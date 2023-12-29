Alejandro Agag: Bernie Ecclestone bana 'İlk yarışına asla çıkamayacaksın' dedi

Agag, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'un bu fikrin hızla söneceğini öngören eleştirmenlerin en gürültülüsü olduğunu söylüyor.

Ancak önde gelen elektrikli seri, bu hafta sonu Hong Kong'da beşinci sezonundaki 50. yarışına hazırlanıyor.

Agag Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada "50 numaralı yarış bizim için çok büyük bir an" dedi. "Bernie Ecclestone'un bana şöyle dediğini hatırlıyorum: 'İlk yarışını asla yapamayacaksın."

Yaklaşık 40 yıl boyunca Formula 1'in CEO'luğunu yapan Ecclestone, sözlerini yemek zorunda kalan pek çok kişiden sadece biriydi.

Agag, "Bernie'yi her şey olarak, bir arkadaş olarak, bir işadamı olarak, Formula 1'in bir yaratıcısı olarak muhtemelen en üst düzeyde değerlendiriyorum," dedi.

"İlk yarışımdan bir hafta önce. Bana şöyle dedi: 'Haklı olduğun ve benim yanıldığım için mutluyum."

OKUYUN: Formula 1, Formula E'yi takip edip hayatta kalmak için elektrik enerjisine mi geçecek?

OKU: Extreme E, 'Mavi Gezegen Dakar Rallisi ile buluşuyor' sunacak

'Pastanın üzerindeki kiraz'

Forbes'a göre, dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri olarak kabul edilen Formula E, geçtiğimiz sezon dünya çapında 300 milyondan fazla izleyiciyi televizyonda en az bir yarış izlemeye çekti.

Her bir yarışı ortalama 27.1 milyon kişi izledi ki bu rakam 2016-17 sezonunda her bir yarışı izleyen 18.6 milyon kişiye kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

Formula E'nin hızla artan popülaritesi, İngiltere'nin ulusal yayın kuruluşu BBC'yi bu sezonun canlı yayın haklarını satın almaya ikna etti ve bu hafta sonu yapılacak Hong Kong E-Prix'si ücretsiz bir kanalda yayınlanan ilk yarış olacak.

Agag, "BBC'de yayınlanacak olmak pastanın üzerindeki kiraz gibi bir şey" diyor. "Bu, şampiyonanın şu ana kadarki en yüksek noktasında olduğunu gösteriyor. En iyi dönemdeyiz ve Porsche ve Mercedes hala gelecek, gelecek yıl geliyorlar.

"Her seferinde daha fazla insanın yarışlara gittiğini görüyoruz, televizyonda, sosyal medyada ve dijital ortamda daha fazla takipçi var ve bunun da ötesinde gerçekten büyük ücretsiz yayın yapan kanallarla bazı atılımlar yapmaya başladık."

Agag, Hong Kong E-Prix'sini kaç kişinin izleyeceği konusunda "hiçbir fikri olmadığını" kabul ediyor, ancak 400.000 canlı izleyiciden memnun olacağını söylüyor.

Agag, sporunun ücretsiz TV'ye çıkmasına ve bunun potansiyel yeni bir hayran kitlesi için sağladığı teşhire rağmen, Formula E'nin gücünün başka bir yerde yattığına inanıyor.

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden birinin CEO'su ile yaptığı görüşmenin ardından, 48 yaşındaki CEO, kuruluşların önceliğinin dijital izleyici büyümesi olduğunu söyledi.

Agag, "Tamamen sadece buna odaklanıyordu" diyor. "TV izleyicisi belki yıldan yıla %10, %20 - bizim durumumuzda %40 - büyüyor ama dijital %500 büyüyor.

"Meksika'dayken çocuklarım uzaktaydı ve iki çocuğum Meksika yarışını izlemedi, ben de çocuklara 'Meksika yarışını nasıl izleyeceğiz, Sky'a falan kaydetmedik' dedim.

"Çocuklarım bana aptalmışım gibi baktı... ve çocuğum telefonunu aldı, YouTube'a girdi, yayın akışına girdi ve yarış televizyondaydı.

"İşler değişiyor ve insanlar canlı yarışlardan çok özetleri izliyor ve buna uyum sağlamanız gerekiyor - ve çocuklar, bilirsiniz, yeni nesil bunu anlıyor."

'Bizim yönümüzde değişiyor'

Formula E'nin beş yıl boyunca gösterdiği büyüme, toplumun değişen görünümüne de yansıdı.

Şirketler ve bireyler çevreye daha duyarlı hale geldi, çevreci olmanın ve karbon ayak izlerini azaltmanın yollarını aradı ve benzinli ve dizel araçlardan elektrikli araçlara geçiş bu değişimin ön saflarında yer aldı.

Agag, "2012 yılında dünya çapında yollarda 190.000 elektrikli otomobil vardı" diyor. "Tahminler, aşağı yukarı, sekiz milyona çok yakın ya da belki biraz üzerinde olacağımız yönünde.

"Yani 190.000'den sekiz milyona çıkacağız - tabii ki sekiz milyon, bir milyar otomobil ya da genel olarak araçla karşılaştırıldığında çok küçük bir rakam. Ancak 190.000'den sekiz milyona çıkmak çok büyük bir büyüme.

"Tüm otomobil markalarının üretim hatlarını elektriğe adapte etmek ve elektrikli motorlar koymak için değiştirmelerine bakarsanız, Paris İklim Anlaşmasına bakarsanız, Avrupa Birliği'ndeki CO2 emisyonlarıyla ilgili kurallara bakarsanız, dünya değişiyor ve dünya bizim yönümüzde değişiyor.

"Başka bir yönde değil, bizim yönümüzde değişiyor."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com