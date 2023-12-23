Almanya'nın Macaristan ile oynayacağı Euro 2020 maçının gökkuşağı renkli stadyumda oynanması için çağrılar yapıldı

Macaristan Parlamentosu 'nun bu ayın başında kabul ettiği LGBTQ karşıtı yasanın ardından Münih Belediye Meclisi tarafından Allianz Arena'nın dış cephesindeki ışıklandırma düzeninin değiştirilmesine yönelik bir önerge sunuldu.

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen yasa, okullarda eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik ettiği düşünülen içeriklerin yayılmasını yasaklıyor. Yasa, insan hakları grupları ve muhalefet partileri tarafından sert eleştirilerle karşılandı.

Belediye meclisi tarafından sunulan partiler arası bir teklifte "[Münih] sporda ve toplum genelinde çeşitlilik, hoşgörü ve gerçek eşitlik konusunda kararlıdır" deniyor.

"Almanya ile Macaristan arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı vesilesiyle, eyalet başkenti Münih, Macaristan'daki LGBTI Topluluğuna, Macaristan hükümetinin mevcut sıkılaştırılmış homofobik ve transfobik mevzuatı altında acı çekenlere yönelik önemli ve görünür bir dayanışma işareti vermek istemektedir.

"Euro 2020'ye ev sahipliği yapacak olan eyalet başkenti Münih, maç günü net bir açıklama yapmak üzere belediye binasına gökkuşağı bayrakları asmayı kabul etti."

CNN'e bağlı ZDF kanalına göre Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA ile birlikte çalışarak Çarşamba günkü maç için Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılması için izin almaya çalışıyor.

Gökkuşağı bayrağı dünyanın dört bir yanındaki LGBTQ bireyler için evrensel bir umut sembolü haline geldi ve futbol camiası tarafından bir dayanışma gösterisi olarak benimsendi.

Her iki tarafın da Euro 2020 grup aşamalarındaki son maçı olacak olan Çarşamba günkü karşılaşma öncesinde Allianz Arena'yı ışıklandırma çağrıları, UEFA'nın Alman kaleci Manuel Neuer'in turnuvada taktığı gökkuşağı kaptanlık pazubandı ile ilgili soruşturmayı düşürmesinin ardından geldi.

Alman futbolunun yönetim organı DFB'nin Pazar günü attığı bir tweet'te "UEFA bugün DFB ile Manuel Neuer'in taktığı gökkuşağı kaptanlık pazubandı hakkındaki incelemeyi durdurduğunu paylaştı" denildi.

"Bir mektupta, kol bandı çeşitlilik için bir takım sembolü olarak ve dolayısıyla 'iyi bir amaç' için değerlendirildi."

Neuer Almanya'nın geçen hafta Fransa ve Portekiz'e karşı oynadığı maçlarda kol bandını takmıştı. UEFA soruşturması hakkında kamuoyu önünde yorum yapmadı.

Bir UEFA sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, "UEFA söz konusu oyuncunun taktığı kol bandını inceledi ve bunun iyi bir amacı, yani çeşitliliği desteklediğini göz önünde bulundurarak, takım disiplin işlemleriyle karşı karşıya kalmayacak" dedi.

UEFA ayrıca Pazar günü Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Euro 2020 maçlarında yaşanan "potansiyel ayrımcı olaylara" ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'ya göre olaylar, Macaristan'ın 15 Haziran'da Portekiz ve 19 Haziran'da Fransa ile oynadığı ve her ikisi de Puskas Arena'da dolu tribünler önünde oynanan maçlar sırasında meydana geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Macaristan'ın Portekiz ile oynadığı turnuvanın açılış maçı sırasında üzerinde LGBTQ'nun Macarca kısaltması olan "Anti-LMBTQ" yazılı bir pankart görülüyordu.

Disiplin soruşturmasını denetlemek üzere bir müfettiş görevlendirildi.

Portekiz'e karşı oynadığı açılış maçını 3-0 kaybeden Macaristan, Pazar günü Fransa karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle Euro 2020'deki ilk puanını kazandı.

CNN'den Aleks Klosok haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com