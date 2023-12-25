Alexander Zverev: ATP aile içi şiddet iddialarını araştıracak

ATP yaptığı açıklamada "her türlü şiddet veya istismarı tamamen kınadığını ve ATP üyesi bir turnuvadaki davranışlarla ilgili bu tür iddiaları araştıracağını" söyledi.

Alman oyuncunun eski kız arkadaşı Olya Sharypova, Ağustos ayında Slate 'e verdiği bir röportajda, 2019 yılında Şanghay'da düzenlenen ATP Masters 1000 etkinliğinde kendisini fiziksel ve duygusal olarak taciz etmekle suçlamıştı.

Zverev'e Ağustos ayında 2021 ABD Açık öncesinde düzenlenen bir basın toplantısında iddialar soruldu ve o da iddiaları reddetti.

"Her zaman iddiaların ve söylenen her şeyin gerçek dışı olduğunu söyledim" dedi.

24 yaşındaki oyuncu Ağustos ayında Twitter'da da herhangi bir taciz olayının yaşanmadığını yazdı.

"Konuyla ilgili olarak Alman ve Amerikalı avukatlarımı görevlendirdim. Yanlış iddiaları yayınlayan kaynağa ve yazara karşı bir ihtiyati tedbir kararı aldılar. Mahkeme argümanlarımızı takip etti ve ortaya atılan suçlamaların karalayıcı ve yanlış olduğunu belirtti. Bu nedenle avukatlar kaynak ve yazar aleyhinde daha ileri işlemler başlatmıştır.

"Olya'ya kötü muamelede bulunulduğunu kategorik ve kesin olarak reddediyorum. Ayrıca bir ATP aile içi şiddet politikası oluşturulmasını da tamamen destekliyorum."

Zverev ayrıca CNN'e yaptığı açıklamada "aylardır ATP'den bağımsız bir soruşturma başlatmasını istediğini" söyledi.

"Daha önce de belirttiğim gibi, bu iddiaları kategorik olarak ve kesin bir dille reddediyorum."

ATP'nin soruşturmasıyla ilgili olarak, organizasyonun CEO'su Massimo Calvelli yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alexander Zverev'e karşı ortaya atılan iddialar ciddi ve bunları ele alma sorumluluğumuz var. Soruşturmamızın gerçekleri ortaya koymamıza ve uygun takip eylemini belirlememize olanak sağlayacağını umuyoruz.

"Zverev'in soruşturmamızı memnuniyetle karşıladığını anlıyor ve tüm iddiaları reddettiğini kabul ediyoruz. Zverev'in Alman Mahkemelerinde aldığı ihtiyati tedbir kararının ardından yaşanacak hukuki gelişmeleri de takip edeceğiz."

Sharypova ayrıca Zverev'in New York'taki bir otel odasında kendisini yastıkla boğmaya çalıştığını ve hayatından endişe ederek yalınayak kaçtığını iddia etti.

CNN Sport'a gösterilen WhatsApp mesajlarının ekran görüntüleri, iddia edilen olayın 23 Ağustos 2019'da, Shanghai Masters etkinliğinden bir buçuk ay önce gerçekleştiğini gösteriyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Zverev iddiaların "kesinlikle doğru olmadığını" söylemişti.

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Sharypova Slate'e yaptığı açıklamada konuşma kararının Zverev ile ilgili olmadığını söyledi.

"Halka açık olmak, hepinize karşı dürüst olmak istedim," dedi. "Bu durumdaki pek çok kız sessiz kalıyor. Bu konuda konuşmuyorlar çünkü bunun doğru olmadığına dair yorumlardan ve bunun gibi şeylerden korkuyorlar. Ben sadece bu konuda konuşmanın zor olmadığını göstermek istedim.

"Bu zaten gerçek hayatta oldu, siz zaten yaşadınız. Doğruyu söylediğinizi biliyorsunuz, kötü bir insan olmadığınızı ve bunu hak etmediğinizi biliyorsunuz."

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Kaynak: edition.cnn.com