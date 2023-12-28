Alan Pardew, taraftarların oyunculara ırkçı tacizde bulunduğu iddiasının ardından CSKA Sofya'dan ayrıldı

Nisan ayında teknik direktörlük görevine getirilen Pardew, Botev Plovdiv ile oynanan maçta "küçük bir grup organize ırkçı taraftarın" eylemlerinin ardından Bulgar kulübünden ayrıldığını açıkladı.

Kulübe ilk olarak 2020 yılında teknik direktör olarak katılan Pardew, takımın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Botev Plovdiv maçı öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar sadece benim için değil, yardımcım Alex Dyer ve oyuncularım için de kabul edilemezdi" dedi.

CSKA geçtiğimiz ay Bulgaristan Kupası finalini rakibi Levski Sofya'ya kaybetti. Maçtan bir hafta sonra, CSKA takımı Botev Plovdiv'e karşı bir lig maçı oynamaya geldiğinde, raporlara göre çok sayıda öfkeli taraftar stadyumun dışında toplandı.

Sky Sports 'un haberine göre, dört siyahi oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı ve üzerlerine muz atıldığı iddia edildi. Habere göre, oyuncular kendilerine yönelik tacizin ardından başlangıçta maçta oynamayı reddettiler, ancak daha sonra ikna edildiler.

CNN, Pardew'in ayrılışı ve takım üyelerinin maruz kaldığı iddia edilen ırkçı tacizle ilgili olarak CSKA Sofya ile temasa geçti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Pardew açıklamasında "Oyuncularımız kulübe olan sadakatleri ve kulübü korumak için oynamaya karar verdiler" dedi.

Newcastle ve Crystal Palace'ın eski patronu, "Maçı sabote etmeye çalışan bu küçük organize ırkçı taraftar grubu, karşısında takımımı çalıştırmak istediğim kişiler değil" dedi.

Pardew, "tutkuları ve destekleri" için tüm "gerçek CSKA taraftarlarına" minnettarlığını ifade ederek, "bu büyük kulübün bir parçası olmak ve hizmet etmek bir ayrıcalıktı.

"Ne yazık ki buradaki görevim sona erdi."

Pardew, Siyah olan yardımcı menajeri Alex Dyer ile birlikte kulüpten ayrılıyor.

CNN'den Sam Krumov bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com