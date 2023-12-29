içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberler

Akıllı gözlüklerden elektrikli tulumlara: Sporcular giyilebilir teknolojinin yardımıyla sınırları nasıl zorluyor?

FORM Akıllı Yüzme Gözlüğü ve Catapult One sistemi, sporcuların ekstra yol kat etmelerine yardımcı olan giyilebilir teknolojiler arasında yer alıyor.

 and  Hanna Hofmann
4 dakikada okunur
Sporcular, insan becerisinin sınırlarını zorlamak için giyilebilir teknolojiyi giderek daha fazla....aussiedlerbote.de
Sporcular, insan becerisinin sınırlarını zorlamak için giyilebilir teknolojiyi giderek daha fazla kullanıyor. FORM Akıllı Yüzme Gözlüğü, artırılmış bir baş üstü ekrana ve yüzücünün havuzdaki performansını izleyen takip cihazlarına sahiptir. Verileri gözlük aracılığıyla görüntülemenin yanı sıra, kullanıcının akıllı telefonuna da veri gönderiyor..aussiedlerbote.de

Akıllı gözlüklerden elektrikli tulumlara: Sporcular giyilebilir teknolojinin yardımıyla sınırları nasıl zorluyor?

Giyilebilir teknoloji onun antrenman rejiminin önemli bir parçası. Basketbol, tenis oynarken, maratonlara katılırken veya tekerlekli sandalye yarışlarında mücadele ederken akıllı bir saat takıyor. Lucio havuzda FORM Akıllı Yüzme Gözlüğü takıyor.

Normal gözlükler gibi takılan Akıllı Yüzme Gözlüğü, yüzerken ilerlemenizi takip etmenizi sağlayan, hızınızı, mesafenizi ve kalp atış hızı gibi biyometrik verilerinizi bildiren bir artırılmış gerçeklik baş üstü ekranına sahiptir.

TESLASUIT (otomobil şirketiyle ilgisi yok) tüm vücudu saran dokunsal sensörlü bir izleme giysisi ve antrenman sırasında kendi kendine koçluk yöntemleri sunuyor. Örneğin, teknoloji, kullanıcıyı beyzbol vuruşundaki zayıf teknik konusunda uyarmak için bir elektrik darbesi gönderebilir.

Lucio, "Akıllı gözlük gibi teknolojiler zamanımı, ölçümlerimi takip etmeme ve antrenmanlarımda ilerlememe gerçekten yardımcı oluyor," diyor. "Gözlükler paratriatlet hedeflerime ulaşmamda bana gerçekten yardımcı oluyor."

Sporcular, insan becerisinin sınırlarını zorlamak için giyilebilir teknolojiyi giderek daha fazla kullanıyor. Bu cihazlar, fiziksel performansın objektif bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak profesyonel sporları hesaplanabilir bir bilime dönüştürmek için tasarlandı.

