Akşamdan kalmalığın tedavisi hakkındaki mitler ve gerçekler

Eğer öyleyse, ıstırabınızı hafifletecek bir yöntem arıyor olabilirsiniz. Bazıları yüzyıllar öncesine dayanan pek çok sözde akşamdan kalma tedavisi vardır.

"Doktorun Akşamdan Kalma El Kitabı "nın yazarı, New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi Alkol Çalışmaları Merkezi, Eğitim ve Öğretim Bölümü eski araştırma şefi Dr. John Brick, "Eski Yunanlılar lahana yemenin akşamdan kalmayı tedavi edebileceğine, Romalılar ise kızarmış kanarya yemenin işe yarayacağına inanıyordu" diyor.

"Bugün bazı Almanlar kırmızı et ve muzdan oluşan doyurucu bir kahvaltının akşamdan kalmalığı tedavi ettiğine inanıyor. Bazı Fransızların tuzlu sert kahve içtiğini ya da bazı Çinlilerin ıspanak çayı içtiğini görebilirsiniz" dedi. "Daha sıra dışı akşamdan kalma tedavilerinden bazıları Porto Riko'da içki içen kollarının altına yarım limon süren bazı insanlar tarafından kullanılıyor."

Ulusal Alkol Suistimali ve Alkolizm Enstitüsü'ne göre, akşamdan kalmalığın tek tedavisi zamandır.

Enstitüye göre "Kişi, alkol metabolizmasının toksik yan ürünlerini temizlemek, rehidrate olmak, tahriş olmuş dokuları iyileştirmek ve bağışıklık sistemi ile beyin aktivitesini normale döndürmek için vücudun beklemesini beklemelidir." Bu iyileşme süreci 24 saate kadar sürebilir.

Geçiş sürecinizi kolaylaştırmak için yapabileceğiniz şeyler var mı? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu söylüyor, ancak akşamdan kalmalığın yaygın "tedavilerinin" çoğu akşamdan kalmalığınızı daha da kötüleştirebilir. İşte gerçeği kurgudan nasıl ayıracağınız.

Efsane: Biraz daha içmek yardımcı olur

Bir içki daha içmek ya da "sizi ısıran köpeğin kılı", akşamdan kalmalığın iyi bilinen bir tedavisidir, değil mi? Uzmanlar pek de öyle olmadığını söylüyor.

Bazı insanların bunun işe yaradığına inanmasının nedeni, alkolün sakinleştirici etkileri geçtikten sonra, akşamdan kalma beynin aşırı uyarılmasıdır. (Vücudunuz alkolü metabolize ettikten sonra gecenin bir yarısı uyanmanızın nedeni de budur).

Brown Üniversitesi Warren Alpert Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ve insan davranışları profesörü olan Dr. Robert Swift, "Alkol bittikten sonra beyinde bu aşırı uyarılabilirlik var," diyor Providence, Rhode Island'da.

"Akşamdan kalma birinin beynine bakarsanız, kişi kendini yorgun hissetse bile, beyni aslında aşırı uyarılmıştır" dedi.

Daha fazla alkol tüketmek beyni tekrar normalleştirir, çünkü "heyecanlı beyninize bir yatıştırıcı ekliyorsunuz" dedi Swift. "Alkol bitene kadar kendinizi daha iyi hissedersiniz ve döngü bir şekilde tekrar eder."

Gerçek: Kahve içmek iyileşmeyi hızlandırabilir

Brick, akşamdan kalma belirtilerine bağlı olarak cevabın evet olduğunu söyledi. Eğer bir kahve tiryakisiyseniz, sabahları bir fincan kahveyi atlamak akşamdan kalmalığınızın üzerine kafein yoksunluğuna yol açabilir.

Ancak Brick, kahvenin alkol nedeniyle zaten iltihaplanmış olan mide zarını tahriş edebileceğini söyledi. Yani mideniz bulanıyor ve bulantınız varsa, kahve işleri daha da kötüleştirebilir.

Brick, "Akşamdan kalmaysanız, çeyrek fincan kahve için" önerisinde bulundu. "Kendinizi daha iyi hissedip hissetmediğinize bakın - kafeinin gözle görülür bir etki yaratmaya başlaması yaklaşık 20 dakika sürer.

"Eğer kahve sizi daha iyi hissettirmiyorsa, daha fazla içmeyin. Açıkçası, akşamdan kalmalığınızın tedavisi bu değil."

Efsane: Yağlı yemek yemek yardımcı olur

Swift, içkili bir gecenin ardından sabahın erken saatlerinde yağlı bir kahvaltı yapmayı unutun - yaraya tuz basmış olursunuz, diyor: "Yağlı yiyecekleri sindirmek daha zordur, bu nedenle bundan kaçınmak muhtemelen iyi olacaktır."

