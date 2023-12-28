Ajax'ın eski forveti ve Kongolu Jody Lukoki 29 yaşında öldü

"Hollanda kulübü Pazartesi günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah FC Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç haberi aldı.

"Kulüp bu trajik olay karşısında şok olmuş ve derinden sarsılmıştır. FC Twente sevdiklerinin acısını paylaşıyor ve bu büyük kayıp karşısında onlara güç diliyor."

Ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.

Lukoki ilk olarak 2008 yılında Amsterdam ekibi Ajax'a altyapı seviyesinde katıldı ve Ocak 2011'de A takıma yükseldi.

Kulüple üst üste üç sezonda üç Hollanda ligi şampiyonluğu kazandı ve 2014 yılında PEC Zwolle ile sözleşme imzaladı.

Bir yıl sonra Ludogorets'e transfer oldu ve burada beş sezon geçirerek üç Bulgaristan ligi şampiyonluğu kazandı.

Bir sezon Türk takımı Yeni Malatyaspor'da oynadıktan sonra Lukoki, FC Twente ile Eredivisie'ye geri döndü.

Gençlik kariyeri boyunca Hollanda milli takımında da forma giyen Lukoki, Mart 2015'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) için ilk maçına çıktı.

Ajax Lukoki'yi sosyal medya üzerinden andı: "Eski oyuncumuz Jody Lukoki 29 yaşında hayata veda etti. Huzur içinde yat, Jody."

Taraftarlar da sosyal medyada forvet oyuncusunu saygıyla andı. "Bunu kimsenin başına getirmek istemezdim. Ailesine çok fazla güç gönderiyorum. Huzur içinde yatsın," diye yazdı bir kullanıcı Twitter'da.

Başka bir kullanıcı ise "29 yıl çok genç, yakınlarına ve onu tanıyan herkese güç" diye tweet attı.

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Kaynak: edition.cnn.com