Şampiyon maraton koşucusu Eliud Kipchoge, kola takılan bir sensör aracılığıyla sporcularda glikozu izleyen ve verileri bir telefon uygulamasına gönderen Abbott Libre Sense teknolojisini kullanıyor.
STATSports Apex Athlete serisi, performansı izlemek ve analiz etmek için GPS kullanan bir yelek sistemidir. Takım saha sporları düşünülerek tasarlanan bu teknoloji FIFA tarafından onaylanmış ve İngiltere Premier Ligi'nde kullanılmaktadır.
Catapult sistemi oyuncuları akıllı bir yelek, izleme kapsülü ve beraberindeki uygulama ile takip ediyor. Bu yelekler İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok takım ve ABD'deki tüm NFL takımları tarafından kullanılmaktadır.
Nextiles KineticPro Sleeve, profesyonel beyzbol atıcılarının atış tekniklerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Veriler, Nextiles'ın kılıf içindeki akıllı ipliği tarafından izlenir ve Bluetooth teknolojisi aracılığıyla gerçek zamanlı olarak bir akıllı telefona aktarılır.
WHOOP Body, dış giyimden iç giyime kadar hepsi bir izleme ve takip cihazına bağlanan akıllı giysilerden oluşan bir koleksiyondur.
Sensoria akıllı çorapları hız, kalori, yükseklik ve mesafenin yanı sıra koşu tekniğinizi de takip eder. Çoraplarda akıllı kumaşlar kullanılıyor ve ayak iniş tekniğini ölçebilen ve sakatlanmaya eğilimli koşu stillerini belirleyebilen bir cihaz için yerleşik bir cebe sahip.
Wayband, kullanıcıyı küçük titreşimlerle yönlendirmek için süper hassas GPS kullanan ve Fransız paratriatlet Charles-Edouard Catherinee (soldaki resim) gibi görme engelli kişilerin bağımsız olarak koşmasına olanak tanıyan bir cihazdır.
Adaptif atlet Adam Lucio, FORM Akıllı Yüzme Gözlüğü gibi giyilebilir teknolojilerin antrenmanın geleceği olduğunu söylüyor.
Teknoloji hayatımızı hızla değiştiriyor ve bu her yerde olduğu gibi spor için de geçerli. Toyota çalışanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen CUE, sensörleri kullanarak basketbol potalarına isabetli atışlar yapan ve hatta top sürebilen yapay zeka destekli bir robot.
Kısaca
RoboCup'ın Küçük Boy liginde, 180 mm çapındaki bir daireye sığması ve 15 cm'den yüksek olmaması gereken altı robottan oluşan takımlar yer almaktadır. Turnuvanın nihai amacı akıllı robotların gelişimini ilerletmektir.
ROBO-ONE, Biped Robotics Association tarafından düzenlenen bir robot dövüşü yarışmasıdır. Robotlar sekizgen bir ringde dövüşür ve kazanmak için rakiplerini üç kez yere sermeleri gerekir. Yarışma, seyirci heyecanı sağlamanın yanı sıra robotik teknolojisini geliştirmeyi ve akıllı robotları halka tanıtmayı amaçlamaktadır.
Segway polo normal polo gibidir, ancak oyuncular at yerine iki tekerlekli elektrikli Segway'lere binerler. Mavi renkle resmedilen Barbados Segway Polo Kulübü 2019 Dünya Şampiyonluğunu kazandı.
Furrion Prosthesis exo-biyonik yarış robotu yakında belki de yakınınızdaki bir off-road yarış pistine geliyor. Bu dev robotik dış iskelet mühendis Jonathan Tippet tarafından yaratıldı. Vizyonu, insanların devasa mekanik giysileri karmaşık engelli parkurlarda kullanacakları bir spor olan mekanik yarışlar için kullanmak.
Bu yüksek teknolojili sporlar geleceğin sporu olabilir

Lucio, "Bu yeni teknoloji ile başarı potansiyeli inanılmaz" diyor. "Performansınızı milisaniyesine kadar takip edebilir, formunuzu anlayabilir ve düzeltebilirseniz, kendinizi zorlamamak için hiçbir bahaneniz kalmaz."

Lucio, profesyonel sporcuların giyilebilir cihazların yardımıyla yeni başarı seviyelerine ulaşabileceklerine inanıyor. Lucio CNN'e "Bu teknoloji kullanılarak rekorlar kırılacak" diyor. "Bence sınırların zorlandığını göreceksiniz ve çok daha az sakatlanma göreceksiniz."

Dünyanın en iyi sporcularını sahada tutmak

Giyilebilir teknoloji sadece bireysel performansı artırmak için kullanılmıyor. Catapult, sakatlanma riskini azaltmak için akıllı bir yelek, izleme kapsülü ve beraberindeki uygulamayı kullanarak antrenörlerin takımlarındaki oyuncuların performansını ve sağlığını izlemelerine olanak tanıyor.

Şirket, bu teknolojinin İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok takım ve ABD'deki tüm NFL takımları tarafından kullanıldığını söylüyor.

Kentsel alanlarda sürdürülebilir mikromobilite ulaşımının kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan eSkootr Şampiyonası 2022 İlkbaharında başlayacak. Yarışçılar, saatte 100 kilometrenin (62 mil) üzerinde hıza ulaşabilen yüksek teknolojili S1-X elektrikli scooter'larla şehir içi pistlerde yarışacak.

Catapult Sports CEO'su Will Lopes, "Giyilebilir cihazlarla birlikte bu veriler artık gerçekten mikro düzeyde neler olup bittiğini gösteriyor," diyor. "Yaptığı şey, bir sporcunun içinde fizyolojik olarak neler olup bittiğini gerçekten karşılaştırmak."

