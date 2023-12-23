Alex Ferguson ve Arsene Wenger nasıl ezeli rakipten yemek arkadaşına dönüştü?

Menajerlik kariyerlerinin büyük bölümünde, maçlardan önceki haftalarda ve maçları takip eden günlerde gazetelerin arka sayfalarında hakaretler ve akıl oyunları sık sık yer aldı.

Rekabet, Ekim 2004'te Arsenal'in Premier Lig'de 49 maçlık yenilmezlik serisiyle Old Trafford'u ziyaret ettiğinde, takımın bir sezon önceki yenilmez 'Invicibles' şampiyonluğunu da içeren bir seriyle patlak verdi.

United, Ruud van Nistelrooy'un penaltısı - ki birçok Arsenal taraftarı Wayne Rooney 'nin kazanmak için daldığına inanıyor - ve Rooney'nin geç gelen golü sayesinde maçı 2-0 kazandı.

Maçtan sonra tünelde oyuncular ve personel arasında çıkan ve Ferguson 'a bir dilim pizzanın isabet etmesiyle sonuçlanan kavga, İngiliz sporunun en ünlü iki manşetine yol açtı: "Pizzagate" ve "Büfe Savaşı".

Daha sonraki yıllarda Arsenal'in rekabet gücünün azalması nedeniyle rekabet azalmaya başlasa da, o döneme tanıklık eden çok az taraftar Ferguson ve Wenger'in bugün paylaştığı dostluğu hayal edebilirdi.

Her iki menajer de bu hafta Premier League Hall of Fame'e kabul edildi - bu onura layık görülen ilk menajerler - ve Ferguson ikilinin artık düzenli olarak akşam yemeği arkadaşı olduğunu açıkladı.

"Arsene'in Arsenal Futbol Kulübü'nü fevkalade bir şekilde dönüştürdüğü için bu onura layık olduğunu düşünüyorum," dedi İskoçyalı. "Rekabet etmesi zor bir takım haline geldiler ve ikimiz de kazanmak istedik, bu da bizi daha da motive etti.

"Emekliliğinden bu yana geçen yıllar boyunca, İsviçre'de iyi bildiği küçük bir restoranda birlikte akşam yemeğine giderdik. O gerçekten ilginç bir adam ve onun arkadaşlığından keyif alıyorum ama şarap seçmek hala benim işim!"

Ferguson ünlü kariyeri boyunca United'ı 810 Premier Lig maçında yönetti, 528 galibiyet aldı ve toplam 1.752 puan topladı.

Premier Lig tarihinin açık ara en başarılı teknik direktörü olan 81 yaşındaki Ferguson, iki kez üst üste üç şampiyonluk olmak üzere toplam 13 şampiyonluk kazanarak başka hiçbir teknik direktörün başaramadığı bir başarıya imza attı.

Ferguson 11 kez rekor düzeyde Sezonun Teknik Direktörü seçildi.

"Premier League Hall of Fame'e kabul edilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu şekilde takdir edilmek benim için bir onurdur," dedi Ferguson.

"Ancak bu sadece bir kişi olarak benimle ilgili değil. Manchester United'daki işim ve uzun yıllar boyunca kurduğumuz bağla ilgili, bu yüzden kulüp, personel ve oyuncularım adına da gurur duyuyorum.

"Benim işim taraftarları evlerine mutlu göndermekti. United'ın tarihi ve kendi beklentilerim beni yönlendiren şeylerdi ve daha sonra tüm oyuncularımı aynı beklentilerle geliştirmeye çalışmalı ve sahaya çıkıp bunları başarabileceğimizden emin olmalıydım."

Wenger'in Arsenal'in başında geçirdiği 22 sezon ve 828 maç Premier Lig rekorudur ve bugüne kadar bütün bir sezon boyunca yenilmeyen tek teknik direktördür.

'Wengerball' olarak adlandırılan güzel, hücum futbolu ile üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı ve Arsenal'in onun döneminde attığı bazı takım golleri lig tarihinin en ikonik golleri arasında yer aldı.

Aralarında yıllarca süren kırgınlığa ve zaman zaman karşılıklı hakaretlere rağmen Wenger, Ferguson'la birlikte Onur Listesi'ne girmenin "büyük bir onur" olduğunu söyledi.

Wenger, "Bu iki boksör gibi, deli gibi dövüşürsünüz ve mesafeyi birlikte kat edersiniz," dedi.

"Günün sonunda saygı duyarsınız ve onunla tanışmak, iyi bir şişe şarap içmek ve eski savaşlarımızın anılarını paylaşmak harika bir fırsat olacak."

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Kaynak: edition.cnn.com