Alec Baldwin Halyna Hutchins'in ailesiyle anlaşmaya vardı

Şubat ayında Santa Fe'de Baldwin, filmin yapım şirketleri, yapımcıları ve ekibin diğer önemli üyeleri aleyhine açılan davada çok sayıda endüstri standardı ihlali olduğu iddia edildi.

Açıklamada, sette öldürülen Halyna Hutchins'in dul eşi Matthew Hutchins'in filmde baş yapımcı olarak yer alacağı belirtildi.

"Alec Baldwin ve Rust Movie Productions, LLC dahil olmak üzere Rust'ın yapımcılarına karşı haksız ölüm davamız için mahkeme onayına tabi olmak üzere bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmanın bir parçası olarak davamız düşecek. Yapımcılığını üstleneceğim Rust filminin çekimleri Ocak 2023'te tüm orijinal başrol oyuncularıyla birlikte yeniden başlayacak. Suçlamalara ya da (yapımcılara ya da Bay Baldwin'e) suç atfetmeye hiç niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Yapımcıların ve eğlence camiasının Halyna'nın son eserine saygılarını sunmak üzere bir araya gelmiş olmalarından dolayı minnettarım," dedi.

"Bu zorlu süreç boyunca herkes Halyna'nın oğlu için en iyi olanı yapma arzusunu korudu. Quinn Emanuel'den Alec Baldwin'in avukatı Luke Nikas yaptığı açıklamada, bu trajik ve acı verici durumun çözümüne katkıda bulunan herkese minnettarız" dedi.

Çatışmada yaralanan film yönetmeni Joel Souza'nın da filme geri dönmesi bekleniyor.

"Halyna ile vakit geçirecek kadar şanslı olan bizler onun son derece yetenekli, nazik, yaratıcı ve inanılmaz bir pozitif enerji kaynağı olduğunu biliyorduk. Keşke dünya onu farklı koşullar altında tanısaydı, zira onun muhteşem çalışmaları sayesinde bunu kesinlikle yapabilirdi. Kendi iyileşme çabalarımda, filmin yönetmenliğini tamamlamak üzere geri dönme kararı benim için ancak Matt ve Hutchins ailesinin katılımıyla gerçekleşirse anlamlı olabilirdi. Her ne kadar acı tatlı olsa da, Halyna ve benim başladığımız işi şimdi birlikte tamamlayacağımız için mutluyum. Bu filmdeki tüm çabam Halyna'nın mirasını onurlandırmaya ve onu gururlandırmaya adanacaktır. Bunu onun adına gerçekleştirmek benim için bir ayrıcalıktır" dedi.

Rust Movie Productions, LLC, avukatı Pillsbury Winthrop Shaw Pittman'dan Melina Spadone aracılığıyla şunları söyledi: "Tarafların bir araya gelerek bu meseleyi çözüme kavuşturmalarından memnuniyet duyuyoruz; mahkeme onayına tabi olarak, Halyna'nın hayatını kutlama ve çalışmalarını onurlandırma yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır."

Davada ayrıca yapım şirketleri ve yapımcıların "işin kolayına kaçtıkları" ve "mevcut en ucuz ekibi işe almayı tercih ettikleri" iddia edilirken, özellikle de "tamamen vasıfsız bir zırhçıyı bilerek işe aldıkları" ve onun ikinci bir rol olan yardımcı sahne ustası olarak zaman ayırmasını istedikleri belirtildi.

"Rust" dizisinde zırhçı olarak görev yapan Hannah Gutierrez Reed'in avukatı Jason Bowles, anlaşmanın "Adaletin bir ölçüsü" olarak kabul edilmesini umduklarını söyledi.

"Hannah, bu uzlaşmanın Hutchins ailesine fayda sağlayacağı ve tarafların hukuk davasını yapıcı bir şekilde çözebildikleri için minnettar. Bölge savcılığının da bu trajik kazayla ilgili olarak Adaletin bir ölçüsünün sağlandığını kabul edeceğini ve cezai suçlamalarda bulunmamayı tercih edeceğini umuyoruz," dedi Bowles.

Santa Fe Bölge Savcılığından bir sözcü CNN'e yaptığı açıklamada, uzlaşma anlaşmasının davada devam eden cezai soruşturmayı etkilemeyeceğini söyledi.

New Mexico Birinci Adli Bölge Savcılığı Ofisi sözcüsü Heather Brewer yaptığı açıklamada, "Hukuk davaları özel olarak çözülürken ve genellikle mali ödüller içerirken, ceza davaları yalnızca gerçeklerle ilgilidir" dedi. "Gerçekler ve kanıtlar New Mexico yasaları uyarınca cezai suçlamaları gerektiriyorsa, suçlamalar yapılacaktır. Hiç kimse yasaların üstünde değildir."

CNN'den Josh Campbell ve Julia Jones bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com