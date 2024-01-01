Altı yolcu gemisi yolcusunun Covid testi pozitif çıktı: 4'ü aşılı, 2'si aşısız

Royal Caribbean International'dan yapılan açıklamada, misafirlerden dördünün aşılı, ikisinin ise aşılanmamış reşit olmayan kişiler olduğu belirtildi. Yedi gecelik gemi seyahati 25 Temmuz'da Nassau, Bahamalar'dan hareket etti.

Şirket, aşılanmış dört misafirden birinde hafif semptomlar görüldüğünü ve üçünün asemptomatik olduğunu söyledi. Bu dört kişi birlikte seyahat etmemektedir.

Royal Caribbean'a göre, aşılanmamış iki çocuk da aynı partideydi ve semptom göstermiyorlardı.

Kruvaziyer şirketinden yapılan açıklamada, "Misafirler derhal karantinaya alınmış, seyahat eden yakınları ve tüm yakın temaslıları takip edilmiş ve hepsinin test sonuçları negatif çıkmıştır" denildi.

Enfeksiyonlar, eve dönmeden önce tüm misafirlerden istenen rutin testler sırasında tespit edildi.

Altı misafir ve yakın seyahat partileri Cuma günü Bahamalar'ın Freeport kentinde karaya çıkacaklar. Royal Caribbean'dan yapılan açıklamaya göre misafirler evlerine "özel ulaşım araçlarıyla" ayrı ayrı seyahat edecekler.

Adventure of the Seas gemisine binmeden önce 16 yaş ve üstü tüm yolcuların tam aşılı olmaları ve Covid-19 testlerinin negatif çıkması gerekiyordu ve tüm mürettebat tam aşılıdır.

Royal Caribbean'ın web sitesine göre, aşı için uygun olmayan çocukların üç test yaptırmaları gerekiyordu: Bahamalar'a varmadan önce bir PCR testi, gemiye biniş gününde ücretsiz bir Covid-19 testi ve gemi yolculuğunun 5. veya 6. gününde üçüncü bir ücretsiz test (Bahamalar'a yeniden giriş için iki yaş ve üzeri tüm yolcular için gereklidir ve kendi ülkesine yeniden giriş gereklilikleri için geçerlidir).

Adventure of the Seas gemisinde aşılanan misafirlerin, gemi seyahati hattının web sitesinde yayınlanan Royal Caribbean kurallarına göre, gemide yüzlerini kapatmaları gerekmemektedir.

Aşılanmamış misafirlerin dışarıda maske takmaları gerekmiyor ancak yeme içme dışında tüm kapalı kamusal alanlarda maske takmaları gerekiyor.

Pozitif vakalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde maskeleme gerekliliklerinin tartışıldığı ve revize edildiği bir dönemde ortaya çıkmıştır.

Yüksek oranda bulaşıcı olan Delta varyantı, tamamen aşılanmış kişiler arasında çığır açan Covid enfeksiyonları üzerinde daha fazla inceleme yapılmasına ve aşılanmamış bireylere yönelik tehdit konusunda endişelerin artmasına neden oldu.

Delta varyantının ABD'de hızla yayılması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerini bu hafta aşılanmış bireyler için maskeleme kılavuzunu gözden geçirmeye sevk etti. Kurum artık aşılanmış kişilere, önemli veya yüksek bulaşmanın olduğu bölgelerdeki kapalı kamusal ortamlarda maske takmalarını tavsiye ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com