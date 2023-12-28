AMC Theatres, sivil haklar liderinin Kuzey Carolina'daki bir sinema salonundan atıldığını söylemesi üzerine özür diledi

60 yaşındaki Piskopos William Barber, Salı günü öğleden sonra Greenville tiyatrosunun engelli bölümünde getirdiği özel sandalyeyi kullanmaya çalıştığını ve personel tarafından bunu yapamayacağının söylendiğini belirtti.

NAACP Kuzey Carolina eski bölüm başkanı CNN'e yaptığı açıklamada, normal bir sandalyede oturmasını imkansız kılan tıbbi bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. İki bastonla yürüdüğünü ve asistanının gittiği her yere özel bir sandalye taşıdığını söyledi.

Barber'ın CNN ile paylaştığı olayın videosunda, sandalyenin arkalığı olan ve kolları bulunmayan tabure tipi bir sandalye olduğu görülüyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre Barber, ankilozan spondilit olarak bilinen ve omurganın eklem ve bağlarında iltihaplanmaya neden olan bir tür artrite sahip.

Barber, "Bu sandalyeyi her yerde kullandım," dedi. "Broadway, Beyaz Saray, hiç sorun yaşamadım" diye ekledi.

Greenville Polis Departmanı, izinsiz giriş çağrısı aldıktan sonra memurların AMC Fire Tower 12'ye geldiğini doğruladı. Memurlar, arayan kişinin bir müşterinin çalışanlarla tartıştığını ve çalışanların müşterinin uzaklaştırılmasını istediğini söylediğini belirtti.

Greenville polisinden yapılan açıklamaya göre, Barber'la yapılan görüşmenin ardından Barber kendi isteğiyle sinemadan ayrılmayı kabul etti ve herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Barber, "Sesimin duyulmadığını hissettim," dedi. "Sanki engelliliğim için kolaylık sağlamayı düşünmüyorlarmış gibi hissettim" diye ekledi.

AMC temsilcileri CNN'e bağlı WITN tarafından elde edilen bir açıklamada Barber'dan özür dilediklerini söyledi.

Açıklamada, "AMC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adam Aron kendisini telefonla aradı ve hem bu durumu hem de Piskopos Barber'ın yıllar boyunca yaptığı iyi işleri görüşmek üzere önümüzdeki hafta Greenville, NC'de kendisiyle yüz yüze görüşmeyi planlıyor" denildi. "Ayrıca bu gibi durumların bir daha yaşanmamasını sağlamak için tiyatro ekiplerimizle birlikte politikalarımızı gözden geçiriyoruz."

Şirket ayrıca, oturma düzenine ihtiyaç duyan misafirleri, neler yapılabileceğini görmek için önceden bir yöneticiyle konuşmaya teşvik etti.

Barber o gün 90 yaşındaki annesiyle birlikte filmi izlemeyi planladığını söyledi.

"Sinemadan annem olmadan ayrılmak zorunda kaldım. Tutuklanmak istemediğim için annemi bir asistanla birlikte geride bıraktım" dedi.

Barber Cuma günü durumu ele almak üzere bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

1993 yılında Goldsboro'daki Greenleaf Hıristiyan Kilisesi'ne katılan Barber, sonraki otuz yıl boyunca yoksulluk, eşitsizlik ve ırkçılık gibi konuları ele alan çalışmalarıyla tanındı. Barber 2005'ten 2017'ye kadar Kuzey Carolina NAACP şubesinin başkanlığını yaptı.

CNN'den Sharif Paget bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com