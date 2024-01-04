Alan Greenspan ABD'de resesyonun muhtemel olduğunu söyledi

Onun görüşleri özellikle önemlidir. Greenspan 1987-2006 yılları arasında dört farklı başkan döneminde beş dönem Fed başkanlığı yapmakla kalmamış, aynı zamanda 1994 yılında yumuşak inişi başarıyla gerçekleştiren son başkan olmuştur. Şubat 1994'ü takip eden 12 ay içinde Greenspan faiz oranlarını neredeyse iki katına çıkararak %6'ya yükseltmiş ve ekonomiyi durgunluktan uzak tutmayı başarmıştı.

Şu anda 96 yaşında olan Greenspan, bu hafta yayınladığı bir notta mevcut faiz artırımlarının tekrarlanacağından şüphe duyduğunu belirtti.

Son iki aylık verilerin fiyatların yavaşlamaya başladığını gösterdiğini, bunun iyi bir haber olduğunu ancak yeterince iyi olmadığını söyledi. Şu anda Advisors Capital Management'ın kıdemli ekonomi danışmanı olan Greenspan, Salı günü şirketin web sitesinde yayınlanan yorumunda, "Fed'in en azından hafif bir resesyondan kaçınmak için yeterince önemli bir geri dönüşü garanti edeceğini sanmıyorum" dedi.

Fed geçen yıl faiz oranlarını yedi kez artırarak bankaların gecelik borçlanma için birbirlerinden talep ettikleri faiz oran ını 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %4,25-%4,5 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri, Aralık ayı para politikası toplantısında açıklanan projeksiyonlara göre, faiz oranlarını bir puan daha artırmayı bekliyor.

Greenspan ücret artışlarının ve buna bağlı olarak istihdamın "enflasyondaki gerilemenin geçici olmaktan öteye geçmesi için daha da yumuşaması gerektiğini" söyledi. "Dolayısıyla enflasyon cephesinde kısa bir sakinleşme dönemi yaşayabiliriz, ancak bunun çok az ve çok geç olacağını düşünüyorum." İşsizlik oranları Kasım ayında %3,7 ile tarihi düşük seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Yeni istihdam verileri Cuma sabahı açıklanacak.

Greenspan, Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda gevşeteceğinden şüphe duyduğunu çünkü "enflasyonun yeniden alevlenebileceğini ve tekrar başa dönebileceğimizi" söyledi. "Dahası, bu durum Federal Rezerv'in istikrarlı fiyatların sağlayıcısı olarak güvenilirliğine zarar verebilir, özellikle de bu eylemin gerçekten istikrarsız finansal koşullara yanıt olarak değil de sadece borsayı korumak için yapıldığı görülürse."

Ufukta yatırımcılar için bazı iyi haberler görüyor. Piyasalar 2023 yılında geçen yıl olduğu kadar kaotik olmayacak, dedi. "2022'nin piyasa oynaklığı açısından üstesinden gelinmesi zor bir yıl olacağına inanıyorum" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com