Alexia Putellas: En iyi kadın oyuncu, kadın futbolunun beş yıl içinde dünya çapında hak ettiği saygıyı göreceğine inanıyor

2021'de İspanya ve Avrupa'yı domine eden FC Barcelona Femení takımının yıldız oyuncusuydu ve Kasım ayında her yıl dünyanın en iyi kadın oyuncusunu belirleyen Ballon d'Or Féminin ödülüne layık görülmüştü.

Yine de bu başarının aklını başından almasına izin vermedi ve 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu kupa dolabına bir yenisini eklemek için her zamanki kadar aç.

CNN'den Becky Anderson 'a 27 Aralık'taki ödül töreni öncesinde Dubai'de verdiği demeçte "Gerçekten, henüz ne olduğunu anlamadım" dedi. "Ve bunu gerçekten istemiyorum çünkü bu benim motivasyonumu korumamın ve her gün daha iyi olmamın bir yolu - ve yaşadıklarımızın bir önemi yok, böylece geri dönüp bunu tekrarlayabiliriz."

Geçen sezonki başarılarını tekrarlamak bir yana, daha iyi hale getirmek bile zor bir görev olacak. Putellas, Barça'ya Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı kazanarak eşi benzeri görülmemiş bir üçlemeye kaptanlık etti.

Bu süreçte takımı son derece baskındı ve 2020/21 sezonunda 208 gol atıp sadece 25 gol yedi. Zirve noktası ise Mayıs ayında Chelsea'yi 4-0 yenerek ilk kez Kadınlar UCL 'yi kazanmak oldu.

Bu sezonki sonuçlar genellikle rugby skorları gibi okundu: Sevilla karşısında 10-1; Real Sociedad karşısında 8-1; Alavés karşısında 9-1; Villarreal karşısında 8-0; Juventus karşısında 6-0; Arsenal karşısında 4-0 - ve liste uzayıp gidiyor.

Putellas bu sansasyonel formu takımın oyun tarzına olan inanca ve birlikte geçirdikleri sürenin uzunluğuna bağlıyor.

"Bunun bizi başarıya götüreceğine %100 inanıyoruz... tüm bunlar büyük hedeflere ulaşmamıza yardımcı oluyor."

Ücret farkı 'kapanıyor' ama hala 'eksik'

Blaugrana'nın hakimiyetine, kulübün 2015 yılında profesyonel olan Femení takımına açıkça değer vermesi de yardımcı oluyor.

Kulübün yıllık raporuna göre, 2020/21 sezonunda kadın takımının maaşları ve diğer giderleri için 8 milyon dolardan fazla harcama yapıldı. Ağustos ayında, mezunları arasında Lionel Messi, Barça'nın şu anki erkek antrenörü Xavi ve Andrés Iniesta'nın da bulunduğu ünlü La Masia akademisi 40 yıl sonra ilk kez kapılarını kız öğrencilere açtı.

Putellas, "Barça, kendi kendine yetebilen, dünya çapında en üst düzeyde elit bir kadın kadrosu için gerekli yapıyı oluşturdu," dedi. "Ancak şunu söylemek isterim ki, örneğin ligi ya da uluslararası bir şampiyonayı kazanamadığımız zamanlarda bile bu projeye olan yatırım, bahis ve inanç devam etti."

Bu yatırım gerçekten de meyvelerini verdi. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takım, en az 452.000 $'lık bir ödemeyi garantiledi.

Takım altı grup maçının tamamını kazandığından beri bu ödeme önemli ölçüde arttı. Bu yılki turnuvanın galipleri finalden 1.58 milyon dolar kazanacak. Bu sezonki turnuvanın 27 milyon dolarlık toplam ödül potası geçen yıla göre dört kat daha büyük: bu da kadın oyununun Avrupa'da katlanarak büyüdüğünün bir işareti.