Antrenörler için bu, bir oyuncunun fiziksel sınırlarını anlamak ile onları öteye itmek ve sakatlanma riskini almak arasındaki fark anlamına gelebilir.

Okuyun: Kafa yaralanmaları yerine kulaklıklar: VR teknolojisi futbolu nasıl daha güvenli hale getirebilir?

"Yorgunluk iyi bir örnektir" diye ekliyor. "Bir sporcuyu aşırı mı çalıştırdım?" sorusunu anlamak için gerçekten objektif veri noktalarına sahip olmak istersiniz.

"Tom Brady ve Neymar gibi büyük yıldızların kariyerlerinde 20-30 yıl öncesine göre çok daha uzun süre oynamalarının nedeni, bilimsel programın onların sahada daha uzun süre kalmalarına ve daha sağlıklı olmalarına olanak sağlamasıdır."

Sporun geleceği akıllı

Simon Barbour, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nde spor performansı analizi uzmanıdır. "Sporda giyilebilir teknoloji, invazif olmayan bir veri toplama biçimi ve bir oyunda veya etkinlikte neler olup bittiğinin doğru bir tasvirini sağlayabilir" diyor. "Özünde, sporcunun performansına doğrudan müdahale etmeden birden fazla veri seti yakalayabilirsiniz."

Okuyun: Robot futbolundan speedgate'e, geleceğin bu sporları zaten var

Barbour, "Giyilebilir teknolojinin kullanım ölçeği açısından, her elit sporcu ve spor takımı giyilebilir teknoloji kullanıyor, çünkü kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark bu olabilir" diye ekliyor.

Bu alandaki en heyecan verici yeniliklerden biri de TESLASUIT (otomobil üreticisine bağlı değil) - hem hareketi hem de biyometriyi yakalayan ve kullanıcıya dokunsal geri bildirim sağlayan tam vücut akıllı bir tulum. Örneğin, bir boksörün kötü bir teknikle yumruk salladığını tespit ederse, bunu ona bildirmek için bir elektrik darbesi gönderecektir.

Drone futbolunda üç ila beş pilottan oluşan takımlar

Las Vegas'ta yaşayan 26 yaşındaki Avustralyalı profesyonel boksör Ben Stanoff bu cihazı denedi ve TESLASUIT gibi giyilebilir teknolojilerin boksörlere antrenmanlarında önemli bir avantaj sağlayarak onları şampiyon seviyesine çıkarabileceğine inanıyor.

Sporcular, kıyafeti giydikleri antrenman seanslarını tekrar oynayabiliyor ve bir VR başlığının eklenmesi, seanstaki teknikleri gözden geçirmek için sürükleyici bir ortam yaratıyor.

Stanoff, "Sadece bu kadar antrenman yapabilirsiniz - ancak bu kıyafeti giyerek eve gidebilir ve ardından tüm antrenman seansını zihninizde yeniden yapabilir, bir ekranda izleyebilir, ancak bu sanal gerçeklikle ve tüm farkı yaratacaktır" diyor. "Bence eğitimin geleceği bu."

Speedgate yapay zeka tarafından yaratılan ve kroket, rugby ve futbolun özelliklerini birleştiren bir oyun. Speedgate'in arkasındaki tasarım ajansı AKQA'ya göre, bir sinir ağı yaklaşık 400 sporun kuralları kullanılarak eğitildi. AKQA, bu sporun şu anda ABD çapında bir üniversite ligine dönüşmekte olduğunu söylüyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

.aussiedlerbote.de
Spor

Kış Olimpiyatlarının Kayıp Sporları: Kızak köpeği yarışlarının hızlı ve tüylü dünyası

İsviçre'nin St Moritz kentinde düzenlenen 1928 Kış Olimpiyat Oyunlarında, resmi programın bir parçası olmayan gösteri sporları ilk kez yer aldı. Gösteri etkinliklerinin 1992'den sonra sona ermesiyle birlikte, CNN Sport bu mini dizide Kış Oyunlarının bu 'kayıp sporlarından' bazılarını araştırıyor.

 and  Grigoriy Williams
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu