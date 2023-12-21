Ailesinin arabasının arkasında otururken 4 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden olan yol öfkesi saldırısında cinayetle suçlanan adam

CNN tarafından elde edilen suç duyurusuna göre, şüpheli 29 yaşındaki Byron Burkhart ayrıca iki kez cinayete teşebbüs, bir kez dolu bir araca ateş etme ve beş kez de bir suçlunun ateşli silah bulundurması suçlamalarıyla karşı karşıya.

Los Angeles Bölge Savcılığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Burkhart'ın 15 Aralık'ta kız arkadaşıyla birlikte seyahat ederken, çocuğu ve ailesini taşıyan aracın önünü kestiği iddia edildi.

Bölge savcılığı, Burkhart'ın ailenin aracının yanına yanaşmadan önce "agresif sürüş manevraları ve yol öfkesi" yaptığını ve araca sekiz el ateş ederek çocuğu vurduğunu söyledi.

Yetkililer, çocuğun bir kez vurulduğunu ve daha sonra öldüğü bir hastaneye götürüldüğünü söyledi. Anne ve babası olayda yara almadı.

Los Angeles Bölge Adli Tabipliği tarafından çocuğun adının Gor Adamyan olduğu tespit edildi.

Ailesi için kurulan bir GoFundMe sayfasında Gor'un "parlak bir ruha" sahip canlı bir çocuk olduğu belirtildi.

Bağış kampanyasına göre, silahlı saldırı gerçekleştiğinde aile market alışverişi yapmaya gidiyordu.

Bağış toplama sayfasının organizatörleri, "O meşum günde, Gor'un ailesi market alışverişi için yoldayken, şüpheli bir sürücü ile karşılaşmaları akıl almaz bir trajediye dönüştü" diye yazdı.

Bölge savcılığı, Burkhart'ın aracının plakasının ailenin aracındaki bir kamera tarafından yakalandığını söyledi.

Los Angeles Şerif Departmanı'ndan Teğmen Mike Gomez CNN'e yaptığı açıklamada, Burkhart ve kız arkadaşının daha sonra tutuklandığını, ancak savcıların suçlama için yeterli kanıt olmadığına karar vermesi üzerine kız arkadaşının serbest bırakıldığını söyledi.

İlçe mahkum kayıtlarına göre Burkhart 2 milyon dolar kefaletle tutuluyor ve 22 Ocak'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor. Suçlandığı şekilde hüküm giymesi halinde en fazla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya.

Burkhart, Los Angeles İlçe Kamu Savunucusu Ofisi tarafından temsil ediliyor ve sözcü Dana Boldt, ofisinin "güçlü bir savunma" sağlayacağını ve bölge savcılığının ispat yükümlülüğünü yerine getireceğini söyledi.

Los Angeles Bölge Savcısı George Gascón, "Böylesine yıkıcı ve anlamsız bir yol öfkesi eyleminde genç bir hayatın trajik kaybı için kalplerimiz acıyor" dedi. "Bir aile, bu tatil sezonunda neşeli olması gereken bir zamanda hayal edilemez bir acıyla karşı karşıya."

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Kaynak: edition.cnn.com