American Airlines CEO'su, uçuş görevlisine yapılan saldırının havayolu tarihinin 'en kötülerinden biri' olduğunu söyledi

New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı 'ndan Santa Ana, Kaliforniya'ya giden 976 sefer sayılı uçak Denver'a güvenli bir şekilde iniş yaptı ve havayolu tarafından yapılan açıklamada polisin "yolcuyu uzaklaştırdığı ve tutukladığı" belirtildi.

Olayın ayrıntılarını bilen bir kaynak "saldırının sebepsiz olduğunu" belirterek yolcunun uçağın arka tarafına geçtiğini ve uçuş görevlisinin yüzüne iki kez yumruk atarak burnunu kırdığını söyledi.

American Airlines başkanı Çarşamba günü yaşanan olayın "şimdiye kadar tanık olduğumuz en kötü kural dışı davranışlardan biri olduğunu" söyledi.

American Airlines CEO'su Doug Parker sosyal medyada yayınlanan bir video açıklamasında, yaralanan uçuş görevlisini desteklediklerini ve ona saldırmakla suçlanan adamın bir daha havayolu şirketinde uçmasını yasakladıklarını söyledi.

Parker, "Bu yeterli değil" dedi. "Bu kişinin mümkün olan en üst düzeyde yargılanmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

FBI olayı soruşturduğunu açıkladı. Ajans, herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Federal Havacılık İdaresi de Perşembe günü yaptığı açıklamada olayı soruşturacağını belirtti.

Havayolu sözcüsü Curtis Blessing'e göre American Airlines yetkililerle birlikte çalışıyor. Blessing, "Uçakta yaşananlara ilişkin raporlar bizi öfkelendirdi" dedi.

FAA bu yılın başlarında uçuşlarda kurallara uymayan yolculara karşı sıfır tolerans politikasını benimsemişti. Ajans Ağustos ayında yaptığı açıklamada, 2021 yılında kurallara uymayan yolculara 1 milyon dolardan fazla para cezası verdiğini söyledi.

Ağustos ayında açıklanan 45.000 dolarlık cezalardan biri, bagajını başka bir yolcuya fırlatmakla ve koridorda yerde yatarken "bir uçuş görevlisini ayak bileklerinden tutup başını eteğinin içine sokmakla" suçlanan bir yolcuya yönelikti.

FAA son güncellemesinde bu yıl 4,941 asi yolcu ihbarı yapıldığını açıkladı.

Uçuş Görevlileri Derneği tarafından Temmuz ayında yapılan bir ankete katılan 5.000 uçuş görevlisinin %85'i 2021 yılında kural tanımaz yolcularla karşılaştıklarını söyledi.

61'ine göre, rahatsız edici yolcular cinsiyetçi, ırkçı ve/veya homofobik bir dil kullanırken, %17'si bu yıl fiziksel bir saldırının kurbanı olduklarını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com