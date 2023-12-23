Ajax kalecisi Andre Onana 12 aylık doping cezasını 'aşırı ve orantısız' olarak nitelendirdi

Onana, geçen yıl Ekim ayında idrarında Furosemide bulunmasının ardından yarışma dışı bir doping testinde başarısız oldu.

Kamerunlu oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli olan ve derhal yürürlüğe giren men cezasını "aşırı ve orantısız" olarak nitelendirdi.

Onana, "UEFA Temyiz Kuruluna saygı duyduğumu söylemek zorundayım, ancak bu davadaki kararlarını paylaşmıyorum" dedi.

"Bunun aşırı ve orantısız olduğunu düşünüyorum ve UEFA tarafından da kabul edildiği üzere bu kasıtsız bir hataydı."

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Açıklamada 24 yaşındaki genç, partnerine reçete edilen Furosemid içeren faturayı aspirin zannettiğini çünkü "ambalajın neredeyse aynı olduğunu" söyledi.

Bir diüretik olan Furosemid, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve ödem (vücutta sıvı birikmesi) tedavisinde kullanılır.

Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan bir dizi diüretikten biridir.

Diüretikler sporcular tarafından hızlı kilo kaybı için su atmak ve diğer yasaklı maddelerin varlığını maskelemek için kullanılabilir.

Onana, "Herkes benim çok sağlıklı bir yaşam sürdüğümü biliyor ve spor kariyerime başladığımdan beri her türlü doping kullanımına şiddetle karşı çıktım ve her türlü sportmenlik dışı davranışı kınıyorum" dedi.

"Spor kariyerimi daha da ilerletmek için dopinge başvurmaya ihtiyacım olmadığını söylemek istiyorum."

Ajax, Onana'nın ilacı "yanlışlıkla" aldığını iddia ederek oyuncusunun hikayesini doğruladı.

"30 Ekim sabahı Onana kendini iyi hissetmiyordu. Rahatsızlığını hafifletmek için bir hap almak istedi," dedi kulüp yaptığı açıklamada.

"Ancak bilmeden, eşinin daha önce reçete ettiği bir ilaç olan Lasimac'ı aldı. Onana'nın kafa karışıklığı, yanlışlıkla eşinin ilacını almasıyla sonuçlandı ve sonuçta UEFA tarafından kaleciye karşı bu önlemin alınmasına neden oldu."

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Onana 2015 yılında Hollanda kulübüne katıldı ve 2019 yılında Hollanda ligini kazanan Ajax takımının bir parçası oldu. Kamerun için 18 şapkası var.

Yasak onanırsa, ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupasını kaçıracak. Kamerun, Ocak 2022 için yeniden düzenlenen turnuvanın ev sahibi ülkesi.

Onana ve Ajax karara Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) itiraz edeceklerini açıkladılar.

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Kaynak: edition.cnn.com