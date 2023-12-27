Alok Vaid-Menon: 'Yeni bir güzellik paradigmasının zamanı geldi'

Büyükanneme transseksüel olduğumu ilk söylediğimde bana "Bunu bana nasıl yaparsın?" diye karşılık verdi. Onun gözünde yolculuğum kendimi iyileştirmekle değil, onu incitmekle ilgiliydi. Sonunda beni kendim olarak göremeden vefat etti. Cenazesinde onun olmamı istediği erkek gibi giyinmek zorunda kaldım. Ağladım: onun için ve kendim için.

Sürekli geçersiz sayılmalarına rağmen pek çok transseksüel geçiş yapıyor çünkü kendimize bakıp "ben buyum" diyebilmenin sessiz ve şiddetli bir haysiyeti olduğunu biliyoruz.

Ötekileştirilmiş insanlar erken yaşlardan itibaren güzelliğin genellikle güçle ilgili olduğunu öğrenirler. Aramızdaki açık tenli, zayıf ve toplumsal cinsiyete uygun kişilerin "güzel" olarak adlandırıldığını görürüz, geri kalanımız ise tüm hayatımızı onlar gibi olmaya çalışarak geçirmek zorunda kalırız.

Yeni bir güzellik paradigmasının zamanı geldi.

Güzellik, sosyal ve kültürel baskılar karşısında bile kendiniz gibi görünmekle ilgilidir. Yaratıcılık yerine uyumluluğu ödüllendiren bir sistemde bu güzelliğe erişmek imkansız gibi gelebilir. Ancak benim deneyimlerime göre, dürüst bir şekilde kendini gerçekleştirme taahhüdü benzersiz bir huzur ve inanç sağlıyor.

Görünürde cinsiyet uyumsuzluğu olan bir kişi olarak, sık sık görünüşümle ilgili istenmeyen tavsiyeler alıyorum. Bir keresinde tamamen yabancı biri sokakta yanıma geldi ve "Tıraş olursan daha inandırıcı görünürsün. Sana bir tıraş bıçağı alayım mı?" Kahverengi, sakallı ve koyu kırmızı dudaklarımla başım dik yürürken gördüğüm manzara onlar için çok fazlaydı. Pek çok kişi gibi bu kişi de kendi güvensizliğini benim güvensizliğim sanmıştı.

Böyle anlarda güzelliğin ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünüyorum.

Neden kökleşmiş güzellik standartları, diğer insanların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak için bazılarımızın görünmez olmasını gerektiriyor? Güzellik, iyilik adına ihlali meşrulaştıran bir yönteme sahiptir. Birbirimizin dış görünüşünü denetleme ve kısıtlama biçimimize meşruiyet kazandırır. "Bunu sadece yardım etmek için yapıyorum." Varsayım her zaman şudur: "Neden kimse güzel olmak istemesin ki?"

Peki ama kimin güzellik standartlarına uymamız gerekiyor?

Normatif güzellik güvensizdir. Eğer evrensel ve adil olsaydı, sürekli olarak kanıtlanması gerekmezdi. Farklı bakış açıları bir tehdit olarak görülmez, sadece var olmanın başka bir yolu olarak görülürdü.

Uzun süre hayatımı toplumun kim olmam gerektiğine dair kısıtlamaları içinde yaşadım. Bu işe yaramadı. Bana söylenenlerle değil, hissettiklerimle daha tutarlı bir varoluş biçimini arzuluyordum.

Geçiş sürecinden sonra bir daha asla sevilebilirlik için haysiyetimden ödün vermeyeceğime yemin ettim.

Bu yüzden sürekli tacize uğrasam da, kim olduğumu bildiğim için devam edebiliyorum.

Artık güzel olmanın insan sayısı kadar çok yolu olduğunu biliyorum. Kendimi kabullenme yolculuğuma devam ettikçe etrafımda çok daha fazla güzellik görüyorum.

Ana akım güzelliğe meydan okuyan ve dünyaya nişin yeni norm olduğunu gösteren bir sanatçı neslinin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yeni bir güzellik standardı oluşturmaya çalışmıyoruz. Aksine, güzel olmanın tek bir yolu olmadığını, güzel olmanın sadece sizin yolunuz olduğunu standart hale getirmeye çalışıyoruz.

Güzellik artık bakanın gözünde değil. Güzellik kendiniz gibi görünmekle ilgilidir.

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Kaynak: edition.cnn.com