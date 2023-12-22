'Aklımı ve kalbimi çok rahatsız ediyor': Goldie Hawn'ın Amerika'nın ruh sağlığı krizini sona erdirmeye yardımcı olmak için 20 yıldır verdiği mücadele

Oscar ödüllü oyuncu ve çocuk ruh sağlığı savunucusu, çocukların duygularını nasıl işleyeceklerini öğrenmelerine yardımcı olma ihtiyacını ilk kez 20 yıldan daha uzun bir süre önce, 11 Eylül olaylarının ardından sarsılırken ve çocuklar arasındaki sıkıntıyı gördüğünde fark etti.

Hawn, Salı günü CNN'e yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Amerikan bayrağına ağlıyordum - bu arada onu örüyordum - (ve) ne yapabileceğimi anlamaya çalışıyordum," diye hatırladı.

Hawn'ın vizyonu 2003 yılında, çocuklara duygularını düzenlemek, dayanıklılık oluşturmak ve travmanın beyni nasıl etkilediğini anlamak için araçlar sunan bir program olan MindUP'ın başlatılmasıyla meyve verdi. Kuruluşa göre, bilime dayalı sosyal-duygusal müfredat o zamandan bu yana 48 ülkede 7 milyon çocuğa öğretildi.

Hawn kısa süre önce MindUP'taki çabaları nedeniyle USA Today'in Yılın Kadınları 'ndan biri seçildi. Hawn, özellikle Nashville'de bir ilkokula düzenlenen ölümcül silahlı saldırının ardından yaşanan bir başka trajedinin ardından önemli çalışmalar yapılacağını düşünüyor.

"Okullar, politik olarak ve her açıdan çok büyük sıkıntı içindeyiz. Öğretmenlerimiz işlerini bırakıyor. Tükenmiş durumdalar" dedi. "Bazıları kendi ruhsal rahatsızlıklarından muzdarip çünkü aşırı çalışıyorlar. Tüm bu umutsuzluk hissi şu anda pek çok farklı alana yayılmış durumda."

"Kusursuz bir fırtınanın içinde gibiyiz" diye de ekledi.

Çabalarının üzerinden yirmi yıl geçmesine rağmen Hawn, "nasıl çözeceğimizi bilmediğimiz" sorunlar olduğunu söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin iki yılda bir yaptığı Gençlik Risk Davranışları Araştırması'nda genç kızların %57 'sinin kendilerini sürekli üzgün ya da umutsuz hissettiklerini ortaya koyan bir istatistiğe işaret etti.

Hawn, "Bu benim zihnimi ve kalbimi çok rahatsız ediyor," dedi. "Bizler ulus olarak - belki vali vali, belki okul müfettişi okul müfettişi - ama bu soruna çözüm bulmak için bir araya gelmeliyiz."

Okulların ve eğitimin siyasallaştığı ve kutuplaştığı bir dönemde, tartışmasız bir şekilde sıcak, enerjik ve saçma olmayan Hawn, bölünme arasında köprü kuracak doğru elçi olabilir.

"Önleme ve bu tür programlar politize edilmemelidir. Bunlar araştırmalarla defalarca kanıtlanmıştır," diyor Hawn. "Bu programı başlattım çünkü çocukların daha mutlu olması gerektiğini düşünüyordum. Fark etmediğim şey, daha mutlu olmanın bir sorun olmadığı idi. Mutluluğa giden yol istikrar ve umut yaratmaktan geçiyor."

Hawn, çocuklara hem evde hem de okulda cesaret, iyimserlik ve empati geliştirmeyi öğretmenin kültürümüzü geliştirmenin anahtarı olduğuna inanıyor.

"Çocuğunuz için kötü bir şey olduğunu düşündüğünüz için ya da bir ebeveynin bunu yapabileceğini düşündüğünüz için ya da okulun bunun için olmadığını düşündüğünüz için solu, sağı ve merkezi politize etmeyi bırakalım" dedi. "Okul çocuklarımız içindir; onları güçlü, sağlıklı, iyi öğrenen, dikkatini toplayan, nazik ve empati kurabilen bireyler olarak yetiştirmek içindir. Çünkü bir ülke, bir toplum, bir aile, bir topluluk empati olmadan yürümez."

Hawn, güçlü ve zihinsel olarak sağlıklı çocukları destekleyecek bir sistem kurmanın önündeki tüm zorluklara rağmen, bunun gerçekleşebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Hawn, "Beni umutlandıran şey, bir araya gelebilmemiz, daha fazla okulun buna katılması, daha fazla çocuğun daha mutlu hissetmesi, daha fazla çocuğun gece boyunca uyuması ve kabuslarla uyanmaması, zarafetle yatağa girmesi, gözlerini korkusuzca kapatması" dedi. "Bunlar benim umutlu olduğum şeyler. Ve bu gezegende olduğum sürece yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com