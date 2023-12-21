Ahtapot DNA'sı gelecekteki deniz seviyesi yükselişine dair ipucu verebilir

Yenilikçi araştırma, Antarktika'da deniz tabanında yaşayan Turquet ahtapotunun (Pareledone turqueti) genetik geçmişine ve bunun zaman içinde bölgenin jeolojisi hakkında neler ortaya çıkarabileceğine odaklandı.

Perşembe günüScience dergisinde yayınlanan çalışmayagöre, türün çeşitli popülasyonları arasındaki geçmiş karşılaşmaların izini sürmek, buz tabakasının en son çöküşünün 100.000 yıldan daha uzun bir süre önce Son Buzullararası olarak bilinen bir dönemde meydana geldiğini öne sürdü - yerbilimcilerin şüphelendiği ancak kesin olarak doğrulayamadığı bir şey.

Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olan çalışmanın başyazarı Sally Lau, "Bu proje heyecan vericiydi çünkü yerbilim camiasında uzun süredir devam eden bir soruyu çözmek için yepyeni bir bakış açısı sunuyor" dedi.

"Bugün yaşayan hayvanların DNA'sı geçmişteki ataları hakkında tüm bilgileri içeriyor, bu yüzden bir zaman kapsülü gibi" dedi.

Araştırma ekibi bulgularına, yıllar boyunca dünyanın dört bir yanındaki kurumlar tarafından ve balıkçılık yoluyla toplanan 96 Turquet ahtapotunun DNA'sını sıralayarak ulaştı. En eski örnekler 1990'lara tarihleniyordu, ancak dizilendiğinde, genleri aslında milyonlarca yıl geriye giden ayrıntılı bir aile ağacı sağladı.

Ahtapot soy ağacı

DNA analizi, araştırmacıların Turquet ahtapotlarının farklı popülasyonlarının birbirleriyle çiftleşip çiftleşmediğini ve bu çiftleşmenin hangi noktada gerçekleştiğini anlamalarını sağladı.

Lau, genetik test şirketine atıfta bulunarak, "Bu, ahtapot üzerinde 23andMe yapmak gibi bir şey" dedi. "Bu bilgiler ebeveynlerden çocuklara ve torunlara aktarılıyor ve bu böyle devam ediyor."

Günümüzde Weddell, Amundsen ve Ross denizlerindeki Turquet ahtapotu popülasyonları kıta büyüklüğündeki Batı Antarktika buz sahanlıkları tarafından ayrılmış durumda ve birbirlerine karışamıyorlar.

Ancak çalışma, bu popülasyonlar arasında en son 125.000 yıl önce, küresel sıcaklıkların bugünküne benzer olduğu Son Buzullararası dönemde genetik bağlantı olduğunu öne sürdü.

Bu bulgu, Batı Antarktika buz tabakasının bu süre zarfında çöktüğünü gösterdi - kıyı bölgelerini sular altında bırakacak, ancak deniz tabanında ahtapotların işgal edebileceği buza bağlı alanlar açacak ve sonuçta Turquet'in bir zamanlar coğrafi olarak birbirinden ayrı olan popülasyonlarının üyeleriyle karşılaşıp üreyebilecekleri bir olay.

"WAIS'i önemli kılan, aynı zamanda Antarktika'nın küresel deniz seviyesinin yükselmesine en büyük katkıyı sağlayan bölge olması. Tamamen çökmesi küresel deniz seviyesini 3 ila 5 metre arasında yükseltebilir" diyen çalışmanın yazarı, James Cook Üniversitesi Sürdürülebilir Tropikal Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Merkezi profesörü ve direktörü Jan Strugnell bir açıklama yaptı. Strugnell, Son Buzullararası dönemde buz tabakasının çöküp çökmediğini araştırmak için genomik yöntemleri kullanma fikrini ilk kez ortaya attı.

