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Ahmed Qorei Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: Mart 1937

Ölüm tarihi: Şubat 2023

Doğum yeri: Abu Dis, Batı Şeria

Doğum adı: Ahmed Ali Mohammed Qorei

Diğer Gerçekler

Soyadı Qurei, Qureia, Qrei, Qurai veya Korei olarak yazılabilir.

(koh-RYE) olarak telaffuz edilir.

Ebu Ala olarak da bilinir.

Zaman Çizelgesi

1968 - Qorei El Fetih hareketine katılmak için bankacılık kariyerini bıraktı.

1983 - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi'nin ekonomi departmanının başına getirildi.

1993 - Qorei, Oslo, Norveç'te İsrail ve FKÖ arasındaki gizli barış görüşmelerinde kilit müzakereci olarak yer aldı.

3 Ocak 1994 - Qorei, Oslo Barış Anlaşmalarındaki rolü nedeniyle Norveç Kraliyet Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

1994 - Qorei sürgünden Filistin topraklarına geri döndü.

5 Temmuz 1994 - Qorei ilk Filistin kabinesinin ekonomi bakanı olarak atandı.

19 Eylül 1994 - Qorei, Yaser Arafat ile yaşadığı bir anlaşmazlık sırasında ekonomi bakanlığından istifa etti, ancak daha sonra görevine devam etti.

Eylül 1995 - İsrailli liderlerle yapılan bir müzakere oturumu sırasında Qorei hastalanır ve bir gece hastanede kalır.

20 Ocak 1996 - Qorei'nin başkanlığında Filistin Yasama Konseyi kuruldu.

7 Mart 1998 - Korey yeniden Konsey Başkanı seçildi.

Temmuz 1999 - Knesset Başkanı Avraham Burg'un daveti üzerine Qorei Knesset'i (İsrail parlamentosu) ziyaret etti ve o dönemde bunu yapan en üst düzey Filistinli yetkili oldu.

Temmuz 2000 - Qorei, Arafat, Ehud Barak ve ABD Başkanı Bill Clinton ile birlikte Camp David görüşmelerine katıldı.

10 Mart 2001 - Qorei bir dönem daha Konsey başkanlığına seçildi.

24 Şubat 2002 - Ramallah'ın güneyindeki bir barikatta İsrail askerleri yanlışlıkla Qorei'nin arabasına ateş açtı, ancak Qorei yara almadı.

Haziran 2002 - Qorei kalp krizi geçirir ve bypass ameliyatı olur.

Şubat 2003 - İsrail Başbakanı Ariel Şaron, Qorei ile Orta Doğu barış süreci hakkında gizli görüşmeler yaptı.

Mart 2003 - Yeni başbakanlık göreviyle ilgili bir El Fetih toplantısı sırasında Qorei yere yığılır ve sedyeyle dışarı çıkarılır.

12 Mayıs 2003 - Dışişleri Bakanı Colin Powell Eriha'da Qorei ile bir araya gelerek barış sürecini görüştü.

7 Eylül 2003 - Qorei, 6 Eylül'de istifa eden Filistin Yönetimi'nin ilk başbakanı Mahmud Abbas'ın yerine Arafat tarafından aday gösterildi.

10 Eylül 2003 - Qorei başbakanolmak ve İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan şiddetin sona ermesine yardımcıolmak için adaylığı kabul ettiğini açıkladı.

5 Ekim 2003 - Arafat Filistin topraklarında olağanüstü hal ilan etti. Bu ona kararnameyle yeni bir Filistin hükümeti kurma imkanı verir. Qorei'yi başbakan olarak atadı ve diğer sekiz kişiyi acil durum kabinesine atadı .

7 Ekim 2003 - Qorei, Arafat'ın acil durum kabinesinin başbakan adayı olarak yemin etti.

4 Kasım 2003 - Arafat acil durum kabinesinin görev süresini uzattı. Kurey bir hafta içinde yeni bir hükümet kuracağını açıkladı.

12 Kasım 2003 - Filistin Yasama Konseyi, Korey tarafından sunulan 24 bakanlı yeni kabineyi onayladı. Oylamadan önce Arafat konseye hitap ederek İsrail devletini ve onun bağımsız bir Filistin devletiyle birlikte "barış içinde yaşama hakkını" tanıdığını söyledi.

17 Temmuz 2004 - Kurey başbakanlıktan istifa etti; Arafat Kurey'i görevinde kalmaya çağırdı.

19 Temmuz 2004 - Qorei Gazze'de artan kaos ve şiddet nedeniyle yazılı olarak sunduğu istifasının hala geçerli olduğunu söyledi.

27 Temmuz 2004 - Bir basın toplantısı sırasında Qorei istifasını geri çekmeyi kabul ettiğini açıkladı. Arafat iç güvenliği Qorei'ye devretmeyi kabul eder.

13 Kasım 2004 - Arafat'ın ölümünün ardından Qorei Filistin Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Arafat'ın yerine atandı.

26 Ocak 2006 - Qorei, partisi El Fetih'in parlamento seçimlerinde Hamas karşısında yenilgiye uğraması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

25 Mayıs 2006 - Kitabı "Oslo'dan Kudüs'e: Gizli Müzakerelerin Filistin Hikayesi" adlı kitabı yayımlandı.

20 Ağustos 2008 - "Oslo'nun Ötesinde Filistin Mücadelesi: Rabin'in Ölümünden Camp David'e Orta Doğu Barış Sürecinin İçinden" adlı kitabı yayımlandı.

11 Ağustos 2009 - Qorei, El Fetih'in en yüksek karar alma organı olanMerkez Komite'deki koltuğunu kaybetti.

28 Şubat 2015 - "Filistin'de Barış Müzakereleri: İkinci İntifada'dan Yol Haritasına" adlı kitabı yayımlandı.

22 Şubat 2023 - Abbas, Qorei'nin öldüğünü açıkladı.

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Kaynak: edition.cnn.com