Ali Wong'un annesi boşanma haberine iyi tepki vermedi

The Hollywood Reporter 'a verdiği röportajda Wong, "Duyurunun bu kadar yaygın olmasını beklemiyordum ama boşanmanın en zor kısmı annemin tepkisiydi," diye hatırlıyor.

"Ona boşanabileceğimizi düşündüğümü daha önce söylemiştim ve gerçekten çok üzüldü. Gözlerimin içine baktı ve 'Ben ölene kadar bekleyebilir misin' diye sordu." Kelimenin tam anlamıyla benden kendim için bir hayat yaşamamamı istiyordu. Ama o 82 yaşında, ne bekleyebilirdim ki?" dedi Wong.

Wong sekiz yıllık evliliğin ardından 2022 yılında Hakuta'dan boşandı. İki kızları var ve arkadaş kalmaya devam ediyorlar.

Ancak Wong, annesinin bu değişime uyum sağladığını söyledi.

Wong, çiftin ayrılmasıyla ilgili olarak arkadaşlarından telefon alan annesi için "Bir günde milyonlarca kez öldü ve ertesi gün uyandığında 'Hayatta kaldım' dedi" dedi. "Justin'i hala sık sık görüyor."

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Kaynak: edition.cnn.com