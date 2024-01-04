Alisson: Brezilyalı kaleci iki kırmızı kartın iptal edilmesinin ardından VAR'ı selamladı

Alisson'a 25 dakika sonra sert bir müdahale için kırmızı kart gösterildi ve duraklama dakikalarında topa vurmaya çalışırken Ayrton Preciado'yu düşürdüğü için bir kırmızı kart daha gösterildi, ancak her iki durumda da hakem VAR'a danıştı ve fikrini değiştirdi.

Liverpool kalecisi "Sanırım futbol tarihinde ilk kez böyle bir şey oldu" dedi.

"Hareketlerde doğru davrandığımı düşünüyorum ve takım arkadaşlarımın da bana çok yardımcı olduğunu düşünüyorum, hakeme yaptıkları şikayetlerde isabetliydiler. Bu da futbolda VAR kullanımının önemini bir kez daha gösteriyor.

"VAR'dan memnunum, eğer VAR olmasaydı haksız yere cezalandırılmış olurduk."

Brezilya Casemiro ile erken öne geçti ve Alisson ilk kırmızı kartını gördüğünde her iki taraf da 10 kişi kalmıştı.

Felix Torres 15 dakika sonra kafa vuruşuyla ev sahibi ekip adına skoru eşitledi ve ardından Ekvador galibiyet için bastırırken Alisson duraklama dakikalarında yine tartışmaların merkezindeydi.

VAR'a danıştıktan sonra Ekvador lehine verilen penaltı kararını da iptal eden Kolombiyalı hakem, ev sahibi taraftarların öfkesi karşısında kalecinin ikinci kırmızı kartını iptal etti.

Alisson gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence beraberlik adil bir sonuçtu çünkü iki takım da adil bir sonuç olmadığını söylemek için yeterli şansı yaratamadı," dedi.

"(Koç) Tite bizden sahada zihinsel olarak güçlü olmamızı, kararları hakemin vermesine izin vermemizi ve kendi işimize güvenmemizi istedi.

"Ama bu anlamda, bugün zihinsel olarak gerçekten zor bir maçtı. Zihinsel olarak çok güçlüydük ve bence hakemi sorgulamamız gerektiğinde bunu doğru zamanlarda yaptık.

"VAR kullanıldı ve bunun ne kadar önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor çünkü bu kararlar oyunu değiştiriyor."

Güney Amerika'daki 10 takımlı eleme grubunda üçüncü sırada yer alan Ekvador'un şu anda 24 puanı bulunuyor ve çoğu takımın daha üç maçı olduğu için dördüncü sıradaki Uruguay'ın beş puan önünde yer alıyor.

İlk dörde giren takımlar otomatik olarak Katar 'a gitmeye hak kazanırken, beşinci sıradaki takım Asya konfederasyonundan bir ülkeyle play-off oynayacak. Brezilya ve Arjantin çoktan elemeleri geçti.

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Kaynak: edition.cnn.com