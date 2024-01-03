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Ai Weiwei yalnız değil: LEGO'nun siyasetten saklanma geçmişi

Ai Weiwei'nin yaklaşan bir sanat sergisi için LEGO tuğlalarını toplu olarak sipariş etme talebi reddedildi

LEGO, siyasi imaları nedeniyle sergiye destek vermeyi reddetti

Bu, LEGO'nun bloklarıyla politik durumlardan kaçınmaya çalıştığı ilk sefer değil

Çinli sanatçı ve siyasi aktivist 24 Ekim Cumartesi günü yaptığı Instagram paylaşımında şunları yazdı: "Eylül ayında Lego, Ai Weiwei Studio'nun Victoria Ulusal Galerisi'nde sergilenecek bir sanat eseri yaratmak için toplu Lego siparişi talebini 'Legoların siyasi çalışmalar için kullanılmasını onaylayamayacakları' gerekçesiyle reddetti."

Hafta sonu boyunca sanatçıdandaha fazla Instagram paylaşımı görüldü ve hayranları #legoforaiweiwei hashtag'ini kullanarak projenin hayata geçirilmesine yardımcı olmak için LEGO tuğlaları bağışlama teklifleriyle sosyal medyayı doldurdu.

Ai Weiwei LEGO'yu sanatında ilk kez kullanmıyor. 2014 yılında Alcatraz Adası'nda açtığı Trace sergisinde, inançları ya da aidiyetleri nedeniyle hapsedilmiş ya da sürgüne gönderilmiş, dünyanın 33 ülkesinden 176 kişiyi tasvir etmişti. Resimler Danimarka yapımı oyuncak parçalarından inşa edilmişti.

CNN Money tarafından bildirildiği üzere, LEGO sözcüsü Roar Rude Trangbaek Ai'nin davası hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak "LEGO yapım parçalarının siyasi bir gündemi olan projelerde veya bağlamlarda kullanılmasına aktif olarak katılmaktan veya bunu desteklemekten - küresel düzeyde - kaçınıyoruz" dedi.

Trangbaek, şirketin "siyasi bir bağlamın varlığından haberdar olduğumuz projelere - normal satış kanallarıyla mümkün olmayan çok büyük miktarlarda Lego yapım parçası satın alma imkanı gibi - bağış veya destek vermeyi reddettiğini" de sözlerine ekledi.

Trangbaek bugün de LEGO yapım parçalarının yaratıcı kullanımını sansürlemediklerini, yasaklamadıklarını veya engellemediklerini yineleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "LEGO yapım parçalarının bugün dünya çapında milyonlarca hayran, yetişkin, çocuk ve sanatçı tarafından hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını pek çok farklı şekilde ifade etmek için yaratıcı bir araç olarak kullanıldığını kabul ediyoruz. LEGO Group tarafından onaylanmayan veya desteklenmeyen projeler."

LEGO geçmişte de siyasi açıdan hassas durumlarda geri adım atmıştı. Daha fazlası için yukarıdaki galeriye bakın.

Maia Weinstock, 1981'den bu yana (Başkan Ronald Reagan'ın Sandra Day O'Connor'ı bu göreve atadığı ilk kadın olarak) ABD Yüksek Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yapan dört kadının özel yapım LEGO figürlerinden oluşan bir seri yarattı.

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Kaynak: edition.cnn.com