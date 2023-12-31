Ailesi, NFL'in eski yıldız oyuncusu Demaryius Thomas'ın öldüğünde CTE hastası olduğunu söyledi

Concussion Legacy Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Katina Stuckey Smith ve Bobby Thomas, teşhisin oğullarının Aralık ayındaki ölümünün ardından beyninde yapılan incelemenin ardından konulduğunu söyledi.

Smith ve Thomas ABC News'e yaptıkları açıklamada 33 yaşındaki oğullarının, 2021 yılının Haziran ayında futbolu bırakmasına neden olan bir nöbet bozukluğunun yol açtığı kalp durması nedeniyle öldüğünü söylediler.

Mayo Clinic'e göre, kronik travmatik ensefalopati olarak bilinen CTE, muhtemelen tekrarlanan kafa travmaları nedeniyle beyin dejenere olmaya başladığında ortaya çıkıyor. Klinik, CTE'nin futbol ve diğer temas sporları yapan kişilerin beyinlerinde bulunduğunu ve teşhisin şu anda sadece otopsi yoluyla beynin kesitlerinin incelenmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Boston Üniversitesi CTE Merkezi'nde nöroloji ve patoloji profesörü olan Dr. Ann McKee, Thomas'ın beynini inceledi ve teşhisi koydu.

ABC News'e konuşan McKee, "34 yaşın altındaki diğer pek çok oyuncuda gördüğümüz şeyi bulduk" dedi. "Frontal loblarda ve temporal lobda çoklu lezyonlar temelinde beynin daha derin bölgelerinde dejenerasyon başlıyor. Kendisine ikinci evre CTE teşhisi konuldu."

Şöyle ekledi: "CTE'nin kendisi ölüme neden olmaz. CTE yüzünden ölmezsiniz. ...CTE'nin yaptığı şey davranışlarınızı ve kişiliğinizi değiştirmektir."

Thomas'ın ebeveynleri ABC News'e oğullarının ölümünden önceki aylarda paranoya, hafıza kaybı ve sık sık baş ağrısı gibi birçok CTE semptomuyla uğraştığını gördüklerini söyledi.

Smith, "Ruh hali değişiyordu ve bazen kendini izole ediyordu" dedi. "Şöyle derdi: 'Anne, vücuduma neler olduğunu bilmiyorum. Kendimi toparlamam lazım' derdi. Ve 'Artık kendim gibi hissetmiyorum' derdi."

Doktorlar CTE'nin yan etkilerini açıklamaya başladığında, Thomas'ın babası "çanlar çalmaya başladı" dedi.

"Bunu söylediklerinde, 'Dostum, o da bunu yapıyordu. Bunu o da yaptı!" Bobby Thomas ABC News'e yaptığı açıklamada.

Smith, Thomas'ın beynini çalışma için bağışlamaya karar verdiklerini çünkü onun da bunu isteyeceğini söyledi.

"İlk başta bunu yapmak istemedim. Buna karşıydım," dedi Smith. "Ama sonra DT ile aramızda geçen bir konuşmayı hatırladım, 'Anne, eğer bana bir şey olursa, diğer oyunculara yardım edebilmek istiyorum' demişti."

Thomas, Denver Broncos tarihinin en iyi geniş alıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinin büyük bölümünü Denver'da geçiren Thomas, iki AFC şampiyonluğu ve Super Bowl 50 kazandı. NFL yıldızı aynı zamanda birden fazla Pro Bowl'a seçildi ve Broncos tarihinde tüm zamanların en çok yarda alan ikinci oyuncusu.

Thomas 2018 sezonunda Houston Texans'a takas edildi ve daha sonra kariyerini New York Jets'te tamamladı.

CNN, Thomas'a konulan teşhisle ilgili olarak NFL ile temasa geçti.

CNN'den Aya Elamroussi ve Andy Rose bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com