"Onlar [Barcelona] bana %100 bir futbolcu gibi davranıyorlar, cinsiyet önemli değil," diyor Putellas. "Yirmi yıl önce durum şimdiki gibi değildi ve eminim ki yirmi yıl içinde değil, beş yıl içinde daha da değişecek. Kadın futbolcunun mesleği, var olan farklı kültürlere ya da farklı dinlere rağmen dünyanın her yerinde saygı görecek."

Yine de erkekler ve kadınlar arasındaki para ödülü ve ücret farkı astronomik boyutlarda. Bu yılki Şampiyonlar Ligi'nin erkekler versiyonunun galibi, herhangi bir galibiyet primi ödenmeden önce, en az 60 milyon dolardan fazla para almayı bekleyebilir. Barça'nın erkek efsanesi ve şu anki PSG yıldızı Lionel Messi'ye kulüpteki son dört sezonunun her birinde 167 milyon dolar ödendi.

Putellas'ın tüm kariyeri, sporda kadın ve erkek arasındaki eşit haklarla ilgili bu ateşli küresel tartışmanın sıcağında geçti. Ücret eşitsizliği, özellikle ABD'li futbolcu Megan Rapinoe tarafından öne çıkarılan tartışmalı bir konu oldu. Rapinoe, ABD Futbol Federasyonu'na karşı devam eden bir davada eşit ücret için mücadele eden ABD Kadın Milli Takımı'nın 28 mevcut ve eski üyesinden biri.

Putellas, "Her seferinde biraz daha yaklaşıyoruz ama hala eksikler var," dedi. "Hala kat etmemiz gereken uzun bir yol var ve artık önemli bir sesim olduğunu biliyorum. Aslında ben bunun için buradayım."

Mütevazı başlangıçlar

Putellas, Dubai'deki ödül gecelerinin şatafat ve ihtişamından uzakta büyüdü.

Barselona'nın eteklerindekiMollet del Vallès'de doğan Putellas'ın en büyük destekçisi, şu anda formasını giydiği kulübün ömür boyu taraftarı olan rahmetli babasıydı.

"Gerçek şu ki beni üzen şey, şu anda başıma gelen her şeyi benimle birlikte yaşayamamış olması; her zaman desteklediğimiz kulüpte oynamak ve olan biten her şey, şampiyonluklar. Acıdığım şey bu."

Putellas Aralık ayındaki bir UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçında topu kontrol ediyor.

Şöhret onu değiştirmemiş ve hala büyüdüğü yerden aynı arkadaşlara sahip. Onlar futbolla ya da onun kariyeriyle ilgilenmiyorlar, ki bu da onun için önemli bir kaçış yolu.

"Bana çok yardımcı oluyorlar ve nereden geldiğimi ve bugün olduğum yere gelmek için neler yaptığımı asla unutmamamı sağlıyorlar."

Putellas şimdi futbol kariyerini genç kızların neler başarabileceğinin bir örneği, futbolu da "toplumun bir yansıması" olarak görüyor.

CNN'e verdiği demeçte Putellas, "Futbolun, kadınlara ya da kadınları nasıl gördüğümüze ilişkin birçok tarihsel eşitsizliği sona erdirmenin bir yolu olduğuna inanıyorum" dedi. "Ben sadece erkeklerin futbol oynadığını ve profesyonel olduğunu gördüm... Bir sözcü olarak, [oynamak] isteyip de oynayamayan kadınlara ses verebiliriz çünkü kimse yapılar ya da takımlar oluşturmuyor."

Kendi çocukluğunu ve ona ilham verenleri düşünerek "asla yerinde durmadığını" söyledi.

2021'de de kesinlikle durmadı. Kulübün kış tatili sırasında Dubai'de hak ettiği dinlenmeye çekilmeden önce son maçında hat-trick yaparak yılı tamamladı.

Barça bir başka ödüllü sezon için rotada görünüyor ve 2022'de Mollet del Vallès halkını daha da gururlandırmayı umacak.

Kaynak: edition.cnn.com