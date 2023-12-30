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Alexander Zverev'in sakatlığı nedeniyle emekli olmasının ardından Rafael Nadal erkekler Fransa Açık finaline yükseldi

İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kalmasının ardından Cuma günü erkekler Fransa Açık finaline yükseldi.

 and  Viktoriya Miller
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Alman Alexander Zverev, Cuma günü Fransa Açık'ta erkekler yarı final maçında İspanyol Rafael....aussiedlerbote.de
Alman Alexander Zverev, Cuma günü Fransa Açık'ta erkekler yarı final maçında İspanyol Rafael Nadal'a bakarken tıbbi yardım alıyor..aussiedlerbote.de

Alexander Zverev'in sakatlığı nedeniyle emekli olmasının ardından Rafael Nadal erkekler Fransa Açık finaline yükseldi

İlk seti tie-break'te 7-6 (8) kaybeden Zverev, yarı final maçının ikinci setinde 6-5 öndeyken Alman oyuncu forehand vuruşuna uzanırken bileğini burktu. Zverev hemen düştü ve sağ ayak bileğini tutarken acı içinde çığlık attı.

Tekerlekli sandalyeyle korttan çıkarılmak zorunda kalan 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra koltuk değnekleriyle geri dönerek kalabalığa seslendi. Seyirciler, sandalye hakeminin elini sıkan ve Nadal'a sarılan Zverev'i coşkuyla alkışladı.

Sakatlığın bir sonucu olarak, Nadal galip geldi ve Roland Garros'taki 14. şampiyonluk ve rekor kırarak 22. grand slam şampiyonluğu arayışına devam etti. Pazar günü, yarı finalde Hırvat Marin Cilic'i 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam finaline yükselen Norveçli Casper Ruud ile karşılaşacak.

Yarı final sırasında işler garipleşti.

Üçüncü setin ortalarında, Philippe Chatrier Kortu'ndaki bir seyirci korta koştu ve kendini fileye bağladı.

Protestocu barışçıl bir şekilde diz çöktü ve önünde ve arkasında siyah mürekkeple yazılmış bir mesaj bulunan beyaz bir tişört giydi. Her iki oyuncu da korttan çıkarılırken, şahıs güvenlik tarafından uzaklaştırıldı.

Maça yaklaşık 10 dakika ara verildi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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