Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'nun Everton karşısında ilk 11'de başlaması gerektiğini söyledi

Ronaldo, United'ın 1-0 önde olduğu maçın bitimine bir saat kala oyuna girdi ancak Everton 65. dakikada skoru eşitledi ve beraberliği yakaladı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ferguson'un karma dövüş sanatları ustası Khabib Nurmagomedov'a Everton'ın "Ronaldo'nun oynamadığını gördüklerinde ..." güçlendiğini söylediği duyuluyor.

Nurmagomedov Ferguson'a Ronaldo'nun ikinci yarıda oyuna girdiğini hatırlattığında İskoç oyuncu şöyle ekliyor: "Evet biliyorum... ama her zaman en iyi oyuncularınızla başlamalısınız."

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Ronaldo, kendisini 2003 yılında Sporting Lizbon'dan 18 yaşındayken transfer eden Ferguson'un, oyuncunun Old Trafford'a geri dönmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Yedi lig maçında 14 puan toplayan United, uluslararası aranın ardından bir sonraki turda 16 Ekim'de Leicester City ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com