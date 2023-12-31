Ağlayan bebeklerden kaçınmak için bir koltuk haritasına ihtiyacınız varsa, sorun sizsiniz

Emziğini ya da biberonunu almadı. Sallanmaya, şarkı söylenmesine ya da kitap okunmasına tepki vermiyordu. Sadece feryat etti. Feryat etti, feryat etti, feryat etti.

Üzgündüm ve onu susturmak istedim. Onu rahatlatmak istiyordum ama her şeyden çok susmasını istiyordum çünkü etrafımızdaki tüm yolcuları rahatsız ettiğini düşünüyordum.

Birkaç dakika sonra önümüzde oturan kadın arkasını döndü ve sert bir şekilde "Benim beş torunum var. O bebeği yürütmen gerekiyor. Yürüt onu!" Eşim ayağa kalktı ve onu koridorda bir aşağı bir yukarı yürüttü ve birkaç dakika sonra kızımız sakinleşti ve sonunda kollarında uyuyakaldı.

Büyükanne bize yardım etti

Tek sıra önde giden yolcunun emri o zaman bize çok sert gelmişti ama bunu hiç unutmadık. Bu paha biçilmez ebeveynlik tavsiyesini ve bu tavsiyeyi ortaya çıkaran ruhu gerçekten takdir ettik.

O büyükanne uçakta ağlayan bir bebeğe sahip olmanın, herkesin yargıladığı bir yolcu olmanın zor olduğunu biliyordu. Büyükanne muhtemelen sinirlenmişti ama bu konuda yapıcıydı ve sonuçta bize - ve etrafımızdaki herkese - bir iyilik yaptı.

Pek çok yolcu empati ve topluluk oluşturma konusunda bu büyükanneden ders alabilir.

Havayolu şirketleri de öyle.

Japan Airlines'ın koltuk seçim aracı

26 Eylül'de Japan Airlines, muhtemelen uçuşlarda bebeklerin ağlamasını önlemek isteyen yolculara yönelik yeni bir rezervasyon aracını duyurdu.

Havayolunun web sitesinde "8 gün ile 2 yaş arasındaki çocuklarla seyahat eden ve JAL web sitesinde koltuklarını seçen yolcuların koltuk seçim ekranında koltuklarında bir çocuk simgesi görüntülenecek" deniyor.

Birçok yolcu bu duyuruyu alaycı bir şekilde alkışlarken, bir Twitter kullanıcısı şöyle yazdı "Ah neden olsa da, Uzun [sic] uçuşlarda her zaman tedirgin çığlık atan çocukları dört gözle bekliyorum, şimdiye kadarki en iyileri, ebeveynler onları görmezden gelirken Koltuğumun Arkasını bile tekmeleyebilir ve sabrım Japonlara biraz destek vermeliyiz."

Bir başkası da alkışladı: "Çok kullanışlı bir sistem! Uçakta küçük çocuklarla uçmaktan nefret ediyorum, her zaman olabildiğince yüksek sesle ağlıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla [sic] uçakta hiç çocuk olmadan uçmak için daha fazla ödemeye hazırım."

Bölünmeyi teşvik eden bir havayolu kuralı

Ancak bu politika bir dizi nedenden ötürü sorunludur.

Ekonomik imkânlara sahip olanların, kendilerine rahatsızlık veren herkesten kendilerini soyutlayabildikleri bir dünyada yaşıyoruz.

Irkçılardan, homofobiklerden, yüksek sesle konuşanlardan, içki arabasında fazla içenlerden, horlayanlardan, küçük mesanesi olanlardan veya gaz çıkaranlardan, tırnaklarını tahtada kesenlerden kaçınmamı sağlayan bir araca ne dersiniz? Mansplainers? Erkek yayıcılar? Peki ya sizin gibi asi yetişkin yolcular?

Eğer yanınıza oturmak zorunda kalırsam (yukarıdaki kategorilere bakınız), siz de benim yanıma oturmak zorunda kalabilirsiniz. Çeşitlilik içeren bir dünyada yaşamanın bir parçası da her zaman istediğinizi elde edemeyeceğiniz anlamına gelir - bu, ebeveynlerin çocuklarına öğretmeye çalıştığı bir derstir, ancak pek çok yetişkinin de tazeleme kursuna ihtiyacı vardır.

