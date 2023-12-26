Air France'ın yeni business class kabininin içinde

Havayolu, ilk kez geçen yıl duyurduğu 48 koltuklu etkileyici business class kabinini 20 Ocak'ta Paris'ten New York'a yapılan bir uçuşta tanıttı.

Yeni koltuklar neredeyse iki metre uzunluğunda düz bir yatağa dönüştürülebiliyor ve ayrıca "tamamen özel bir alan" yaratmak için sürgülü bir kapı ile birlikte geliyor.

Eğlence olanakları arasında 17.3 inç 4K yüksek çözünürlüklü eğlence ekranının yanı sıra gürültü azaltıcı kulaklıklar ve yolcuların kendi kulaklıklarını kullanmalarına olanak tanıyan bir Bluetooth bağlantısı yer alıyor.

Tüm koltuklar koridora doğrudan erişime sahipken, ortadaki koltuklarda yolcular birlikte uçarken indirilebilen merkezi bir panel bulunuyor.

Yeni kabin bu kış New York, Rio de Janeiro ve Dakar, Senegal'e giden business class yolcularına sunulacak. Daha fazla uçak yenilendikçe yıl boyunca diğer varış noktalarına da sunulacak.

Geçtiğimiz bahar Air France, uzun menzilli filosundaki 12 Boeing 777-300ER'nin önümüzdeki aylarda sürekli olarak yenileneceğini açıklamıştı.

Uçağın 48 koltuklu premium ekonomisi de, Airbus A350'de halihazırda mevcut olan ve 96 santimetre bacak boşluğuna sahip yatar koltuk modelinin tanıtılmasıyla yenileniyor.

Air France, lüks yeni business class kabinlerini tanıtan bir dizi havayolundan biri.

American Airlines daha önce uzun mesafeli filosunda mahremiyet kapıları ve yatabilen koltukları olan premium süit planlarını açıklamıştı.

Geçen yıl yapılan açıklamaya göre, AA'nın Flagship Suite koltukları 2024 yılından itibaren tüm Airbus A321XLR ve Boeing 787-9 teslimatlarında mevcut olacak.

CNN'den Marnie Hunter bu makaleye katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com