"Küresel sıcaklıkların bugüne benzer olduğu yakın geçmişte WAIS'in nasıl yapılandırıldığını anlamak, gelecekteki deniz seviyesi yükselme tahminlerini geliştirmemize yardımcı olacaktır" dedi.

Neden ahtapotlar?

Ekip, çalışma için bu ahtapot türünü seçti çünkü hayvanlar nispeten hareketsizdir - sadece deniz tabanı boyunca sürünebilirler, bu da genetik olarak farklı yerel popülasyonları içinde üreme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Lau, bunun aksine, kril gibi hızlı hareket eden bir deniz türünün daha homojen DNA'ya sahip olacağını ve tarihsel genetik bağlantıları bulanıklaştıracağını söyledi.

Lau ayrıca, Turquet ahtapotunun biyolojisinin nispeten iyi çalışıldığını ve bilim insanlarının doğru moleküler tarihleme için çok önemli olan DNA mutasyon oranını ve nesil süresini anladıklarını da sözlerine ekledi.

Lau, kabuklu ve deniz yumuşakçası türlerini içerenönceki çalışmaların, Ross ve Weddell denizleri arasında doğrudan bağlantı ile buz sahanlığı çöküşünün biyolojik bir imzasını tespit ettiğini belirtti. Ancak yeni Turquet ahtapotu çalışması, bu genetik bağlantının buz tabakasının çöküşünden mi yoksa kenarlarındaki ahtapotların çok daha kademeli bir hareketinden mi kaynaklandığını anlamak için yeterli yüksek çözünürlüklü verilere ve yeterli örneklem büyüklüğüne sahip ilk çalışmadır.

Lau, ekibinin genetik yaklaşımının buz tabakasının tam olarak ne zaman çöktüğünü veya bu olayın ne kadar sürdüğünü ortaya koyamadığını söyledi. Bununla birlikte, taze ahtapot örnekleri ve daha gelişmiş DNA analiz teknikleri ile gelecekte bu soruları çözmek mümkün olabilir.

"Antarktika'nın iklim geçmişi yeterince anlaşılmamış diğer bölgelerini keşfetmek için DNA'yı bir vekil olarak kullanmaya devam etmek istiyoruz" dedi. "Bu bilimsel soruları test etmek için sürekli yeni türler arıyoruz."

'Öncü' çalışma

Çalışmayla birlikte yayınlanan bir yorumda, Wisconsin-Madison Üniversitesi yerbilimleri bölümünde profesör olan Andrea Dutton ve Massachusetts Amherst Üniversitesi Yeryüzü ve Sürdürülebilirlik Okulu'nda profesör olan Robert M. DeConto, yeni araştırmayı "öncü" olarak nitelendirdi.

Batı Antarktika buz tabakasının buzlu genişliğinin Son Buzullararası dönemde çökmüş olabileceğine dair jeolojik kanıtlar artarken, "her çalışmanın bulgularının uyarılarla birlikte geldiğini" belirttiler.

Bu acil konuya tamamen farklı bir veri seti getirmek, "Dünya'nın mevcut sıcaklık yörüngesi göz önüne alındığında, bu tarihin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı da dahil olmak üzere bazı ilgi çekici sorular ortaya çıkardı" diye eklediler.

Araştırmada yer almayan Miami Üniversitesi'nde deniz biyolojisi ve ekolojisi profesörü olan Douglas Crawford, ahtapot genomiğini kullanmanın tarihsel iklim değişikliği hakkında önemli bir soruyu ele almak için "yenilikçi ve heyecan verici bir yol" olduğunu söyledi.

"Bu, yeterli örneklem büyüklüğüne ve dikkatle incelenmiş genetik belirteçlere sahip dikkatli bir çalışma" diye ekledi.

"Zorlu bir hipotezi ele alıyor ve (sonuçta) çökmüş WAIS'i destekleyen tamamen bağımsız bir veri seti kullanıyor" dedi e-posta yoluyla.

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Kaynak: edition.cnn.com