Yolcuların bebeklerin yakınında oturmaktan kaçınmasına izin veren bir politika, ebeveynler ile çocuksuz insanları karşı karşıya getirmekte, bir bebekle cee cee oynamaktan hoşlananlar ile çocukların etrafında geri çekilenler arasına bir kama yerleştirmektedir.

Evet, ağlayan bebekler can sıkıcıdır

Ağlayan bebeklerin can sıkıcı olduğunu anlıyorum.

Ebeveynler için de can sıkıcıdırlar ve tanıdığım çoğu ebeveyn, gemide ağlayan veya yaramazlık yapan bir çocukları olduğunda utanır ve pişmanlık duyar. Tanıdığım çoğu ebeveyn, ellerinden gelse kimsenin huzurunu bozmak istemez ve bu ağlamaları durdurmak için her şeyi dener.

Ama bazen bunu yapamazsınız. Ve toplum içinde başkalarıyla birlikte yaşamanın bir parçası da rahatsız edici şeyleri kabullenmektir. Dünya şu anda bu kadar kutuplaşmışken, yolcuları daha bencil, daha az toplum düşünceli ve başkalarına karşı daha az empatik olmaya teşvik eden havayollarına gerçekten ihtiyacımız var mı?

Ebeveynler çocuklarının davranışlarını her zaman kontrol edemezler. Evet, tembel ya da fazla müsamahakâr ebeveynler var. Ancak bazen çocuklar ağlar ve bunu her zaman bir anda durduramazsınız. Ve bu, çocuklarla seyahat etmemek için bir neden değildir.

Seyahat hem yetişkinler hem de çocuklar için iyi ve sağlıklıdır. Hepimizi daha iyi eğitimli dünya vatandaşları yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara kendilerinden farklı insanlara karşı hoşgörülü olmayı ve geleneklerin dünyanın her yerinde farklı olduğunu öğretmemizin bir parçasıdır.

Eğlence amaçlı seyahatlerin ötesinde, bazen bir bebeği uçağa almak gereklidir. Aile üyeleri hastalanır ve onları ziyaret etmeniz gerekir ya da biri mezun olur ve onu kutlamak istersiniz. Ve bazen çocuklar iyi bir nedenden dolayı ağlar: hava basıncı değişiklikleri, türbülans, zaman dilimi ayarlamaları, uçuş gecikmeleri ve tıbbi durumlar bunlardan birkaçıdır.

Bize kendimizi kötü hissettirmeyin

Ebeveynlere her zaman mükemmel ve sessiz davranmayan çocuklarla seyahat ettikleri için kendilerini kötü hissettirmek sadece etkisiz değildir. Aynı zamanda nezaketsizdir.

Aynı zamanda sıklıkla cinsiyetçidir. Ebeveynleri utandırmak çoğu zaman anneleri utandırmak anlamına gelir. Elbette uçuşlarda çocuklarına bakmak babaların sorumluluğundadır ve birçoğu da bunu yapmaktadır, ancak anneler hala çocuk bakımında daha büyük bir yük taşımaktadır ve bu muhtemelen uçaklardaki zamanı da kapsamaktadır.

Birinin bir annenin ebeveynliğini yargıladığını duymak için çok sıkı ya da çok uzun süre dinlemenize gerek yok. Ev dışında çok fazla çalışıyoruz. Ev dışında çalışmadığımıza göre tembel olmalıyız. Çocuklarımıza yeterince ilgi göstermiyoruz. Çocuklarımızın hayatlarını buldozerle yıkıyoruz. Ve böyle devam ediyor.

Dolayısıyla uçakta bir bebeğin ağladığını duyduğumda, özellikle yorgun ya da stresliysem, rahatsız olabilirim, ancak dar alanda çocuğunu susturamayan kadını yargılayan bir kişi daha olmamaya çalışıyorum. Elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünmeye çalışıyorum.

Ayrıca, benim çocuklarımın (şimdi 10 ve 12 yaşındalar) olduğu gibi, onun çocuğunun da büyük olasılıkla bunu aşacağını biliyorum. Bu geçici bir durum. Keşke aynı şeyi uçakta yaramazlık yapan yetişkinler için de söyleyebilseydim.

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Kaynak: edition.cnn.com