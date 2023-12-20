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Amerika Açık: Son şampiyon Angelique Kerber, Naomi Osaka tarafından üzüldü

Naomi Osaka 6 numaralı seribaşı Angelique Kerber'i düz setlerde devirdi

Kerber 2016 ABD Açık şampiyonu ve eski dünya 1 numarasıydı

Geçen yıl ABD Açık'ı kazanarak dünya 1 numarasına yükselen Angelique Kerber, Salı günü öğleden sonra 19 yaşındaki Japon Naomi Osaka'ya düz setlerde yenilerek sadece bir tur sonra elendi.

Dünya 45 numarası olan Osaka 6-3, 6-1 kazandı. Bu ikilinin kariyerlerindeki ilk karşılaşmaydı.

Son Amerika Açık kadınlar şampiyonu ertesi yıl ikinci kez ilk turda kaybetti. Diğer şampiyon 2005 yılında Svetlana Kuznetsova olmuştu.

Osaka 22 galibiyet, 17 zorlanmadan hata yaptı ve dört kırılma noktasının hepsini kurtardı.

Naomi Osaka Salı günü geçen yılın şampiyonuna karşı oynadığı maç sırasında.

Osaka galibiyetin ardından kortta ESPN'e verdiği demeçte "(Kerber'le) oynamak için gerçekten konsantre olmam gerekiyordu çünkü o gerçekten çok iyi ve her şeye yetişiyor" dedi.

Bir yıl önce New York'taki Flushing Meadows'ta Kerber, heyecan verici bir finalde Karolina Pliskova'yı yenerek 2016'daki ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etmişti. Ancak o zamandan beri Alman tenisçi için mücadele devam ediyor. Kerber 2016'da New York'ta kazandığı şampiyonluktan bu yana hiç şampiyonluk kazanamadı.

Altıncı sırada yer alan Kerber, bu hafta ilk turda düşen en son kadın seribaşı oldu. İki numaralı Simona Halep Pazartesi gecesi wild card Maria Sharapova 'ya kaybederken, yedinci sıradaki Büyük Britanyalı Johanna Konta da Sırbistan'dan Aleksandra Krunic'e yenildi.

Osaka ikinci turda Çek Cumhuriyeti'nden Denisa Allertova ya da İsveç'ten Rebecca Peterson arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Osaka geçen yıl üçüncü turda Amerikalı Madison Keys'e yenilmişti.

Osaka, "Bugün iyi oynadım, umarım bunu bir sonraki maçıma da taşırım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com