Almanya ve Fransa yılbaşı kutlamaları öncesinde güvenliği artırıyor

Almanya'nın Köln kentinde polis, İslamcı grupların yılbaşı gecesi kentin ünlü katedraline bir saldırı planlıyor olabileceği yönündeki ihbar üzerine güçlerini arttırıyor.

Polis memuru Martin Lotz düzenlediği basın toplantısında hafif makineli tüfek taşıyan ve koruyucu yelek giyen polislerin kentte konuşlandırılacağını söyledi.

Şehrin gotik katedrali sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "mevcut güvenlik durumu nedeniyle" bir sonraki duyuruya kadar sadece kilise ayinleri için açık olacağını duyurdu.

Bu arada Berlin'de polis sosyal medya kanalları aracılığıyla havai fişeklerin tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

"Bize saldırmayın. Bize havai fişek ve roketlerle ateş etmeyin. Cezalardan ya da birkaç yıl hapis yatmaktan kaçının" diyen Berlin polisi, yılbaşı gecesi öncesinde eski adı Twitter olan X'te yayınladığı bir video ile uyarıda bulundu.

Berlin'de geçen yılki yılbaşı kutlamalarının şiddetli ayaklanmalara dönüşmesinin ardından endişeler artmıştı. Aralarında havai fişeklerin kasıtlı olarak kendilerine doğrultulduğunu söyleyen polis memurları ve itfaiyecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Piroteknikler sokak yangınlarına da yol açtı.

Alman Die Zeit gazetesine göre, Berlin'in iktidardaki belediye başkanı Kai Wegner, başkentteki polisin bu yıl geçen yıla göre daha donanımlı olduğunu ve "gerekirse" tam güç kullanacağını söyledi.

Bu arada Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin "çok yüksek terör tehdidi" ile karşı karşıya olması nedeniyle Fransa'nın 90.000 polis görevlendireceğini söyledi.

Darmanin gazetecilere yaptığı açıklamada "İsrail ve Filistin'de yaşananlar nedeniyle çok yüksek bir terör tehdidi bağlamında polis ve jandarmalarımızın çok güçlü bir şekilde seferber edilmesini istedim" dedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre seferber edilen polis sayısı geçen yılki yılbaşı gecesi ile hemen hemen aynı.

Terör tehditlerinin yanı sıra, Fransa'da geleneksel olarak, insanlar yeni yılın gelişini kutlarken, özellikle araba yakma gibi küçük suçlarda artış görülmektedir.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2021'de ateşe verilen 874 araca kıyasla 31 Aralık 2022'de yakılan araç sayısında 690 ile bir düşüş olduğunu açıkladı.

Artırılan güvenlik önlemleri, Noel arifesi öncesinde birçok Avrupa ülkesinde benzer önlemlerin alınmasının ardından geldi.

Fransa, Almanya ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler Noel arifesi ayinleri ve kutlamaları öncesinde kiliselerde güvenlik kontrollerini ve korumaları arttırdı.

Aralık ayı başlarında, Avrupa topraklarında terör saldırıları planladığından şüphelenilen dört Hamas üyesi Alman ve Hollandalı yetkililer tarafından tutuklanmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com