Yağlı yemek yemek de pek mantıklı değil. Etil alkol veya etanol olarak adlandırılan içtiğimiz alkol, genellikle bir çeşit tahıl, üzüm veya meyve olan karbonhidrat ve nişastaların fermente edilmesinin yan ürünüdür. Brick, bazı lezzetli içecekler yaratsa da etanolün aynı zamanda bir çözücü olduğunu söyledi.

"Yağlı araba parçalarındaki gresi temizlediği gibi midenizdeki gresi de keser" dedi.

Uzmanlar bunun yerine, akşamdan kalmayı önlemek için ilk içkinizi içmeden önce yemek yemenizi öneriyor.

Brick, "Protein ve karbonhidrat yüklü yiyecekler yemek alkolün emilimini önemli ölçüde yavaşlatabilir" dedi. "Alkol beyninize ne kadar yavaş ulaşırsa, beyninizdeki 'şok' da o kadar az olur."

Gerçek: Elektrolitler yardımcı olur

Alkol susuz bırakır, bu nedenle baş ağrısı ve diğer akşamdan kalma belirtileri kısmen kan damarlarının daralması ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel mineraller olan elektrolit kaybından kaynaklanıyor olabilir.

Eğer kustuysanız, daha da fazla elektrolit kaybettiniz demektir ve tüm bunlar yorgunluk, kafa karışıklığı, düzensiz kalp atış hızı, sindirim sorunları ve daha fazlasına yol açabilir.

Swift, kaybedilen sıvıların yerine su veya ekstra elektrolit içeren bir tür sporcu içeceği koymanın akşamdan kalmalığın iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Efsane: Yatmadan önce asetaminofen almak akşamdan kalmayı önleyebilir

Uzmanlar, reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçları almanın, özellikle de sarhoşken çok fazla alırsanız tehlikeli olabileceğini söylüyor. Tylenol gibi bir asetaminofen almak, aşırı yüklenmiş karaciğerinize daha fazla zarar verebilirken, aspirin ve ibuprofen mide astarınızı tahriş edebilir.

Swift, "Asla ama asla asetaminofen ya da Tylenol ile alkol almamalısınız" dedi. "Aşırı dozda Tylenol almak karaciğer hasarına yol açabilir."

Ancak aspirin, ibuprofen ve naproksenin "teorik olarak" sorun teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.

Swift, "Vücutta anti-enflamatuar olma eğiliminde olsalar da, midede enflamasyona neden olabilirler" dedi. "Bunları aç karnına almayın; anti-enflamatuarları her zaman yemekle birlikte alın."

Gerçek: İçebildiğiniz kadar su için

Alkolün çoğu karaciğer tarafından işlenirken, küçük bir miktarı ter, idrar ve nefes yoluyla değişmeden vücudu terk eder.

Brick, ayağa kalkın, hafif esneme hareketleri ve yürüyüş yapın ve idrara çıkmayı teşvik etmek için bol su için dedi.

"Uyumadan önce ve uyandığınızda, rahatça kaldırabileceğiniz kadar su için" dedi. Ayrıca "sabah duşa girmeden önce (kaybolan) vitaminleri, mineralleri ve diğer besin maddelerini yenilemek için" bir multivitamin alabilirsiniz.

Eğer sıcak ve rahatlatıcı bir şeyler içmeyi tercih ediyorsanız, Brick et suyu ya da diğer ev yapımı çorbaları öneriyor.

"Bunlar da potasyum ve diğer maddeler de dahil olmak üzere kaybedilen tuzların yerine konmasına yardımcı olacaktır" diyen Brick, "ancak daha hızlı ayılmanızı sağlamayacak veya sarhoşluk ya da akşamdan kalmaya bağlı bozulmayı iyileştirmeyecektir" dedi.

Efsane: Akşamdan kalma hapları yardımcı olabilir

Mağaza rafları sözde akşamdan kalma tedavileriyle dolu. Ne yazık ki işe yaradıklarına dair bir kanıt yok. Araştırmacılar 2020 yılında vitaminler, mineraller, bitki özleri ve antioksidanlar içeren takviyelerin "dünyanın en büyük randomize çift kör plasebo kontrollü" çalışmasını yayınladılar ve akşamdan kalma semptomlarında gerçek bir iyileşme bulamadılar.

Uzmanlar, bir çözüm işe yarasa bile, muhtemelen tüm semptomlarınızı düzeltmeyeceğini söylüyor.

"Swift, "Alkol ve alkollü içeceklerin etkileri o kadar karmaşıktır ki, herhangi bir çözüm semptomlardan bir ya da ikisini ele alabilir ancak hepsini ele almayacaktır" dedi.

Akşamdan kalmaya ne iyi gelir? Zaman. Uzmanlar, vücudunuzun mutsuzluğunuza neden olan tüm toksinleri salmasının zaman alacağını söylüyor. Akşamdan kalmayı önlemenin tek yolu da içkiden uzak durmaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com