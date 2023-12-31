Alexander Zverev, testlerin artırılmasıyla Avustralya Açık'ta 'muhtemelen daha fazla' Covid-19 vakası olacağını söyledi

Çarşamba günü Fransız Ugo Humbert'in vatandaşı Richard Gasquet'e karşı ilk turda aldığı yenilginin ardından yapılan testte Covid-19 pozitif çıktı.

Zverev, John Millman'a karşı kazandığı ikinci tur zaferinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Oldukça az sayıda oyuncu geldiklerinde bu maddeye sahipti, sanırım oldukça az sayıda oyuncu da şimdi sahip," dedi.

"Test yaptırmıyoruz, bu yüzden eğer test yaptırsaydık, muhtemelen şimdikinden daha fazla pozitif sonuç çıkardı diye düşünüyorum."

Geçerli bir tıbbi muafiyetleri olmadığı sürece tüm oyuncuların Avustralya Açık'ta oynayabilmeleri için tam aşılı olmaları gerekiyor.

Perşembe günü Nine Network'e verdiği bir röportajda Tennis Australia başkanı Craig Tiley, oyuncuların Avustralya'ya vardıklarında ve vardıktan beş ila yedi gün sonra tekrar test yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Tiley, bir oyuncuda Covid-19 belirtileri görülmesi halinde testlerin zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.

CNN, Avustralya Açık'taki test protokolleriyle ilgili olarak Tennis Australia ile temasa geçti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Kadınlarda üçüncü sırada yer alan Garbiñe Muguruza, Alize Cornet'e karşı ikinci turda aldığı yenilginin ardından otel odasında her iki günde bir test yaptığını söylerken, Zverev de ekstra önlemler aldığını söyledi.

"Melbourne'de çok fazla vaka var, Avustralya'nın her yerinde çok fazla vaka var, bu yüzden dışarıda fazla bir şey yapmıyorum. Henüz hiçbir restorana gitmedim, dışarı çıkmadım, otel odası ve mahkemeler dışında hiçbir yere gitmedim," dedi.

"Kendim için bir tür balon yapıyorum çünkü herhangi bir risk almak istemiyorum ve burada başarılı olmak için kendime mümkün olan en iyi şansı vermek istiyorum. Eğer Covid'e yakalanırsam bu kesinlikle gerçekleşmeyecek."

Geçtiğimiz hafta Avustralyalı oyuncu Bernard Tomic Avustralya Açık öncesinde test protokollerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek şunları söyledi: "Kimsenin test edilmediğine inanamıyorum. Oyuncuların odalarındaki hızlı testlerle sahaya çıkmalarına izin veriyorlar... resmi PCR testi yok."

Victoria Sağlık Müdürü Brett Sutton'a göre, eyalette Çarşamba günü 21.966 yeni Covid-19 vakası kaydedildi ve toplam 246.894 aktif vaka görüldü.

Avustralya Açık 31 Ocak'ta sona erecek.

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Kaynak: edition.cnn.com