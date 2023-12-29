Akıllı gözlüklerden elektrikli tulumlara: Sporcular giyilebilir teknolojinin yardımıyla sınırları nasıl zorluyor?

Giyilebilir teknoloji onun antrenman rejiminin önemli bir parçası. Basketbol, tenis oynarken, maratonlara katılırken veya tekerlekli sandalye yarışlarında mücadele ederken akıllı bir saat takıyor. Lucio havuzda FORM Akıllı Yüzme Gözlüğü takıyor.

Normal gözlükler gibi takılan Akıllı Yüzme Gözlüğü, yüzerken ilerlemenizi takip etmenizi sağlayan, hızınızı, mesafenizi ve kalp atış hızı gibi biyometrik verilerinizi bildiren bir artırılmış gerçeklik baş üstü ekranına sahiptir.

Lucio, "Akıllı gözlük gibi teknolojiler zamanımı, ölçümlerimi takip etmeme ve antrenmanlarımda ilerlememe gerçekten yardımcı oluyor," diyor. "Gözlükler paratriatlet hedeflerime ulaşmamda bana gerçekten yardımcı oluyor."

Sporcular, insan becerisinin sınırlarını zorlamak için giyilebilir teknolojiyi giderek daha fazla kullanıyor. Bu cihazlar, fiziksel performansın objektif bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak profesyonel sporları hesaplanabilir bir bilime dönüştürmek için tasarlandı.

Bu yüksek teknolojili sporlar geleceğin sporu olabilir

Lucio, "Bu yeni teknoloji ile başarı potansiyeli inanılmaz" diyor. "Performansınızı milisaniyesine kadar takip edebilir, formunuzu anlayabilir ve düzeltebilirseniz, kendinizi zorlamamak için hiçbir bahaneniz kalmaz."

Lucio, profesyonel sporcuların giyilebilir cihazların yardımıyla yeni başarı seviyelerine ulaşabileceklerine inanıyor. Lucio CNN'e "Bu teknoloji kullanılarak rekorlar kırılacak" diyor. "Bence sınırların zorlandığını göreceksiniz ve çok daha az sakatlanma göreceksiniz."

Dünyanın en iyi sporcularını sahada tutmak

Giyilebilir teknoloji sadece bireysel performansı artırmak için kullanılmıyor. Catapult, sakatlanma riskini azaltmak için akıllı bir yelek, izleme kapsülü ve beraberindeki uygulamayı kullanarak antrenörlerin takımlarındaki oyuncuların performansını ve sağlığını izlemelerine olanak tanıyor.

Şirket, bu teknolojinin İngiltere Premier Ligi'ndeki birçok takım ve ABD'deki tüm NFL takımları tarafından kullanıldığını söylüyor.

Catapult Sports CEO'su Will Lopes, "Giyilebilir cihazlarla birlikte bu veriler artık gerçekten mikro düzeyde neler olup bittiğini gösteriyor," diyor. "Yaptığı şey, bir sporcunun içinde fizyolojik olarak neler olup bittiğini gerçekten karşılaştırmak."

Antrenörler için bu, bir oyuncunun fiziksel sınırlarını anlamak ile onları öteye itmek ve sakatlanma riskini almak arasındaki fark anlamına gelebilir.

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"Yorgunluk iyi bir örnektir" diye ekliyor. "Bir sporcuyu aşırı mı çalıştırdım?" sorusunu anlamak için gerçekten objektif veri noktalarına sahip olmak istersiniz.

"Tom Brady ve Neymar gibi büyük yıldızların kariyerlerinde 20-30 yıl öncesine göre çok daha uzun süre oynamalarının nedeni, bilimsel programın onların sahada daha uzun süre kalmalarına ve daha sağlıklı olmalarına olanak sağlamasıdır."

Sporun geleceği akıllı

Simon Barbour, İngiltere'deki Loughborough Üniversitesi'nde spor performansı analizi uzmanıdır. "Sporda giyilebilir teknoloji, invazif olmayan bir veri toplama biçimi ve bir oyunda veya etkinlikte neler olup bittiğinin doğru bir tasvirini sağlayabilir" diyor. "Özünde, sporcunun performansına doğrudan müdahale etmeden birden fazla veri seti yakalayabilirsiniz."

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Barbour, "Giyilebilir teknolojinin kullanım ölçeği açısından, her elit sporcu ve spor takımı giyilebilir teknoloji kullanıyor, çünkü kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark bu olabilir" diye ekliyor.

Bu alandaki en heyecan verici yeniliklerden biri de TESLASUIT (otomobil üreticisine bağlı değil) - hem hareketi hem de biyometriyi yakalayan ve kullanıcıya dokunsal geri bildirim sağlayan tam vücut akıllı bir tulum. Örneğin, bir boksörün kötü bir teknikle yumruk salladığını tespit ederse, bunu ona bildirmek için bir elektrik darbesi gönderecektir.

Las Vegas'ta yaşayan 26 yaşındaki Avustralyalı profesyonel boksör Ben Stanoff bu cihazı denedi ve TESLASUIT gibi giyilebilir teknolojilerin boksörlere antrenmanlarında önemli bir avantaj sağlayarak onları şampiyon seviyesine çıkarabileceğine inanıyor.

Sporcular, kıyafeti giydikleri antrenman seanslarını tekrar oynayabiliyor ve bir VR başlığının eklenmesi, seanstaki teknikleri gözden geçirmek için sürükleyici bir ortam yaratıyor.

Stanoff, "Sadece bu kadar antrenman yapabilirsiniz - ancak bu kıyafeti giyerek eve gidebilir ve ardından tüm antrenman seansını zihninizde yeniden yapabilir, bir ekranda izleyebilir, ancak bu sanal gerçeklikle ve tüm farkı yaratacaktır" diyor. "Bence eğitimin geleceği bu."

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Kaynak: edition.cnn.com