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Alain Prost: 'Profesör' bir dünya şampiyonluğu daha kazanabilir mi?

Dört kez F1 şampiyonu Formula E şampiyonluğunu kovalıyor

"Bu yıl kazanmamız gerekiyor," diyor Prost

Berlin ePrix 21 Mayıs'ta gerçekleşecek

Mülteci krizi nedeniyle yarışlar şehir merkezine taşınıyor

Motor sporlarına olan bilgili yaklaşımı nedeniyle "Profesör" lakabıyla anılan Fransız pilot, şimdi gözünü takım sahibi olarak Formula E şampiyonluğunu kazanmaya dikti.

Prost'un Renault e.Dams takımı yapımcı sıralamasında zirvede yer alıyor ancak baş pilotu Sebastian Buemi, Cumartesi günkü Berlin ePrix'si öncesinde sürücüler şampiyonluğu yarışında şampiyona lideri Lucas di Grassi'nin 11 puan gerisinde.

Prost sekizinci tur yarışından önce CNN'e verdiği demeçte "Kazanmak istiyoruz" dedi. "İyi bir takımımız ve Renault ile iyi bir teknik ortağımız var.

"Eğer en iyi takımlardan biri, belki de en iyisi olmamız gerekiyorsa, bu yıl kazanmamız gerekiyor. Eğer kazanamazsak, bu bir hayal kırıklığı olacak."

Alain Prost: Elektrikli hayallerin peşinde koşan F1 efsanesi

Şimdiye kadarki şampiyonluk yarışı

Alman Audi Abt Schaeffler takımı adına yarışan Di Grassi, Long Beach'te şampiyona liderliğine yükseldi ve Paris'teki son yarışı kazanarak aradaki farkı daha da açtı.

Brezilyalı pilot momentumu ele geçirirken, Buemi Aralık ayında Uruguay'ın Punta del Este yarışını kazandığından beri damalı bayrağı görmedi.

Ancak oğlu Nico da Renault takımı için yarışan Prost, ikinci sezonda şampiyonluk şansı konusunda iyimserliğini koruyor.

"Bu asla bir felaket değil," diyor 61 yaşındaki Prost. "Eğer şampiyonluğu kazanamazsak bunun nedeni bazı hatalar yapmış olmamızdır. Ancak dünya şampiyonluğunu kazanmak hala mümkün."

Neden Formula E?

Prost, dördüncü ve son dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 1993 yılında F1'den emekli oldu. Ligier takımını satın aldı ve 2001'de kapanmadan önce beş sezon boyunca Prost Grand Prix olarak işletti.

Yeni elektrikli yarış dünyasının heyecanı efsanevi sürücüyü takım sahipliğine geri çekti.

Paris ePrix: 'Bu geleceğin yarışı'

Jean-Paul Driot ile birlikte ve Renault otomobil üreticisinin teknik desteğiyle takımı kuran Prost, "Yeni bir şey yaşamak ve ilklerden biri olmak benim için önemliydi," diye açıkladı.

"Eğer işin başındaysanız, bir şeyleri daha iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz - işin içindesinizdir.

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"Bu bir kumardı çünkü ne olacağını bilmiyorduk. Formula E gittikçe daha iyi hale geliyor. Hala [gelecekte] şampiyonanın konumunun ne olacağını bilmiyorum."

Yarış şehre taşınıyor

Almanya'nın başkentinin merkezinde ilk kez düzenlenen Berlin ePrix'sinde herkes için yeni bir şeyler var.

Orijinal yer olan kullanılmayan Tempelhof havaalanı, Alman hükümeti tarafından binlerce mülteciye geçici ev olarak kullanıldığından yeni bir yer bulunması gerekiyordu.

Pist sadece 2.03 km (1.26 mil) ile 2015-16 takvimindeki en kısa ikinci pist.

Otomobiller Alexanderplatz'da yükselen Berlin TV kulesinin altında yarışacak ve pit şeridi ünlü Karl-Marx-Allee'de yer alacak.

Neredeyse 20 yıldır ilk kez otomobiller Berlin'in ortasında yarışacak - ve Prost bir yarış galibiyetinin neredeyse aynı süre boyunca ilk şampiyonluğunu getirmesini umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com