha yakın bir zamanda belirli mürettebat atamaları yapacaktır" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com