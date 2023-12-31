Amanda Anisimova'yı yenerek yarı finale yükselen Simona Halep Wimbledon'da henüz set kaybetmedi

Geçtiğimiz yıl baldır sakatlığını atlatırken spora uzun bir ara vermek zorunda kalan Halep, Çarşamba günü rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ilk seti kolayca tamamladı ve ikinci sette iki break öne geçti.

Ancak Anisimova kendi molasıyla karşılık verdi ve Halep maç için servis atarken 0-40 öne geçti, ancak Rumen oyuncu sonraki beş puanı arka arkaya kazandı ve Anisimova bir backhand'i uzağa sürüklediğinde zafere ulaştı.

Bu sonuç Halep'in bu yılki turnuvada henüz set kaybetmediği ve üçüncü grand slam şampiyonluğunu ve Wimbledon'da ikinci şampiyonluğunu kazanma yolunda iyi bir konumda olduğu anlamına geliyor.

Korttaki röportajında "Kesinlikle (2019'dan beri) en iyi tenisi oynadım," dedi. "Geçen yıl çok zorlandım ve şimdi sadece özgüvenimi geri kazanmaya çalışıyorum.

"(Benim) tenisim burada, bu yüzden sadece inanmam gerekiyor. Bunu yapmaya başladım ve kendimi iyi hissediyorum."

Halep, Çarşamba günü diğer kadınlar yarı finalinde Avustralyalı Ajla Tomljanović'e karşı 4-6 6-2 6-3'lük geri dönüş galibiyetinin ardından Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaşacak.

Halep, "Yarı finale geri dönmek harika," diye ekledi. "Şu anda çok duygusalım çünkü yarı finale dönmek benim için çok anlamlı. Bugün zorlu bir rakiple oynadım, sonunda topu ezip geçebildi.

"Aslında ne yapacağımı bilmiyordum ama sadece kendime inandım, bacaklarımla güçlü kalmam gerektiğini söyledim - bugün bana yardımcı oldular - ve sonuna kadar kazanabileceğime inandım."

Halep Anisimova karşısında 5-1 öne geçti ve rakibini 1-1 ve 3-1'de kırarak ilk seti 30 dakikada aldı.

Anisimova ikinci sette radarını kaybetti ve Halep'in altı hatasına karşılık 28 zorlanmadan hata yaparak maçı tamamladı.

İkinci sette 5-1'e gelindiğinde 20 yaşındaki Amerikalı için mücadele ulaşılmaz görünüyordu ancak Anisimova maçın başlarında aradığı büyük vuruşları üretmeye başladı ve seti 5-4'te eşitlemeye çok yaklaştı.

Ancak geç gelen bu atak çok geç oldu ve Halep toparlanarak üçüncü Wimbledon yarı finaline ulaştı.

Kadınlar kurasındaki diğer yarı finalde Tunuslu Ons Jabeur, Alman Tatjana Maria ile karşılaşacak ve her iki maç da Perşembe günü oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com